副刊
開眼 藝述速遞

蠅飛雲浮展場裏 道人生起訖間過程要緊

【明報專訊】仔細望向第一張圖（圖一），你知不知道圖中被烏蠅圍繞的那塊黑色物體是什麼？獨立策展人陳瑞琦笑說，她和記者一樣，初見時一頭霧水；但男性觀眾——或是習慣去男廁的觀眾——一眼便可認出，那是男廁尿兜中的「靶心」，四周還常被貼上「尿尿蒼蠅」（urinal fly）貼紙，令如廁者可以更好地瞄準。瞄準、發射、再瞄準、再發射……如廁如是，人生亦如是。從家到公司再回到家、從一個目標奔去另個目標還有下個目標，陳瑞琦疑惑，「人生旅程是否只有起點與終點？」她用展覽聚集5位藝術家，希望將目光投向被忽視的「in-between」（兩者之間）——起點與終點間的旅程，同樣也重要。

不如從那個「靶心」講起。走入位於上環Soluna Fine Art畫廊的展覽「Where the Light Bends Between Us」，未見畫、先聞聲。嗡嗡、嗡嗡，烏蠅正扇動翅膀；劈啪、劈啪，烏蠅被拍死手中；噠噠、噠噠，烏蠅正撞擊玻璃。來自葉若曦（Heyse Ip）的3件多媒體聲音裝置，全都同烏蠅有關。「他好鍾意留意人同動物、人同大自然的界線在哪裏，我們又要怎樣一同生活。」陳瑞琦說，在葉若曦眼中烏蠅細小，存在感卻很強，只要與人類共處同一空間，便會引起注意並遭到驅逐。然而，葉若曦卻認為，被視作「入侵者」的烏蠅，其實是被困在空間中；更何况，「到底是烏蠅入侵了人的生活，還是倒過來，烏蠅的生活被人類入侵？」同一空間內，人類與烏蠅、入侵與被入侵，看似對立的兩極，卻被聲音串起。「你可以想像，有隻烏蠅正在你身邊，與你一同穿梭在展覽中。」陳瑞琦笑說。

蠟燭凝成「孢子」 待飄到生根處

想像自己正與烏蠅一起看展，一起將目光投向眼前白牆。韓國藝術家Ido Park系列作品A Thousand Garden其中一幅，畫中背景是淺綠與淡粉，背景之上綻開眾多放射狀色塊，遠看似花團錦簇的花園，近看又如陳瑞琦形容，「好似菇菌類的孢子植物」。再細看，那些「孢子」竟是用蠟滴成，蠟燭凝在紙上，孢子飄在畫中，陳瑞琦想像它們「有的會爆發、有的會飄浮」——這正是Ido Park眼中的「in-between」，「如同眾多粒子飄浮空中尚未生根，只有找到合適的地方才會停下，生根發芽」，陳瑞琦說。

同樣飄浮空中的，還有吳國璋（Chino Ng）筆下的雲。3朵雲是一組畫，他提醒記者要從左至右看。從左至右看，彷彿一陣風從左往右吹，一朵雲從左側那幅畫飄去了右側那幅畫，形狀變了，卻仍是那朵雲。吳國璋說，畫中是雲，也是記憶，「雲是我們共同的記憶，每個人都曾抬頭看雲……當你畫得不清晰、畫面抽象時，每個人都會去自己的記憶中尋找對照」。人生路漫漫，跋涉在起點與終點間，不如抬頭——就算天空聚滿密雲，雲與雲之間，尚有光。

Where the Light Bends Between Us

日期：即日至9月20日

時間：上午10:00至晚上6:00（周二至六）

地點：上環西街52號Soluna Fine Art

詳情：bit.ly/3HSk6Ls

文：王梓萌

