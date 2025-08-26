感講你知：假期功課反思與新方向

善意溝通鼓勵子女完成功課

面對大量假期功課，學生和家長難免感到壓力。特別是暑假結束前，家長擔心子女進度落後，甚至會因焦急而責罵子女。然而，與其用命令或斥責的方式，不如嘗試善意溝通，幫助子女更有效完成功課。

善意溝通可以從「我」出發，清楚表達自己的感受，同時保持接納和開放的態度，聆聽子女的需要。例如，避免說：「點解你仲未做功課，成日掛住玩？再唔做就唔准出街！」這類說話可能讓孩子感到被批評，削弱他們的安全感，反而會變得更抗拒。家長可以試着說：「我見到你今日玩咗3個鐘電腦遊戲，未開始做功課，我擔心你之後因為要趕功課而無得好好休息，或者會覺得好大壓力，影響健康。我想知道，你係咪覺得功課太多或者太難呀？你可以分享你嘅感受畀我聽呀。」

然後，家長可以提出請求，與孩子一同構想解決方法，而非直接下命令。例如：「不如我哋一齊諗下點分配時間，等你玩得開心之餘，又可以準時完成功課，你覺得點呀？」這樣的對話不僅能減少衝突，還能促進親子關係，更有效幫助子女克服功課難題。

以「任務」代替書寫課業

《小學教育課程指引（2024）》建議，學校可在長假期安排適量的自學任務，取代傳統的書寫課業，讓學生有更多時間休息或發展興趣。與我們透過「感講夥伴辦學團體計劃」合作多年的香港佛教聯合會，其屬下的7所小學便是成功例子。今年暑假，他們取消了傳統功課，改為安排學生完成暑期任務，例如拍攝短片分享新興趣、技能、旅行見聞等，藉此培養學生的觀察力、表達力及創意。這種安排不僅減輕學生壓力，更能讓學習變得多元化，值得學界參考。

在 JUST FEEL感講的社交情意教育課程中，我們一直推行「以任務代替功課」的理念。每課設有一張「任務卡」，內容以生活、趣味為主，例如在「分辨恰當的行為」一課中，小二學生的任務是「向朋友分享一件令你感到激動的事情，並說說你當時的應對方法」，最後用剔方格的方式思考行為是否符合「三不原則」：不傷害自己、不傷害他人、不破壞物件，而非要求學生硬背相關知識。如《指引》建議，這種有趣又實用的課業，比起傳統的書寫功課更能引發學生對學習的興趣和內在動機，並幫助學生將所學應用於日常生活。

除了「任務卡」，我們還設有《自我探索手冊》，為學生提供一個安全、私密的空間，用於記錄感受、需要及深刻的經歷。在我們其中一所「夥伴學校」——佛教慈敬學校，一名小六學生在手冊中分享了他的驚喜經歷：他曾向教師表達希望減少功課，結果教師認真聆聽並回應，只要求他改正錯題。教師在手冊中溫暖地回覆：「Yeah！答應你嘛！以後如果可以，我會盡力減少功課量。」在後續的心情記錄中，這名學生除了分享在韓國旅行時遺失銀包的難過經歷，更貼上一張旅行途中購買的閃卡，送給教師作為禮物。我們樂見《自我探索手冊》不僅幫助學生延伸學習，培養表達感受、需要的習慣，還進一步加強親子和師生之間的互信關係。

新學年即將來臨，我們呼籲學校、教師及家長繼續關注學生的功課形式與數量，將學生的身心健康與全人發展放在首位。

文：李楚倩（「JUST FEEL 感講」副項目經理 ）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

