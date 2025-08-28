明報新聞網
副刊
Beauty

Life & Style

BEAUTY：質感、色澤、上妝方式 極為講究 Pat McGrath開啟嶄新美妝時代

【明報專訊】著名化妝師Pat McGrath，是全球美妝界無可取代的名字。憑藉其創意和技藝，過去25年來為無數奢侈品牌的時裝騷注入靈魂，如今她以La Beauté Louis Vuitton彩妝創意總監的新身分，為品牌開啟嶄新的美妝時代。

「我一向認為彩妝不只是化妝品，更是展現個性、熱愛和情感的方式。」McGrath說道，與LV合作超過20年的她，從品牌的百年傳承中汲取靈感，將品牌的工藝與她的創意結合，讓每件產品不僅實用，還成為時裝迷夢寐以求的精品。

La Beauté首輪產品主打唇妝與眼妝，包括LV Rouge Complete唇膏140歐元（約1280港元），補充裝60歐元（約549港元）共提供55種色號，備有27款緞面質地和28款絨霧面質地；LV Baume Complete潤唇膏140歐元（約1280港元），補充裝60歐元（約549港元）則主打光澤滋潤，蘊合乳木果油和透明質酸，聲稱具有保濕效果。LV Ombres Complete眼影盤220歐元（約2011港元），補充裝80歐元（約731港元）則有8款四色眼影盤，每款包含3款日常色調和1款大膽色號，兼具實用與創意。這3款主打產品均體現McGrath對細節的追求，她表示：「在研發產品的過程中，我對每個微小細節都極為講究，不論是質感、色澤、上妝方式，甚至是產品帶給顧客的感受。」

呼應品牌優雅出行精神

系列的吸睛之處，還在於結合品牌簽名式Monogram與Damier圖案的包裝設計，貫徹品牌的經典奢華設計美學。系列亦延伸推出多款小型皮具，全以經典Monogram帆布製造，像是迷你唇膏盒、化妝袋（可作為手袋掛飾）和吸油面紙等，既靈活配合每位女士的化妝習慣，同時突顯出品牌優雅出行的精神。●

查詢：Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

相關字詞﹕手袋 眼影 唇膏 彩妝 Louis Vuitton Pat McGrath

