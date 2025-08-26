明報新聞網
Happy PaMa 教得樂 第568期

故事拼盤：藏於童心的寶物

【明報專訊】今個暑假從英國回港探親，一年一度的相聚，珍而重之， 而此行又意外地添上小插曲，就是湊巧碰上香港作家小思老師的小物珍藏展。機會難逢，得要抓住放晴的一天去「朝聖」（這個暑假的雨天特別多吧）。

珍惜時珍惜 捨下時捨下

展覽設在香港中文大學圖書館1樓香港文學特藏，展期由今年7月初至明年2月。對於渴望尋找「靜靜哋」文藝活動的朋友來說，絕對是值得一遊的好地方。我說的一「遊」，不獨是視覺上能欣賞小思老師的珍藏玩物，諸如她鍾愛的可口可樂和《花生漫畫》相關小擺設、舊電影戲票、比手掌還小的迷你書等；如此一遊，也像穿過時光隧道，讓遊人從中探見半世紀以來昔日香港的民風民情；更可貴是，如此一遊，領人們游走物主的珍藏哲學。展覽特設導賞環節，由熟悉小思老師的學者們分享她藏物的點點滴滴，當中提及一段饒有意思的小故事：小思老師曾珍藏了現代文學家豐子愷生前常用的小酒杯，當得知「緣緣堂」（豐子愷紀念館）重建好以後，她便想到讓小酒杯歸回「根源」去，心中雖有不捨，但認定分享比私藏的意義更為深遠。最後，那小酒杯就由她的書櫥遷進紀念館的展櫃裏。

珍惜時珍惜，捨下時捨下，戀物而不戀於佔有，小玩物深藏的其實是人生大智慧。

玩物不一定喪志 反倒滋養生命

我兒時也有藏物嗜好，維持最久的是集郵，儲下來的郵票簿不下五六本，每頁滿滿的，最愛閒時仔細翻閱；尤其小時候外遊機會不多，每枚郵票是我的飛氈，載我環遊郵票裏的世界。這段留港期間，偶然發現去年出版的《劉以鬯手稿：郵票裏的文學世界》，書中記載鍾情集郵的香港文學泰斗劉以鬯的珍藏品，以及簡介每枚郵票票主的生平和著作。他跟小思老師同樣深明「遊於藝」的情趣，更透過詠物，一廣讀者的見聞。

說到這裏，想起一本法國繪本Collections，開宗明義以收藏為主題，我覺得這種主題較罕見，挺有趣。故事中7個孩子輪流展示他們的「寶藏」，比如歐瑪收集了所有與秋天有關的東西，因為他的父母都不喜歡這季節；莉絲的收藏始於她祖父雕刻的一匹木馬，以助她克服對觸摸真馬的恐懼等……這些藏品有的很平凡，有的較新穎，但對它們的物主來說卻意義重大，因為每件藏品都是一份傳承、一種經驗或一種需求的結晶，透過它們的出現和賦予的情感價值而成為童年的珍寶。活到如今，你我仍珍藏着什麼至寶？

大概我們每個人的生命裏頭，都有珍而重之的寶藏。小思老師在著作《小意思》中提過：「看看藏品，把玩把玩，暫時忘記世間煩惱，也算健康療法。」玩物不一定喪志，反倒能滋養生命。

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

