明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【倫敦】過濾的風景

【明報專訊】早前我到英國東岸的度假小鎮馬蓋特（Margate）走了一趟。這裏曾是英國巨匠威廉．透納（William Turner）生活的地方，當地的風景對他影響深遠。坐在沙灘上望着夕陽，不禁想起透納筆下海天交錯的畫面。想到250年前出生的透納或許也曾在同一處凝視同一輪落日，藝術能讓我們跨越時空，心中有種莫名的激動。

回到倫敦，我走進White Cube Bermondsey的展覽「Alien Shores: landscape, once removed」，好像回應了我在馬蓋特的日落體驗。這個有關風景的展覽展出了Georgia O'Keeffe、Anselm Kiefer、David Hockney、Sholto Blissett、Tomás Sánchez、Eva Jospin、Richard Mayhew，以及香港藝術家熊輝等30多名跨年代藝術家的作品。儘管作品內容幾乎都以風景為題，它們卻非「真實」的再現。相反，展覽帶出一種人與自然的疏離感。很多作品將熟悉的山巒、地景和植物轉化為如異境般的場景。Tomás Sánchez的3幅作品把叢林整齊排列，宛如雕塑般的人工景觀。Sholto Blissett的The White Heat of Cold Water - Upwelling則讓觀者置身於宛如人工智能生成的電子遊戲式場域。Alia Ahmad迷幻色彩的巨幅畫作描繪出如夢似幻的世界。這些風景的再造正如展覽題目所指——大自然在影像與感知中被過濾，化成一種「異境」。

策展人Susanna Greeves指出，展覽在於揭示我們當下所見的「自然」，其實是已被數碼化和商品化的版本。藝術家透過「陌生化」的手法，將風景化成抽象符號，觸發觀者對人與自然漸行漸遠的焦慮。這一點可從Noémie Goudal的錄像作品Supra Strata看到。作品探索過去的氣候如何塑造今日地貌。她以攝影裝置模擬叢林生態，再拍攝其在酸雨風暴中逐步瓦解的過程。當印有樹影的膠板一層層融解、剝落，露出冰冷的白色背景，與繁盛雨林形成強烈對比，映照出人與自然間難以跨越的鴻溝。

Bagus Pandega與Kei Imazu的裝置Artificial Green by Nature Green 4.1更直白地呈現科技與自然的張力。機械臂每天在巨幅風景畫上繪製植物輪廓，隨後再以清水刷洗抹去。這種重複地「生成」與「消除」的過程，像是對自然規律與科技介入的探問。

當風景被過濾，我們已難以分辨所見究竟是真實、記憶，還是只是在某時某地的印記。回想馬蓋特日落的一刻，太陽其實正在千里以外的香港預備新一天的到來，站在不同的地平線上，我們才看到不同的景象。

作為已離開的人，我仍會懷念香港的風景，因為風景承載着記憶。記得多年前在瑞士見到一座山，輪廓與獅子山極為相似，我把香港的記憶投射在這和自己毫無關係的風景上，並認定那是香港在地球的另一個存在，感覺有趣。今天的獅子山已成為不斷被複製的符號或圖騰，但同時也是每個香港人心中的內在風景。如果將這些風景拼湊起來，我們或許會看到一個不一樣的香港。

文：黃照達（漫畫家及教育工作者，藝術學習平台「走堂」創辦人）

設計：賴雋旼

編輯：鄒靈璞

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕自然 風景 黃照達 倫敦 大都會文藝誌 開眼 大都會文藝誌

上 / 下一篇新聞