editor's choice：LG空氣淨化 貓咪專屬韓式喵適圈

PuriCare系列一向以圓柱體設計為主，今次推出的AeroCatTower則在這個設計上改進，配備多項專為寵物而設的貼心設計，例如機頂的加熱位子、Cat Relax Mode貓咪放鬆模式、My Pet Tracking寵物護理追蹤及UVnano空氣淨化技術等。其中加熱位子是為貓咪打造專屬的安樂窩，設有兩段溫度調節功能，34℃適合幼貓，39℃則適合成貓與老貓，加熱模式還可選擇持續加熱或感應啟動，既節能又貼心。

內置體重磅 設健康警號

除了加熱位子之外，機體亦設有My Pet Tracking寵物護理追蹤與貓跳台設計，前者可配合內置的電子磅，助貓主掌握愛貓每日的休息時間和體重變化，並提供每周或每月的趨勢紀錄，有助及早察覺寵物有否肥胖、過瘦或活動力下降等潛在健康警號；後者則於機身設置了穩固的貓跳台，讓貓咪更輕鬆及安全地登上加熱位子。很多貓咪喜歡周圍磨爪，因此機身特設隱藏式按鍵以防止寵物誤按。與此同時，當偵測到貓咪坐上窩中，機身會自動進入Cat Relax Mode貓咪放鬆模式，此時設備運作會更安靜，確保貓咪不受打擾。

寵物專用濾網 紫外線除菌

PuriCare AeroCatTower內置Aero V寵物專用濾網和UVnano除菌技術，其中Aero V寵物專用濾網包含可水洗的Safe Plus前置濾網、HEPA 13濾網、活性碳除臭濾網及光觸媒塗層，廠方聲稱能夠去除約99%寵物家庭中常見的毛髮、皮屑、異味、細菌病毒、大顆粒灰塵及致敏原等。而內部風扇經UVnano紫外線技術除菌，可殺滅約99.99%的細菌，將隨空氣輸出的致敏原減至最低。●

售價：$5990

查詢：3543 7777

文：吳一鳴

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪