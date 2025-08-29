Friday Planner：炎裏探寒

展廳另一側，高飽和度色彩的畫作形成對比。那是曹穎褀以貼身視角呈現的種種「外景」：與家中小狗看着窗外暴雨，由頭搖又尾擺的盆栽植物望向遠處的起伏綠意……

而深水埗的Parallel Space似在下雪，原來是本地視覺藝術家Rex Koo的「毛紀錄」展覽。繼2020年漫畫處女作《城寨誌異》後，Rex Koo再次推出漫畫作品《毛人》，構建一個在冰河時期的香港，人與貓身分互換的奇幻故事。此次展覽除了可一窺漫畫原稿、草稿、棄稿與設定外，更可透過延伸繪畫、蠟製冰封城市場景模型，看見那些沒有在《毛人》漫畫故事中現身、但同樣生活於虛構的冰河時期香港的各式人物及其生活狀况。酷熱天氣裏，不妨走入展廳，沉浸於虛構奇想的「冰河香港」世界。

回到現實，關注城市文化的讀者，可留意明日（30日）下午4時在香港文化博物館舉行的「情繫蔴地——南音音樂會」，粵劇泰斗阮兆輝將與年輕南音演唱者同台，以南音這門非遺藝術，細說油麻地百年故事。觀眾可於開場前15分鐘免費入場，名額有限，先到先得。

#望茫之間 #曹穎褀 #劉彥揚 #SC Gallery

#毛紀錄 #RexKoo #毛人 #ParallelSpace

#情繫蔴地 #南音音樂會 #阮兆輝

[開眼 藝述速遞]