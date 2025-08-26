明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第568期

Happy Pa Ma

從心做起的教養：了解父親內心世界

【明報專訊】父親常被視為一家之主，既要照顧家人，又要掙錢養家。要有能力照顧他人，首先要懂得照顧自己。然而，男性往往忽視自身精神健康，原因之一是他們對相關話題較難啟齒，例如承認自己孤獨或恐懼，不願表達個人情緒及感受，以至開口求助。

孤獨和獨處截然不同

1. 承認孤獨恐懼

部分家庭的孩子長大後都不太願意和父母同遊，有些父親便「宅」在家裏，較少與人接觸，不論是自我孤立或是被孤立，都容易產生孤獨感。然而，男性通常會以喜歡「獨處」來解釋這種孤獨感受。事實上，孤獨和獨處截然不同：孤獨是因喪失與他人建立關聯而產生的感受，令人覺得不受周遭理解，難以建立有意義的連繫；獨處則是有意識地選擇一個與自我相處的時間及空間，能讓人舒適放鬆，產生如釋重負之感。研究發現，男性較易孤獨的原因，在於他們的親密朋友比女性少，加上男性的社交模式較多以「活動」為主，如觀看球賽、飲酒或運動。在這些場合，話題多圍繞活動本身，而且環境較為嘈雜，不易聊天或談心事來建立真正的連繫，活動結束後仍無法化解那份孤獨感。

2. 難以表達感受情緒

受傳統觀念影響，大部分男性從小被教導要堅強、不能流淚和脆弱，就算現今仍有很多父親會教導兒子一些刻板的男性形象。父親為了維持剛強形象，傾向迴避談及自己的情緒。筆者接觸過不少父親，從不與子女透露心事，平常與子女的溝通都是公事式，例如功課或學習進度這類問題；有些則是單向式，子女只能回答父親的問題，但當子女想了解父親的內心世界時，父親便築起一道厚厚的牆。更極端的父親因為不懂得處理負面情緒，往往以消極行為如冷戰、酗酒及封閉自己來處理，甚至以暴力來應對親子及夫妻間的衝突。

3. 尋求他人協助

筆者過去擔任社工20多年，現時亦是一名情緒支援熱線的義工。總結求助者經驗，部分父親都在問題持續一段長時間，妻兒都達到爆發臨界點時才尋求協助。香港及海外的調查均顯示，男性儘管知道自己面對重大困難，甚至有自殘及自殺念頭，仍傾向不向伴侶家人、好友或專業人士傾訴。部分父親抱持固有思維，認為自己有足夠能力解決問題，毋須別人幫助；又或誤以為真正的男人應該幫助他人而非受人幫助，視求助為「弱者」的表現。

覺察精神健康的警號

當發現自己或伴侶濫藥或酗酒、易怒煩躁、強迫自己不停工作、睡眠欠佳、食慾突變，或較平常健忘及粗心大意，都是心理或精神健康出現問題的警號。親友可多關心及聆聽男士的困擾，用心理解說話背後的含意；作為伴侶及子女，有時也要接納及體諒男性對表達情感的不知所措，而非先入為主地認為他們在迴避問題或拒絕溝通；男性願意傾訴心事時多讚賞，因為這對許多男性來說確實不容易；讓男性明白「情緒低落也是很正常的事情」（it's okay not to be okay）；並鼓勵受困擾者在有需要時尋求專業協助。

文：馬學駿、黃語恩

作者簡介：夫妻育有兩名女兒，將靜心及善養的理念融入親職中；熱愛走訪自然及推動身心靈健康活動。著有《陪孩子學靜心 從心做起的教養》及《生命行者-生命教育教材套》。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第568期]

從心做起的教養 Happy PaMa 教得樂 第568期

