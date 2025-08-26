明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第568期

Happy Pa Ma

婆媽內心小劇場：姊妹爭寵記

【明報專訊】細女祖祖過了1歲半後，整個人快速成長，除了體格上，思維更上一層樓，雖然言語上未能表達很多，但就像完全聽懂我們的對話，在旁默默聽着，參與其中，例如有次我自言自語說：電視遙控器在哪呢？我還在專心尋找，她突然拿着遙控器跑到我面前遞給我。

愛模仿姊姊 妹妹快速成長

很多人都認為弟妹發展較快，因為有兄姊作為學習及模仿對象。祖祖近來就十分喜歡跟着家姐可可，家姐笑，她又笑，家姐嘟嘴巴，她又嘟嘴巴，家姐問我可不可以吃小食，獲批准後大叫hooray，祖祖雖然不能模仿整句話，但會以為自己說得對地「說」：「嘰哩咕嚕，hooray！」而因為家姐十分黏我，順理成章，祖祖也要十分黏我。祖祖還小的時候，因為需求不大，可可未感覺到威脅，以前還會很成熟的主動叫我先餵祖祖、陪她睡覺，但現在祖祖會說出口要媽媽了，家姐也不再忍讓，兩姊妹每天都在爭寵。

姊姊：「媽媽，不如我哋匿埋呀」

二人個性完全不同，爭寵方式也不同。可可是懂事、善解人意類型，前陣子，我接她放學後如常問她要不要跟我去買餸，還是我先送她回家，一向都選擇回家玩耍的她竟然說：「我同你去買嘢啦，咁我可以有多啲同你一齊嘅時間，如果唔係返到去祖祖又會霸住你㗎喇。」真令人心疼。那次之後，她愈來愈多說這類話，「我好想有mother and daughter time呀」，「如果爸爸唔使返工就好喇，祖祖可以黐住爸爸，我可以黐住你」，「媽媽，今日出街可唔可以全日都好似𠵱家咁拖住我呀，就算去到博物館都拖住我，你同我睇嘢」，「媽媽，我想全餐飯都係你同我坐呀」，「如果祖祖嗌你，不如我地行快啲呀」，「媽媽，不如我哋匿埋呀」。可可情緒總是很穩定，很少哭鬧，只會說些建議，若最終手上的媽媽還是被搶走，她最多只會哼一聲，嘟嘟嘴巴走開。

妹妹：「媽咪抱、媽咪抱，嗚嘩」

至於祖祖，她是嬌嗲、逗人歡喜的類型。每次想得到某樣東西，包括我，要求了一兩次仍得不到便開始大哭大鬧，「媽咪抱、媽咪抱，嗚嘩！！！」坐嬰兒車也指明由我推，「媽咪推、媽咪推，嗚嘩！！！」當令人開始焦躁時，她會熱情地摟着你，甜甜地笑；若跟她說道理又會立刻安靜，然後用哭腔說：「知道」、「好」， 再配以無辜的眼神，回頭看看手牽手的媽媽和姊姊，又默默回過頭去，我都不忍看她了。

近來每天上演的就是：可可趁祖祖稍一不留神離開我的懷抱，便眼睛發光，衝過來坐在我大腿上，然後祖祖又會跑回來，皺着眉用屁股迫開家姐。真可恨我不懂分身，不過，兩姐妹大部分時間都是相親相愛的，再者，相比爸爸，他總是在問：「咁邊個拖我呀？我咪無人拖囉？」以上只是媽媽的甜蜜煩惱。

文：婆婆媽媽

作者簡介：年紀不大但愛歎茶，生女前生活像個婆婆般悠閒自在；全職湊兩女後變成婆婆媽媽，育兒每件小事都是大件事，雖然有時感慨瀟灑不再，但抱住兩個寶貝就甜蜜幸福滿載。

[Happy PaMa 教得樂 第568期]

