HOME：形態簡潔 提升空間美感 型格戶外家具 投身日光浴

【明報專訊】雖然近來香港天氣不穩，但大熱天時，大家也期望陽光好天氣。坊間有不少設計用品專為戶外而設，除了提供實際功能所需外，亦能以其設計美感，潤飾戶外空間和活動。下列一系列由座椅到餐桌，由運動用品到餐具的設計，該能讓大家更能投入陽光戶外。

簽名式框架線條

以比利時為基地的設計工作室Muller Van Severen一向以收藏設計品為主，曾於法國尼斯的Fondation CAB和Design Miami等地展出，並曾與Hermès Petit h、意大利家品品牌Zanotta等合作。由Fien Muller和Hannes Van Severen於2011年成立，工作室的風格簡約，有不少以幾何線條框架作形態主軸的設計，如Hanging吊燈系列又或是Wire鋼絲網櫃系列，均是其簽名式作品。當中亦包括不少收藏設計品，如Emaille收納櫃和Folding層架，也有不少將多種用途合一的設計，如Writing Desk + Low Table、3 Pieces Desk，都是形態簡潔但趣怪之作。

這對二人組的最新作品，是與比利時家品品牌Valerie Objects合作推出的Solo戶外座椅系列。Muller Van Severen一向有不少以框架和素材張力為本的座椅設計，如2011年推出的Duo Seat + Lamp和2012年的Solo Seat granito，便將框架與吊牀的元素結合，以皮革為椅面，糅合一軟一硬的線條。今次的Solo戶外座椅系列亦沿用其軟硬合一的設計，以適用於戶外的布料代替皮革，有別於一般沙灘椅的笨重視覺效果，也解決一般硬身素材因日照而「焫身」的問題，兼具摩登雕塑美感，該能成為戶外座椅之選。●

網址：Valerie Objects https://valerie-objects.com finnish design shop https://www.finnishdesignshop.com

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

