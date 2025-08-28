明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Seasonal Picks

Life & Style

SEASONAL PICKS：心形 喜鵲 掛鎖 讓愛意綻放 七夕限定衣飾 承載深情與承諾

【明報專訊】七夕與西方情人節不同，當中還蘊含古代女性對姻緣與幸福生活的祈願，這種結合愛情與文化的節日，不止浪漫，還富有深度。近年許多時尚品牌紛紛推出七夕限定系列，為這個節日增添現代感與儀式感，讓愛侶表達愛意的同時，也能感受傳統與潮流的交融。

東西浪漫交融

Celine七夕系列以巴黎與上海的文化交織為靈感，品牌大使孫千身穿系列設計，於上海原法國俱樂部舊址拍攝造型照，捕捉東西方浪漫交匯的瞬間。品牌標誌化身丘比特之箭，點綴於服飾之上，浪漫寓意呼之欲出。系列包括心形Teen Coeur Celine標誌印花手袋，為這傳統節日增添甜美玩味。●

別致喜鵲重逢

在中國古老傳說中，牛郎織女遠隔銀河相望，唯有七夕一日得以鵲橋短暫重逢。Loewe七夕系列便以這浪漫傳說為靈感，推出兩款獨家Ola手袋，包括深藍光滑小牛皮與銀色壓膜款式，配搭金屬甜圈鏈與喜鵲掛飾，寓意鵲橋相會；系列另有喜鵲骰子與掛鎖掛飾（圖），造型別致，巧妙融入節日情感，讓愛意悄然綻放於細節之中。●

愛在瞬間定格

Balenciaga的造型照一向以戲劇張力見稱，七夕造型照由藝術家馮立掌鏡，捕捉身穿品牌服飾的情侶漫步於上海地標場景，在彼此依偎的姿態中展現深情，帶出Frozen in time的視覺概念，將都市的流動節奏定格愛的瞬間，讓時間的流逝化作可見的情感軌迹，塑造浪漫畫面。●

鎖住心中愛意

首飾自古便是愛情的象徵，承載着深情與承諾的寓意。為七夕而設的Tiffany Lock系列小號頸鏈，靈感源自1883年一名丈夫贈予妻子的掛鎖胸針，象徵守護摯愛與珍貴情感。頸鏈以18K玫瑰金打造，鑲嵌粉紅色藍寶石，散發柔美光芒，讓愛意在七夕這個浪漫節日中悄然閃耀。●

調皮叛逆的愛

向來調皮叛逆的Miu Miu，七夕系列以「愛與渴望」為靈感，推出一系列專屬服飾與造型照。由攝影師Coco Kwu掌鏡，模特兒齊浩潔與蔣瑞琪置身於極簡的私人空間中，兩人身穿棕色打蠟絨面皮革外套，內襯棉質襯衫、灰色迷你裙，碰撞出不羈美學，展現介乎親密與距離之間的微妙張力。●

唇色情感語言

唇膏的色調如同情感語言，玫瑰紅代表熱烈，棕色代表溫柔，每一抹都能傳遞心意。NARS推出的限量版Explicit赤吻緞光唇膏，於粉色包裝點綴花卉圖案，象徵永恆的浪漫，配方蘊含Luxe Comfort Complex滋養複合物，聲稱為雙唇提供中度至全面覆蓋，有助塑造舒適貼服的妝效。●

查詢：Balenciaga 2191 1009（K11 MUSEA店）

Celine 2805 8666（ifc店）

Loewe 2776 6881（K11 MUSEA店）

Miu Miu 2523 7833（置地廣場店）

Nars 2789 3363（海港城店）

Tiffany & Co. 3462 7148（尖沙嘴店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕Seasonal Picks

上 / 下一篇新聞