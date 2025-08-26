明報新聞網
家庭有教：新學年，為孩子訂立 SMART目標（一）

【明報專訊】新學年快開始了，作為家長，我們不但可以為孩子準備新文具和新校服，還可以幫助孩子訂立新目標，幫助孩子在新一年更有方向地成長。然而，訂立目標都講究技巧！例如，「我今年要多做運動」、「我今年要努力學習」都顯得模糊空洞，難以實行。家長可以運用管理學顧問George Doran提出的SMART框架，與孩子一起讓目標變得更實在、更可行：

Specific（具體的）：目標應該明確清楚。例如，「我要多看課外書」就不及「我每天都要讀一本課外書的一個章節」來得具體。這樣，孩子知道到底要做什麼，家長亦更容易幫助孩子完成目標。隨着孩子慢慢長大，家長應該讓孩子多參與、多決定；孩子愈感到目標是自己訂立的，就愈有動力去完成這個目標！

按進度而調整目標

Measurable（可衡量的）：能夠量化的目標可以令進度更明顯。如果有需要，家長和孩子亦可以按進度而調整目標。以「我每天都要讀一本課外書的一個章節」為例，每本課外書的章節長度不一，用章節來衡量進度可能不夠準確。所以，家長和孩子可以考慮進一步量化目標，例如「我每天都要閱讀10頁課外書」。又例如，「我要多做數學題」就不及「我每周要完成功課以外的20道數學練習題」準確，因為後者可以幫助孩子每周檢查自己是否達標，家長也能給予及時讚美，加強孩子的動機。

目標訂在比當下能力高一點點位置

Achievable（可實現的）：家長需要考慮孩子的年齡、興趣和能力，與孩子訂立有挑戰而又能夠實現的目標。以「我每天晚上睡前都要讀10頁課外書」為例，如果孩子平時根本不喜歡看書，家長突然要求孩子每天看10頁書，大概會令孩子覺得難於登天，直接放棄。所以家長可以將目標調整為「我每天晚上睡前都要讀3頁課外書」，讓孩子在閱讀中感受成功和進步。又例如，如果孩子平時不擅長運動，家長就不要設立「成為校隊成員」這類大大超越孩子能力範疇的目標。相反，「每周跑步兩次，每次20分鐘」這類目標就顯得更為合理。什麼是「有挑戰」呢？就是目標比孩子當下的能力高一點點。例如，孩子一般只可以跑15分鐘，但只要再堅持一點點，就可以跑20分鐘！所以家長把目標訂在一個高一點點的位置。待孩子堅持練習，逐步增加耐力後，家長可以與孩子訂立新目標：因為孩子已經「升呢」，可以挑戰更高更遠的目標，如：「每周跑步兩次，每次30分鐘」。

（待續）

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

