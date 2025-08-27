明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Watchout

WATCHOUT：港人創品牌 掀「蝴蝶效應」 腕表層層設計 混沌中見秩序

【明報專訊】作家Roy T. Bennett曾說：「你的信念影響你的選擇，你的選擇塑造你的行動，你的行動決定你的結果。」 一個簡單的決定可能會像蝴蝶效應般改變人生軌迹，而James Wong與Tony Yip兩個同樣熱愛鐘表的香港人，便因為一個念頭而決定創立腕表品牌Nectere，以腕表演繹混沌理論的「綁縛」與「連結」。

James Wong與Tony Yip二人認識多年，同樣對鐘表、裝飾藝術、哲學和菲林攝影充滿熱情。喜歡哲學的二人對混沌理論（Chaos Theory）特別着迷，混沌理論的意思是在看似隨機的複雜混沌系統裏，存在着潛藏的模式、循環和連結。除了複雜的氣象系統，這理論亦跟人們的日常生活相關，例如股市、事業，甚至人際關係，一個微小的變化或決定，都會帶來蝴蝶效應（Butterfly Effect），影響之後的一連串結果。他們決定開設自家品牌時，便以此為靈感。

一切從「玩表」開始

Nectere一字源自拉丁文，是綁縛或連結的意思，而生命正是由互相連結的片刻與體驗編織而成；這腕表不僅是計時工具，更讓大家反思自己來自何處、所處何地和前往何方。James笑說：「我的第一隻腕表是小學時玩具舖的膠表，但坦白說對它沒有很深感受。第一隻自己覺得有意義的腕表是Swatch和腕表平台Hodinkee第一次合作的Sistem 51腕表，令我正式開始玩表。後來玩舊Rolex時，開始接觸到中東面（即表盤時標以阿拉伯文顯示），想找一些更平民、容易接觸的款式，看到Hodinkee編輯介紹Seiko中東面腕表，然後就入手，價錢才2000港元內。另外一枚我戴得較多的斯文款，是以前在上環摩羅街找到，1980、1990年代迷你瑞士品牌Pisco推出的上鏈表，有點像Cartier的Tank。」

他有段時期也收藏二手Rolex，例如6755（GMT-Master）、1680（Submariner）單紅（表盤用上紅字設計），「我也買過一枚全金的Rolex Oysterquartz，那時才5萬元，現時都炒到10萬元。Rolex只在很短的期間推出過石英表，我也有點後悔當時賣走了」。另一枚由爸爸留給他的Versace鍍金鏈表，卻成為他的重要收藏。「以前爸爸做金融，要一枚金表傍身，於是買了這枚約1988、1989年推出的Versace鍍金表，它另外有一款真金版本，現在只能夠在拍賣行找到。」最近，他則買了一枚舊款Seiko SKX013細裝潛水表，更換防水圈、表帶後，可落水做運動。

蝴蝶效應圖表化身表殼形狀

James收藏腕表的範圍甚廣，但在製作自家品牌時卻目標明確。「在1970、1980年代，一些大品牌也有做不規則的表殼，但一直以來做不規則表殼的微型品牌microbrand也比較少。我和Tony在中學時已經很喜歡腕表，兩人也曾從事腕表行業，也想擁有自己的品牌，第一枚腕表便決定製作不規則表殼。」Nectere首個系列Order From Chaos腕表的外形，靈感來自1970年代Edward Lorenz提出的「蝴蝶效應」圖表，結合趣味與藝術感的線形，化身為表殼形狀。他們花了大約2個月時間設計，以5個形狀和不同尺寸比例「打版」：「當中有些是偏圓形的設計，或是表盤擺位不同，但放上手給人尺寸變大了的錯覺……就算決定現時的形狀後，我們也曾為樓梯形的表殼製作了3層、4層、5層的版本作比較，最後敲定現時的4級設計。」手動上鏈腕表的表殼採用316L鏡面拋光與拉絲不鏽鋼打磨製作，由4時位置調校時間的表冠計算，表殼直徑最闊距離為38.5毫米，厚度8.5毫米，設30米防水功能。

最低成本提供最好質素

作為品牌首次推出的表款，他們希望在控制成本下，提供最好的質素。「做一隻表最簡單來講有5部分，『面針的地殼』（即表盤、指針、表冠、表底、表殼），我們就找每個部分性價比最好的廠房做相關零件，再由一個工作坊負責組裝。第一次推出的吸睛設計，我們希望可以便宜點，讓更多人接觸到。整枚腕表最貴的是表殼和藍寶石水晶玻璃，因為製作表殼鋼模的成本很高，而為了呼應表殼外形，表面上用的是突起的玻璃，價錢是平面玻璃的2至3倍，斜邊設計也令安裝更困難，組裝得不好便會容易入水。」James說：「至於表盤方面，我一開始就想做三文魚面，Tony就想出綠色面，黑白面就走中間路綠。有些品牌做的三文角色會偏橙，我們花了很長時間來調到心目中的顏色，綠色也較接近翡翠色澤。」表盤設3層飾面處理，包括偏心圓、日光紋、12段條紋，線條與結構對比的設計，象徵從外在混沌中找到秩序（時間），配以鏡面拋光指針。

不想全職 為追數放棄美感

James表示，他們戴住試表在街上走路時，常有人停低問：「呢隻表喺邊度買？」但更令他們欣喜的是，「約兩個月前有GPHG（日內瓦鐘表大賞）會員提名我們參加今年賽事，如果9月公布我們入圍六強都當贏！」雖然他自言發表第一枚腕表算順利，但中間也有驚無險：「Kickstarter最大的市場是美國，我們放上Kickstarter數天後，美國便宣布會加關稅至100%，不少美國客人也退單，我甚至有想過將生產線搬到台灣做，但幸好關稅最後變回10%。」

他預告品牌今年將會至少推出多一款轉換表盤材質的新表，下年會推多一兩個沿用此表殼設計的新作，然後便會停產推出其他系列。「之後會想做一個價位較高的表款，會用上更好的機芯；也會加推一個更便宜的系列，針對不同客人。我們也有研究做鋼帶，但不規則表殼有難度。」James說：「我和Tony並非全職做Nectere，但我們也不想將它變成full time，它是我們的passion project，如果全職做就要有更多商業考慮，可能要為了追數而放棄美感。」他們希望能按照自己喜歡的步伐發展，現時正籌備網站，第一批腕表會於9月正式發貨。「我們沒有想過原來不少香港人也會在Kickstarter買表，所以也有計劃在香港搞pop up活動，邀請他們現場取貨，多謝他們的支持！」●

查詢：Nectere IG @necterewatches

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：朱勁培

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Watchout]

相關字詞﹕日內瓦鐘錶大賞 混沌理論 蝴蝶效應 香港品牌 腕表

上 / 下一篇新聞