副刊
開眼 一場show一次旅行

橫琴潛入達利超現實夢境 軟鐘、長腿象躍出畫框 化身雕塑

【明報專訊】夢，是通往潛意識的捷徑，但一覺醒來，不消一分鐘，夢境已忘記得七七八八。藝術家達利（Salvador Dalí）發展出自己的一套方法來挖掘潛意識，以奇幻的視野看待世界和創作，拼合成為人所知的異想天開組合——柔軟的時鐘、長腿大象、渾身長滿抽屜的人……

去年是他誕生120周年，達利藝術作品收藏機構達利宇宙為此舉辦新一輪世界巡展「達利的形狀」，繼北京、上海後，現在去到珠海橫琴。當那些奇異生物躍出畫紙，鑄造成立體雕塑，讓人更能感受達利腦洞大開的精神世界。看展後，可到橫琴這片持續發展的藝術文化交流區走走。

達利自創批判法 理論化超現實主義

受佛洛伊德的精神分析學影響，1924年法國詩人布勒東（André Breton）發表《超現實主義宣言》，確立一種強調直覺和潛意識的思潮。宣言強調純粹的精神無意識活動，人們不受理性控制，排除任何美學或道德偏見；相信夢的無所不能，相信人類思想能無限發揮和解放。當時20歲的達利，正在馬德里的美術學院探索後印象派和立體派等風格，後來因鬧事被逐出學校，在巴黎結識了布勒東、恩斯特（Max Ernst）等超現實主義者，並讀了影響至深的佛洛伊德著作，順應加入了超現實主義派。

不過，當時超現實主義者激發潛意識的方法，偏好以自動主義（Automatism）為主，即是任由無意識、隨機的筆觸在畫布上創作，依賴直覺來決定最終畫面。達利認為這種自動主義過於被動，於是自行創造了一套名為偏執狂批判法（Paranoiac-Critical Method），主動進入潛意識——故意扭曲現實，對周遭事物產生過度解釋或幻覺，形成了奇特而不理性的聯想，然後探究這些扭曲背後的意義。譬如盯着桌上的水杯，強迫自己打破常規感知，將它看成天鵝等圖像，並賦予它生命脆弱或殞落的意義，最後把幻覺以細緻手法呈現出來，這便是達利自豪的「手繪夢境照片」。藝術史學家兼達利學者Elliott H. King延伸解釋：「達利的目標是動搖固定的現實觀念，提醒觀眾所有的感知本質上都是主觀的。」

Elliott H. King亦指出，達利對超現實主義物件理論化的做法為該藝術流派帶來重大貢獻，旨在反映潛意識的隱秘層面。例如在1936年，達利創作了第一版Venus de Milo with Drawers，在古典雕像的石膏模型加上抽屜，他解釋那是潛藏欲望的象徵；在自傳The Secret Life of Salvador Dalí，達利亦回憶起使用拐杖戳他死去的寵物刺蝟，拐杖自此成為死亡與重生的象徵。各種重複出現的意象和母題貫穿於他的畫作、雕塑和電影之中。

「手指象棋」怪誕有玩味

巡展「達利的形狀」展出146件展品，包括20多件雕塑。雕塑多數是基於他畫作裏出現過的元素組合鑄造而成，例如雕塑Space Elephant對照着早期畫作The Temptation of St. Anthony；軟化時鐘雕塑如Persistence of Memory和Dance of Time I，則讓人想起畫作La persistencia de la memoria。縱使展覽內未能同時展示與其對照的真迹，但這沒有削弱雕塑的價值。Elliott H. King指將奇幻的二維設計以三維形式栩栩如生地呈現，也是達利深感興趣的事情。

綜觀全場的雕塑，Elliott H. King說Chess Set (Homage to Marcel Duchamp) 是他的個人最愛——套裝向熱愛國際象棋的朋友兼藝術家杜象致敬，達利用自己的手指石膏鑄件製作成棋子，國王和王后分別來自達利和他妻子的拇指，拇指上戴上臼齒當王冠加冕，而城堡則以紐約瑞吉酒店的鹽樽為模型。現場細看每隻棋子的造型怪誕，指紋清晰可見，彷彿將觀者與藝術家的靈魂距離瞬間拉近。

晚期版畫見藝術生涯變化

展場內還展出9組約90多張版畫，大眾或較少留意，但自1960年代起，版畫成為達利主要的創作方向，屬於晚期作品。Elliott H. King介紹，達利創作版畫部分原因是經濟上的考量，它提供了穩定而可觀的市場。這些作品長久以來被視為次要的，但近年觀點開始改變，他的版畫愈來愈被認可為極具實驗特質和吸引力的作品，「版畫的風格通常比他精心製作的油畫更為鬆弛和隨性，但這不應被視為弱點，而是對其當下的反映——或許是對抽象表現主義更自由筆觸的呼應，以及反映1960年代普普藝術的可複製特質」。

幾個系列的版畫明顯體現着達利的藝術生涯：Flordalí - Fruits延續偏執狂批判法的雙重意象，將日常主題轉化為層次分明的視覺謎題；After 50 Years of Surrealism的其中一幅版畫，畫有一個宗教人物在高塔上將一隻燃燒的長頸鹿扔出窗外，Elliott H. King猜這或許是對布勒東在1939年將達利驅逐出超現實主義團體的暗示；Imagination and Objects of the Future中則重溫了他著名Lobster Telephone雕塑。達利將深刻的個人、自傳性線索編織進作品，並隱藏在奇幻的意象之中，開放給觀眾解讀。

「達利的形狀」展覽

日期：即日至10月20日

門票：170港元起

地址：橫琴勝洲七路133號臻林

詳情：bit.ly/3HOnQxD

文：何詩韻

編輯：鍾卓言

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

