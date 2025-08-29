DSE視藝科低分作品被評「超靚」 藝術語言怎分高低？

考評局公布的考生表現示例作品日前在社交媒體掀起熱議，有人說第一級（即最低等級）的作品「好正」、「超靚」，亦有人評論「可能畢加索考DSE都會拎lv1」。「超靚」作品為何會低分？視覺藝術又能否通過考試劃分等級？《開眼》請來視覺藝術家、中學視覺藝術科主任與考評局共同解惑。

視覺藝術或許抽象，好壞美醜沒有明確界限；視覺藝術科卻有等級描述，創作者不是畫家而是考生，從第一級到第五級，考卷得分清晰。根據2025年香港中學文憑考試視覺藝術科評核大綱，公開考試的目標包括評核考生「選擇及運用適當的視覺語言、媒介、物料、工具、技能、技術及意象，對主題作具創意的藝術表達、傳情達意或解決特定的難題」。視覺藝術科的公開評核包括公開考試及校本評核兩部分，分數各佔50%。前者分兩卷，卷一為「視覺形式表達主題」，包括「甲部：藝術評賞」及「乙部：藝術創作」；卷二則是「設計」，同樣分為評賞和創作兩部分，考生需在兩卷中選擇一卷作答。校本評核則要求學生提交作品集，包括顯示創作與評賞、研究過程的「研究工作簿」及至少4件藝術創作或評賞研究。

解碼「高分的語言」

是次在社交媒體引起討論的正式公開考試卷一乙部藝術創作部分，俗稱繪畫卷，考生需在3小時15分鐘內針對特定主題創作，並可以呈交與創作有關的簡報，用以解說創作意圖。評核大綱中還有一句，「本卷的主題涉及的內容會較為廣泛，讓考生有較大的自由作個人的詮釋」。

個人詮釋要如何用統一標準衡量？香港兆基創意書院視覺藝術科主任劉錦紅分享，考評局有客觀標準，從「技巧與物料、構圖、創意、視覺傳意」4方面考核，用更通俗的話來說，是考生「能夠畫得似，能夠表達到主題，表達方式和構思比其他人更有創意，角度更加特別，就可以拿高一些分」。劉錦紅將這些標準稱作「考試的語言」，在他眼中，學生可以通過訓練掌握考試語言，並從中摸索出一套「高分的語言」。以繪畫卷為例，他認為獲得高分的作品首先需要畫技成熟，「畫蘋果似蘋果，不用去估是梨還是橙」；構圖上也有講究，「構圖平不平衡、有沒有視覺衝突」——他發現高分作品通常會使用「誇張啲」的表現方法，例如誇大人物表情、使用不常見的透視和角度，以求在有限的畫面中營造更強烈的視覺張力；還有創意分，「有返少少概念和idea（創意）」，才能在眾多考卷中突圍而出；最後是傳意部分，如能將上述技巧熟練掌握，「通過畫面已經可以表達，就不再需要通過創作簡報作太多說明」。考評局同樣表示，「創作簡報，如註釋、素描或草圖以解說其創作的意圖，並不是評核標準」。

藝術家讚用色構圖 「是制度上令到它低分」

考評局每年都會抽取個別答卷作為「考生表現示例」，其中2023年英文卷第一級示例近來引起了格外多的討論。視覺藝術家黃進曦留下「超靚」的評論，並表示「我想睇吓佢其他作品」。畫中是片綠茵場，場上人物穿藍色上衣與黑色長褲，手中似是持有物件。人物處於兩條燈柱之間，燈柱下方有似圍牆的灰色色塊，同樣的灰色還出現在人物身旁的「時鐘」上。黃進曦說：「畫中有種豪邁，亦有種稚拙——拙不是貶義，而是在造型上不花巧，很真誠。」畫中用色也令黃進曦讚歎：「我鍾意它的色tone（色調），有種統一的偏冷色調。」他續說，在不知道題目的情况下「好似平時在博物館看畫的方法去欣賞」，「有的感受來得很直觀，視覺元素、畫面給人的感覺，已經可以評價鍾意或不鍾意，覺得好或不好」。

翻查考評局資料，該考卷對應的題目是Happy Moments of Being Alone（獨處的快樂時光），考評局在當年的公開考試簡報會中說明，重點在於「描繪獨處時快樂時光的場景與情感」（to illustrate the scene and emotion of the happy moments）及「視覺元素的運用，藝術媒介、技巧和視覺效果的表達」。劉錦紅亦對這幅畫印象深刻，他與其他視覺藝術科教師曾就該畫展開討論，「我們都認為這幅畫在構圖、顏色、人物造型表現上很有趣」。例如顏色，藍綠搭配和諧；兩條燈柱分隔構圖，達成平衡效果；疑似圍欄的灰色色塊也有趣味，與圖中其他線條呼應營造出「不平衡中的平衡感」。至於圖中那個不明身分的人物，「好似教練，但又介乎於似和不似之間。我們一眼就可以辨認出是人，但辨認到之餘，又需要更多想像力」。還有灰色的「鐘」，「鐘如何與人物、整個環境構成信息，都令人好奇」。

「這是幅可以欣賞、大家都說得出有哪些優點的畫。」劉錦紅總結。但他亦理解這幅畫為何會在考試中獲得低分，考卷眾多，「你畫得似，有人會比你更似；光影處理、造型處理、立體感處理、透視處理，有人畫得比你更貼近現實」，「是制度上令到它低分」。再看考生自己的創作簡報，畫中形似時鐘的圖像原來是足球，形似灰色圍欄的色塊則是牆面。

考評局：統整而切題的符號傳達主題為高階

考評局並未對具體作品評價，但在回覆記者查詢時指「藝術創作/設計的評分設有『媒材及技法的選擇和運用』、『視覺元素及設計原理的選擇和運用』、『創意與想像力』及『主題傳意』4個範疇，各佔20%。根據評分準則，考生若能運用統整而切題的藝術形式或符號，表現不同層次的情感或意念傳達主題，則屬高階的能力表現」，並強調「創意與想像力」用以評估考生展示個性、獨創和想像的能力；「媒介及技法」及「視覺元素」的選擇和運用兩項評分準則，則需表達所選的主題，「作品若缺乏表現個人即場整合和轉移的創作能力，則其作品會流於表面，有關評核範疇的分數亦會稍遜」。

黃進曦分享，在全職創作前，他也曾做過視覺藝術科教師。從考試角度，他理解該幅畫獲得低分，「至少在觀感上，好似未完成；同時，在技巧上也沒有好成熟的呈現」；但站在創作者角度，「我就是很純粹的覺得好看」。他續說，考試標準一直都存在，「就算是去到大學學習創作，也會有評分」，但他認為，「不管是成熟還是不成熟的創作人，他的創作都不需要被人評價，每一個人都是評價自己的人」。這也成為他不再做教師的原因之一。

獲高分方法不等於未來創作方向

劉錦紅教授視覺藝術科之外，也是藝術家，鍾情新水墨。他說自己也曾參與視覺藝術會考，「經歷過這套語言」；如今成為教師，他認為考試制度下學生仍有發揮自我風格的空間，「考試這個part像個小練習，令你測試下自己的技巧；在SBA（School-based Assessment，即前文提及的校本評核）部分可以發展更多個人創作」。但在傳授考試技巧之餘，他也希望提醒學生，「考高分與未來是否創作並不完全相等，千萬不要覺得獲得高分的方法就是未來創作的方向」——畢竟，看畫有不同角度，視覺藝術的語言從來不止一種。

