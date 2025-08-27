WATCHOUT：港人創品牌 掀「蝴蝶效應」 腕表層層設計 混沌中見秩序

James Wong與Tony Yip二人認識多年，同樣對鐘表、裝飾藝術、哲學和菲林攝影充滿熱情。喜歡哲學的二人對混沌理論（Chaos Theory）特別着迷，混沌理論的意思是在看似隨機的複雜混沌系統裏，存在着潛藏的模式、循環和連結。除了複雜的氣象系統，這理論亦跟人們的日常生活相關，例如股市、事業，甚至人際關係，一個微小的變化或決定，都會帶來蝴蝶效應（Butterfly Effect），影響之後的一連串結果。他們決定開設自家品牌時，便以此為靈感。

一切從「玩表」開始

Nectere一字源自拉丁文，是綁縛或連結的意思，而生命正是由互相連結的片刻與體驗編織而成；這腕表不僅是計時工具，更讓大家反思自己來自何處、所處何地和前往何方。James笑說：「我的第一隻腕表是小學時玩具舖的膠表，但坦白說對它沒有很深感受。第一隻自己覺得有意義的腕表是Swatch和腕表平台Hodinkee第一次合作的Sistem 51腕表，令我正式開始玩表。後來玩舊Rolex時，開始接觸到中東面（即表盤時標以阿拉伯文顯示），想找一些更平民、容易接觸的款式，看到Hodinkee編輯介紹Seiko中東面腕表，然後就入手，價錢才2000港元內。另外一枚我戴得較多的斯文款，是以前在上環摩羅街找到，1980、1990年代迷你瑞士品牌Pisco推出的上鏈表，有點像Cartier的Tank。」

他有段時期也收藏二手Rolex，例如6755（GMT-Master）、1680（Submariner）單紅（表盤用上紅字設計），「我也買過一枚全金的Rolex Oysterquartz，那時才5萬元，現時都炒到10萬元。Rolex只在很短的期間推出過石英表，我也有點後悔當時賣走了」。另一枚由爸爸留給他的Versace鍍金鏈表，卻成為他的重要收藏。「以前爸爸做金融，要一枚金表傍身，於是買了這枚約1988、1989年推出的Versace鍍金表，它另外有一款真金版本，現在只能夠在拍賣行找到。」最近，他則買了一枚舊款Seiko SKX013細裝潛水表，更換防水圈、表帶後，可落水做運動。

蝴蝶效應圖表化身表殼形狀

James收藏腕表的範圍甚廣，但在製作自家品牌時卻目標明確。「在1970、1980年代，一些大品牌也有做不規則的表殼，但一直以來做不規則表殼的微型品牌microbrand也比較少。我和Tony在中學時已經很喜歡腕表，兩人也曾從事腕表行業，也想擁有自己的品牌，第一枚腕表便決定製作不規則表殼。」Nectere首個系列Order From Chaos腕表的外形，靈感來自1970年代Edward Lorenz提出的「蝴蝶效應」圖表，結合趣味與藝術感的線形，化身為表殼形狀。他們花了大約2個月時間設計，以5個形狀和不同尺寸比例「打版」：「當中有些是偏圓形的設計，或是表盤擺位不同，但放上手給人尺寸變大了的錯覺……就算決定現時的形狀後，我們也曾為樓梯形的表殼製作了3層、4層、5層的版本作比較，最後敲定現時的4級設計。」手動上鏈腕表的表殼採用316L鏡面拋光與拉絲不鏽鋼打磨製作，由4時位置調校時間的表冠計算，表殼直徑最闊距離為38.5毫米，厚度8.5毫米，設30米防水功能。

最低成本提供最好質素

作為品牌首次推出的表款，他們希望在控制成本下，提供最好的質素。「做一隻表最簡單來講有5部分，『面針的地殼』（即表盤、指針、表冠、表底、表殼），我們就找每個部分性價比最好的廠房做相關零件，再由一個工作坊負責組裝。第一次推出的吸睛設計，我們希望可以便宜點，讓更多人接觸到。整枚腕表最貴的是表殼和藍寶石水晶玻璃，因為製作表殼鋼模的成本很高，而為了呼應表殼外形，表面上用的是突起的玻璃，價錢是平面玻璃的2至3倍，斜邊設計也令安裝更困難，組裝得不好便會容易入水。」James說：「至於表盤方面，我一開始就想做三文魚面，Tony就想出綠色面，黑白面就走中間路綠。有些品牌做的三文角色會偏橙，我們花了很長時間來調到心目中的顏色，綠色也較接近翡翠色澤。」表盤設3層飾面處理，包括偏心圓、日光紋、12段條紋，線條與結構對比的設計，象徵從外在混沌中找到秩序（時間），配以鏡面拋光指針。

不想全職 為追數放棄美感

James表示，他們戴住試表在街上走路時，常有人停低問：「呢隻表喺邊度買？」但更令他們欣喜的是，「約兩個月前有GPHG（日內瓦鐘表大賞）會員提名我們參加今年賽事，如果9月公布我們入圍六強都當贏！」雖然他自言發表第一枚腕表算順利，但中間也有驚無險：「Kickstarter最大的市場是美國，我們放上Kickstarter數天後，美國便宣布會加關稅至100%，不少美國客人也退單，我甚至有想過將生產線搬到台灣做，但幸好關稅最後變回10%。」

他預告品牌今年將會至少推出多一款轉換表盤材質的新表，下年會推多一兩個沿用此表殼設計的新作，然後便會停產推出其他系列。「之後會想做一個價位較高的表款，會用上更好的機芯；也會加推一個更便宜的系列，針對不同客人。我們也有研究做鋼帶，但不規則表殼有難度。」James說：「我和Tony並非全職做Nectere，但我們也不想將它變成full time，它是我們的passion project，如果全職做就要有更多商業考慮，可能要為了追數而放棄美感。」他們希望能按照自己喜歡的步伐發展，現時正籌備網站，第一批腕表會於9月正式發貨。「我們沒有想過原來不少香港人也會在Kickstarter買表，所以也有計劃在香港搞pop up活動，邀請他們現場取貨，多謝他們的支持！」●

