「破地獄」當代演繹 曾稑宸伙韓舞者 肢體說話蹈生死

不是尋根嗎？為何尋着尋着，Terry尋到了破地獄？母親做神功戲、父親耍功夫的他，9歲開始跟父母分居，記憶裏和家人聚首，不是打麻將，就是吃飯，剩下的就是喪禮。Terry發現自己一點都不怕喪禮儀式的音樂，那些音樂反而帶給他強烈的感覺，他笑說：「如果我不是學跳舞，可能會去學粵劇！」於是，受雙親潛移默化的影響，再結合兒時回憶裏揮之不去的喪禮音樂和氣味，他想嘗試把破地獄變成一個舞蹈作品。「我挺喜歡香港這麼中西合璧的地方，當代舞蹈好像很前衛，而我又做一些很傳統的東西，傳統舞蹈和創新的藝術形式互相碰撞之下，新面向會是什麼？我很想去試。」Terry說。

Terry跟隨破地獄師傅黃焯傑（十叔）學習破地獄，數個以破地獄為引的階段展演因此誕生。2020年《毛．恐不入——毛鬙鬙》專注研究在不同地方跳舞的身體質地、2022年《毛神神》着重燈光和音樂、2023年的《時空觀》裏完整的「台、燈、聲」已然成形……每一次都有新元素、新火花，但Terry發現自己有點忽略了舞蹈本身。2025年，Terry將在首爾舉辦的「香港周」演出，索性來個《破地獄》韓國篇，赴韓前先在港公演，他說今次想尋找專屬這個作品的獨特身體語言。

梅謝夫設計「靈堂」、服裝 梁寶榮創作音樂

與前幾次演出相比，Terry說這次作品很storytelling（說故事）、一點都不抽象，他演破地獄師傅，4位韓國舞者則分飾孝子、亡靈和金童玉女等角色。一開場，Terry會念經、敲擊，「首先我要背，然後唱是8拍、敲是7拍，腦袋都快要瘋了」，緊接着會點香、燒符，開壇請聖。破地獄儀式裏常見的燒香、手捧靈牌等，Terry和舞者都會一一以舞呈現，「香能燒着、又有氣味，觀眾會聞到氣味，雖然可能會焫到我全身，但我對香是很有感覺」。若情况許可，他也希望與火共舞，還原破地獄師傅跨過火盆的一刻。表演最後會以4個舞者化身亡靈、離開靈堂作結。

觀眾走進劇場，將恍如置身在由梅謝夫設計的「靈堂」，起舞的瞬間，耳邊傳來的是梁寶榮的音樂——在錄音室錄製5個破地獄師傅的念經和敲擊聲，再與電子音樂混合成專屬於這場破地獄的樂章。梁寶榮在本月21日的創作分享會上說，這次是「重新閱讀、經歷過往」，會沿用過往數次演出的部分音樂，也會有今次的新創作。Terry在內的5位表演者會穿上設計時裝超過20年的梅謝夫所設計的服裝，Terry形容服裝的用料遠觀酷似紙，呼應破地獄這個大主題之餘，設計師亦會調整服裝細節，以便舞者舞動。

赴韓排練3周 感兩地舞者差異

為準備演出，Terry遠赴韓國排練3星期，每日朝十晚六，他笑說韓國舞者事前對破地獄毫無概念。雖有翻譯在旁，但舞蹈有時又怎能用言語表達呢？Terry索性交給身體，以肢體配上簡單英文短語交流，「From the top，我就敲一下頭，又或者數下拍子……其實有時在排練室不需要說得很複雜」。如果要比較港韓兩地的舞者，Terry說韓國舞者的身體能力平均較香港的高，但香港舞者的學習能力相對較強，且較有創意。而Terry作為編舞家，他也發現自己挺喜歡到外地排舞，他說在香港排舞來來去去都是在工廈，啟發Terry編舞的靈感多是「回家聽歌、喝酒、看書」，「但是你去到那裏（韓國），不用喝酒、不用聽音樂，你就是看着那個環境、躺在那裏，就已經有想法了」。這次韓國之行，Terry形容是一個好的進程，「透過韓國舞者讓我看到《破地獄》這個演出，在動作設計或動作發展上的可行性」。

除了問「我是誰」，Terry說這個作品也是透過舞蹈治療他自己。至於面向觀眾，2023年的《時空觀》Terry說是給心靈未被治療、留下來的香港人；今次《破地獄》韓國篇，觀眾進來看一個喪禮儀式，能帶走什麼呢？「很簡單，也很難，就是感受他的過去，之後他下一步會想做什麼；又或者想起爸爸媽媽，甚至只是想起他以前的某一刻。」若能再行前一步，Terry希望觀眾找到自己的生死觀。對Terry來說，他的生死觀就是：活在當下，繼續做自己的事。

《破地獄》韓國篇

日期及時間：9月26至27日晚上8:00

9月27至28日下午3:00

地點：葵涌興寧路12號葵青劇院黑盒劇場

票價：320元

詳情：bit.ly/466APE5

