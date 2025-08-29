「神童」遍地時，重探繪畫對孩子意義

自身是藝術家、妻子教畫班，要培育孩子成為長勝將軍應該不是難事，他卻說覺得這些填色比賽對於小朋友的藝術教育「完全冇意義」。他指畫畫本應是小朋友幫自己表達想法與情感的出口，但填色或繪畫比賽有時卻變成家長投射期望到小朋友身上的場合，變相對個性或藝術天分的發展幫助不大。「如果佢要畫畫，你畀一本筆記、一張白紙佢就會跟住畫」，白雙全說繪畫是成長過程中比文字更早、更直接表達自我的方法，近乎本能，「坦白講應該從小到大都識」。由胡塗亂畫感受到如何表達情緒，漸漸開始繪畫公仔圖像，到後來出現象徵性的符號，都是小朋友摸索的過程，只是慢慢大家覺得要有「形式」才能表達。

而參加比賽，無可避免要透過完成度、技巧等評比創作，白雙全說那是「雞先定蛋先」的問題。不少家長會送小朋友學習繪畫技巧，有人學水墨畫、有人學水彩，也有人學油畫，他稱「大眾經常有一種框架嘅想像，但藝術形式不一定等於藝術」。在他看來技巧或許有助表達，但重要的是如何用與生俱來的視覺語言表達「最原始最裏面」的世界，當比賽讓人學會滿足別人的需要，繪畫便失去了探索自我的功能，變得沒意義。「有表達需要，就會去學技巧；學咗技巧但冇表達需要，都係做唔到啲咩」，白雙全如是道。

記者邀請白雙全分享兒子明川的創作，一張上方寫着「小喙✓」、「銜着✓」、「傷心欲絕✓」等字樣，下方有看似齊天大聖的角色與形態各異的「生物」；另一張在南方畫有「世一沼澤」、北方有「河高山」，一個有趣而完整的奇幻世界躍然紙上。白雙全笑說自己未有刻意引導明川創作，更多是「製造一個情境」——有些事想發泄時，用畫畫幫助明川表達他不懂如何表達的話，透過經驗直接表達自我的感覺，建立藝術的需要。「繪畫好似一塊鏡，無論係圖像定筆觸嘅感覺都是反映自己某些狀况，佢喺過程見到自己，慢慢接受自己，再建立自信心。」他觀察到明川擅長用繪畫將自己從不同負面狀態排解開來，如溫默書時壓力大或為難題焦慮時，便靠畫公仔與塗鴉解開壓力，過後便能專注溫習，而壓力下的創作也異常有創造力，視覺力量看起來比較原始，卻很接近他本身的力量與原有的狀態。白雙全又說，比起讓小朋友在形式既定的框架裏兜轉，讓小朋友跌入繪畫的世界無邊際探索，往往能創造一些很仔細的東西，明川在閒時繪畫的地圖便是一例。

「繪畫係好自我嘅世界，幫自己搵到情緒宣泄、自我對話的需要，係需要保護的空間」，白雙全認為比起將某種方法加在小朋友身上，可以給予更多自我發掘的空間，慢慢引導他們找到自己的表達方法。至於長大後進入考試制度後要面臨怎樣的「藝術的法則」，端看文化力場版詳細拆解。

（美藝客廳‧五十二）

「客席策展人」簡介

白雙全，香港藝術家，HASS Lab聯合創辦人，現為中大公共人文學課程駐留藝術家，常於《明報‧星期日生活》發表作品，出版《單身看》、《噩夢牆紙》等；曾代表香港參加威尼斯雙年展，以及獲頒香港藝術發展獎最佳藝術家獎。

[開眼 文化特別版]