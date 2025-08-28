SEASONAL PICKS：心形 喜鵲 掛鎖 讓愛意綻放 七夕限定衣飾 承載深情與承諾

東西浪漫交融

Celine七夕系列以巴黎與上海的文化交織為靈感，品牌大使孫千身穿系列設計，於上海原法國俱樂部舊址拍攝造型照，捕捉東西方浪漫交匯的瞬間。品牌標誌化身丘比特之箭，點綴於服飾之上，浪漫寓意呼之欲出。系列包括心形Teen Coeur Celine標誌印花手袋，為這傳統節日增添甜美玩味。●

別致喜鵲重逢

在中國古老傳說中，牛郎織女遠隔銀河相望，唯有七夕一日得以鵲橋短暫重逢。Loewe七夕系列便以這浪漫傳說為靈感，推出兩款獨家Ola手袋，包括深藍光滑小牛皮與銀色壓膜款式，配搭金屬甜圈鏈與喜鵲掛飾，寓意鵲橋相會；系列另有喜鵲骰子與掛鎖掛飾（圖），造型別致，巧妙融入節日情感，讓愛意悄然綻放於細節之中。●

愛在瞬間定格

Balenciaga的造型照一向以戲劇張力見稱，七夕造型照由藝術家馮立掌鏡，捕捉身穿品牌服飾的情侶漫步於上海地標場景，在彼此依偎的姿態中展現深情，帶出Frozen in time的視覺概念，將都市的流動節奏定格愛的瞬間，讓時間的流逝化作可見的情感軌迹，塑造浪漫畫面。●

鎖住心中愛意

首飾自古便是愛情的象徵，承載着深情與承諾的寓意。為七夕而設的Tiffany Lock系列小號頸鏈，靈感源自1883年一名丈夫贈予妻子的掛鎖胸針，象徵守護摯愛與珍貴情感。頸鏈以18K玫瑰金打造，鑲嵌粉紅色藍寶石，散發柔美光芒，讓愛意在七夕這個浪漫節日中悄然閃耀。●

調皮叛逆的愛

向來調皮叛逆的Miu Miu，七夕系列以「愛與渴望」為靈感，推出一系列專屬服飾與造型照。由攝影師Coco Kwu掌鏡，模特兒齊浩潔與蔣瑞琪置身於極簡的私人空間中，兩人身穿棕色打蠟絨面皮革外套，內襯棉質襯衫、灰色迷你裙，碰撞出不羈美學，展現介乎親密與距離之間的微妙張力。●

唇色情感語言

唇膏的色調如同情感語言，玫瑰紅代表熱烈，棕色代表溫柔，每一抹都能傳遞心意。NARS推出的限量版Explicit赤吻緞光唇膏，於粉色包裝點綴花卉圖案，象徵永恆的浪漫，配方蘊含Luxe Comfort Complex滋養複合物，聲稱為雙唇提供中度至全面覆蓋，有助塑造舒適貼服的妝效。●

查詢：Balenciaga 2191 1009（K11 MUSEA店）

Celine 2805 8666（ifc店）

Loewe 2776 6881（K11 MUSEA店）

Miu Miu 2523 7833（置地廣場店）

Nars 2789 3363（海港城店）

Tiffany & Co. 3462 7148（尖沙嘴店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

