副刊
Showcase

SHOWCASE：易於駕馭 優雅得體 自然中性色調 民族都會風

【明報專訊】Giorgio Armani每季時裝騷固然精彩，showpieces既華麗又能彰顯Mr. Armani的大師風範，但若要作為日常穿著則太過張揚。幸好GA每季推出貼近主題的Main Collection，易於駕馭之餘，又符合品牌優雅得體的個性。

風衣與外套 造型主軸

今季Giorgio Armani的秋冬系列分別展現自然中性色調與民族都會風格，品牌定義的New Normal延續一貫設計理念，以自然中性色調（Earthy Neutrals）和新暗色系（New Darks）如灰、深橄欖綠、石油藍與泥土色展現低調細膩的美學。剪裁方面偏向中性風格，風衣與外套成為造型主軸，搭配精緻針織單品，背心為配搭的亮點。系列同時注入民族風和軍裝風格，隱約見於印花、刺繡、鈕扣設計與線條剪裁中，展現自然與民族美學的融合。●

文：溫兆明

模特兒：Kristina A（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Nicaiso Lau

■editor's pick

意式餐廳金鐘開幕

Armani集團早前於阿聯酋的拉斯海瑪（Ras Al Khaimah）推出Armani Beach Residences Ras Al Khaimah，一系列海灘別墅和頂級豪華公寓高貴堂皇，並獨具品牌的簡約優雅美學。身處石屎森林的香港人當然趨之若鶩，不過最近在金鐘開幕的首間ARMANI/CAFFÈ，也可暫時紓解大家對品牌優雅的嚮往。餐廳由Mr. Armani與品牌建築師團隊共同構思，營造出溫馨精緻的意式氛圍，逛商場後品嘗精選的經典意大利料理和咖啡，絕對是放鬆身心的休憩之選。●

查詢：Giorgio Armani 2599 2387（太古廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]

相關字詞﹕咖啡店 太古廣場 2025秋冬 Giorgio Armani

