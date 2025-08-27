GADGET：僅重49克 經手機App植入AI Rokid智能眼鏡即睇翻譯內容

2018年推出第一款AR眼鏡的Rokid，繼早前發表AR眼鏡Rokid Max 2後，最近再推出智能眼鏡Rokid Glasses。新眼鏡最大特點在於採用了雙目衍射光波技術，配備全球最細的0.15cc微型LED單色屏幕，其光波亮度可達1500流明，即使在陽光下，畫面依然清晰可見。

Rokid Glasses集成了多個AI模型，如DeepSeek、通義千問、豆包、智譜清言、納米搜索等（不同地區會有對應的兼容模型），配合鏡臂上兩個開放式喇叭及收音咪，支援語音及文字翻譯、導航（預計於10月推出）等功能。產品內置了Qualcomm Snapdragon AR1+ Gen 1芯片，確保AI運算順暢。

支援廣東話語音操作

Rokid Glasses配備1200萬像素高清攝影鏡頭，用家可通過按鍵或語音指示，以第一視角拍攝影像。為滿足香港用家的需要，Rokid Glasses支援廣東話語音操作，而自動翻譯文字功能支援89種語言，可實時顯示在屏幕上。試用語音轉換文字及翻譯，說話內容幾乎在1秒內已在屏幕上顯示；文字翻譯則要先用語音指示系統翻譯，眼鏡鏡頭才會拍下眼前物件如餐牌，識別內裏文字後才能翻譯，以翻譯餐牌為例，全程約需5秒。

Rokid Glasses配備可調節鼻托與鏡臂，全副僅重49克，佩戴舒適，就算戴上全天也不易疲累。眼鏡本身配了平光鏡片，但隨眼鏡附送外置鏡片卡釦，用家可自行到眼鏡店訂製近視或散光鏡片，又或直接向跟代理合作的眼鏡88門市購買，後者的基本訂購價格約$600。電量方面，眼鏡能連續拍攝45分鐘或聽歌5至6小時，混合使用約8至10小時。

Rokid Glasses規格

處理器：Qualcomm Snapdragon AR1+ Gen 1

記憶體：2GB RAM / 32GB ROM

連接：Wi-Fi 6、藍牙5.3

重量：49g

售價：$4688

網址：global.rokid.com ●

潮流品牌Ray-Ban智能化 即拍片放社交平台

美國眼鏡品牌Ray-Ban早前與Meta合作，為Wayfarer系列加入Meta AI，變成智能眼鏡Ray-Ban Meta Wayfarer。用家可透過語音控制眼鏡不同功能，包括打電話、接電話、拍照及錄影等。透過眼鏡內置的1200萬像素超廣角攝像頭和5個麥克風系統，可做到「所看即所錄」，並直接在社交平台直播，與朋友分享你的獨特視角。眼鏡內置32GB快閃記憶體，能拍攝逾500張相片或逾100條30秒影片。

眼鏡內置兩個隱藏的開放式喇叭，支援藍牙功能，用家可連接手機聽歌及講電話之餘，也能聽到環境的聲音。鏡臂上設有觸控板和拍攝按鈕，提供更多的操作選擇。眼鏡採用transitions漸變鏡片，當從室內走出戶外，鏡片會從透明轉為墨綠色，並提供100%抗UVA和UVB防護能力。電量方面，每次充滿電可連續使用4小時，眼鏡盒則能補充約36小時電量。

售價：$2988起

網址：www.decathlon.com.hk ●

solos AI深化合作 隨時問路語音導航

同樣來自美國的智能眼鏡品牌solos，其AirGo V智能眼鏡外形更貼近普通眼鏡，雖然鏡臂稍厚，但前方隱藏了500萬像素鏡頭，如不仔細觀察，很難察覺這是一款智能設備。右鏡臂設有觸摸控制區域，於鏡臂前後滑動就能調節音量，輕點一下可播放或暫停音樂。內置的AI助手結合ChatGPT、Gemini及Claude技術，用家可用語音向AI查詢不同問題，例如附近餐廳位置、菜式等，以語音導航或回覆細節。

鏡頭亦能識別物品和翻譯文字，其中翻譯功能支援逾25種語言，可即時將文字及圖像翻譯成多國語言。用家可透過專用App為眼鏡精細調整各項設置，例如根據場景調整相機圖像分辨率；揚聲器的均衡器設置，可讓聲音貼合個人聽覺喜好，配合專利降噪Whisper技術，提供更清晰通話。電量可供16小時拍照及AI查詢，充電15分鐘可使用3小時，並提供IP67防塵防水。

售價：約$2336

網址：solosglasses.com ●

文：吳一鳴

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

