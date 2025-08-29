港藝團闖愛丁堡藝穗節 有群赴有獨往 歷考驗長經驗

2025年，來自62個國家的藝術家聚集愛丁堡，在約300個場地舉辦了超過5萬場演出。沒有審查，不需受邀，整座城成了舞台：從皇家大道（Royal Mile）到城堡、天橋，處處皆是演出。今年藝穗節，有14個香港節目遠渡重洋去到愛丁堡，屬歷年來最多。《開眼》邀來數個參與藝穗節的香港團體，分享海那邊的故事。

劇場人不獲資助後 伙台基金會組藝術平台

劇場人林倩嬌（Cathy Lam）與藝穗節的緣分已有約10年，她執導並監製的舞台劇A Funeral for My Friend Who is Still Alive更在2023年獲得愛丁堡藝穗節大獎（Fringe First Award），成為首齣獲得此獎的香港作品。在她眼中，藝穗節是個「幾乎沒有門檻的空間」，為「沒有connection（關係）、沒有背景，甚至初出茅廬的artist（藝術家）」提供了「被看見、被發掘、走上更大的舞台的機會」。

「其實不止是香港，今年有超過160個亞洲創作，打破了藝穗節紀錄。」林倩嬌觀察，過去大家對藝穗節有個迷思，「覺得一定要用英文做才能去」，但她認為，縱然愛丁堡藝穗節大多數觀眾來自英語國家，對英文演出接受度更高，但近年「愈來愈多人會大膽地用自己的語言去演出」——例如她今年自編自導的舞台劇AH-MA。AH-MA，阿嫲，在福建話中意為祖母。林倩嬌的祖母在10年前確診老人癡呆，腦中的世界混沌如一片濃霧；常住洛杉磯的林倩嬌親身經歷洛杉磯大火，眼前世界也被濃霧籠罩。「身體衰亡與大自然災禍，兩件事都關於失去，但在這些失去中，我們又有哪些留下的東西？」

林倩嬌說，雖然語言不同，但來自世界各地的觀眾與表演者都面對一些「好universial（普遍）」的問題，只是「西方人看待問題的視角與亞洲人好不同，他們亦對亞洲人看待世界的視角感到好奇」。AH-MA入圍藝穗節卓越演出獎（The Brighton Fringe Award for Excellence at Edinburgh Fringe 2025）提名名單，並獲得2025 Fringe Theatre Award。

參與藝穗節多年，林倩嬌在愛丁堡積累了場地、媒體等不同人脈，帶着「將更多戲、更多perspective（角度）帶出去」的念頭，她在去年中向藝發局「文化交流計劃」申請資助，希望獲得資源將3個香港劇目帶去藝穗節，但遭拒。資助被拒後，她聯合台灣藝起文化基金會共同成立Asia Base藝術平台，在今年藝穗節帶去了連同AH-MA在內的3個香港演出及3個台灣演出。她續說，往年曾成功申請到藝發局資助，雖不清楚是次被拒原因，但「cut funding」（削減資助）問題近年在世界各地藝文界都屬常見，「當經濟不景氣，藝文總是第一個被cut funding」。林倩嬌簡單算了一筆帳：「一個人去到當地演出3個星期，就算找到最平的住宿，也要至少兩至三萬元。」再加上機票、飲食開銷，成本過高成為阻礙本地藝團去愛丁堡的重要因素。

「香港．魂」：千計節目競爭 整合資源利宣傳

藝穗節不設邀請，有意參與的藝術家或團體需自行尋找場地，再於藝穗節官網報名，並跟隨官方指引提交相關資料；去到愛丁堡，也有藝術行政工作需要自行處理。由全男班表演團體TS Crew（鐵仕製作）發起的平台「香港．魂」補充，資金之外，缺乏海外聯繫亦是橫在本地藝團前的一座大山。「香港．魂」聯合製作人盧君亮分享，儘管TS Crew已經去過藝穗節多次，但「一個香港節目或是個別幾個節目單打獨鬥，有意義；不過如果可以多幾個節目聚在一起，意義會更大，令其他人可以見到香港更多的藝術家、更多的作品」。

為何需要聚在一起？「香港．魂」聯合製作人沈佩琳解釋，以今年為例，超過3500個節目從早上9點到凌晨零時接連不斷上演，「同平時的藝術節相比，競爭格外大——你要如何在3個禮拜中，在3000多個節目裏，令觀眾會進入你的劇場」，集中不同藝術家的力量共同宣傳，或許是增強吸引力的好方法。因此，曾在藝穗節獲獎、又時常游走在各類國際藝術節的TS Crew在2023年牽頭成立「香港．魂」平台，並在今年藝穗節帶去包括無伴奏合唱團「一舖清唱」作品《石堅》（Rock Hard）、TS Crew自家新作《飛砂走奶》（No Sugar No Milk）在內的3個劇場作品，以及兩位香港藝術家的街頭表演。「3000多個節目，實在太容易石沉大海。但當大家整合資源組成平台一起去宣傳，可能可以找到更好的位置、做到更大的廣告牌，令更多觀眾見到。」「香港．魂」聯合策劃人伍仲偉補充。

提供平台之外，「香港．魂」還在今年發起了Fringe Connect Fellowship計劃。沈佩琳說，每年去完藝穗節都會收到業內朋友詢問「點可以搞得成？」，令他們想要讓更多業內人士參與其中親身體驗，「無論是藝術家、藝術行政還是後台工作人員，都可以見到這樣一個獨特的大藝術節要怎樣去做」。招募開始後，有超過60人報名，最終選出4位「在這一行有經驗，卻從來都沒有去過愛丁堡藝穗節」的「fellow」共赴愛丁堡，「他們回來後，又會有經驗可以分享給更多藝團」。

劇團街頭奇招宣傳 匆匆踩台亦是體驗

有藝團結成平台共探藝穗節，亦有藝團獨闖愛丁堡，踉踉蹌蹌，卻也見到別樣風光。本地劇團榞劇場（Radix Troupe）今年第一次去藝穗節，劇團聯席藝術總監伍潔茵分享，榞劇場每年都有訓練課程提供給對戲劇有興趣的人，「這麼多年來，我們竟然還在戲劇世界生存……存活。我想，我們一班想繼續追求戲劇的人，不如找些計劃，再探索下戲劇與人生」。她想起了自己曾去過的藝穗節，於是找上駐團藝術家郭翠怡，帶上一幫學生，飛去愛丁堡一探戲劇世界。

首次「衝出國際」，要帶什麼演出？郭翠怡分享，她自兩年前開始開設身心靈工作坊，與學生一起「探索香港人的身體」，一個幾乎沒有語言的形體劇場《忙茫亡茫忙完未呀》（No Rest Land）由此誕生，「想要透過不同的片段，呈現香港人的身體狀態」——忙碌、惘然、生活壓力，演員李穎蕾說，表演將香港人的身體與生活凝聚在自身肢體中，「希望（向藝穗節）觀眾呈現香港人在忙碌之下如何生存」。

初探藝穗節，沒有宣傳、缺少觀眾，那便去皇家大道派傳單。郭翠怡笑說，有團員建議，既然演出講香港人「冇得休息」，那便去皇家大道休息，「一班人好似瞓着咗咁樣派傳單」，加上在街頭演出，吸引了不少觀眾入場。也遇上不少問題，例如入台時間只有一個半鐘，凌晨入場處理燈光、踩台，第二日早晨便要開始演出；入座數字亦不算太理想，不少場演出台上演出者數量比台下觀眾還多。三人卻都認為，限制與困難，換個角度看便是啟發與體驗。

「表演藝術在經濟差的時候反而有個優勢——我們可以用創作去跨越。（藝穗節）或許是一個契機，令觀眾和演出者了解未必要去到大場地，一些實驗性的、類似cafe的小地方也可以做演出。」李穎蕾說，愈是艱難，愈令劇場人有契機去發揮創意、繼續創作。問起對其他有意去藝穗節的藝團有何建議，受訪眾人都說，去藝穗節不為盈利，而為積累經驗；不必給自身太多限制，只要有機會就可以試一試——像78年前那8個未受邀的劇團一樣，「有困難才會令我們反思，藝術是否值得」，伍潔茵說。

文：王梓萌

編輯：鍾卓言

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 焦點]