副刊
Happy PaMa 教得樂 第568期

Happy Pa Ma

半職爸爸：欺凌背後 爸爸媽媽不知道的孩子

【明報專訊】看了一本漫畫，叫做《我的孩子不會是霸凌者》。這是一本以校園欺凌為主題的漫畫，特別之處是全書並不是以欺凌者或被欺者為主要視點，而是以加害和受害者的視角去呈現校園欺凌。

道歉不一定是事件的結束

故事講述一名男孩自殺不遂，送院昏迷，現場留下一封遺書，上面寫了四個同學的名字，包括一名平時很乖的女孩。最初，大家都認為被送院男孩是被欺凌對象，其他同學是加害者。後來，真相逐步浮現，原來「受害者」幾年前反而是加害者。作者寫這個故事前曾訪問過許多欺凌個案，把真實個案中的一些細節帶到漫畫裏。作者從中帶出兩個重要信息：第一、欺凌所帶來的傷害可能一輩子也沒法子真正治癒；第二、關於欺凌，若不認真對待，即使在師長壓力下欺凌者向被欺凌者道歉，欺凌事件其實還沒有結束——何况很多個案，欺凌者根本沒有道歉，甚至一直不明白自己所作所為究竟有何可怕。「只是開玩笑而已。」加害者完全可以問心無愧。假如欺凌者周圍的人，都接受這只是玩笑，而加害者已經道歉，然後大人心安理得，認為由自己仲裁的結果十分圓滿，「不過是孩子玩玩鬧鬧」；那麼，加害者在「誠心道歉」後趁大人不注意向受害者做鬼臉，「心無罣礙」地離開，留下滿肚子委屈、內心還在淌血的被欺凌者，一個人，一直無法被理解，一直抵受着孤獨和痛楚，一路在這世界匍匐前行……這樣的事，往後不斷上演，層出不窮，那就不足為奇了。

對於我來說，書中最震撼的地方，不是欺凌者和被欺凌者的角色最後逆轉，而是家長發現欺凌牽涉到自己子女時的彷徨無助。那名企圖輕生的男孩，在家長回憶中，離家返校的那一天，他「和平常沒有什麼不一樣」。那名被懷疑欺凌別人的女同學，在媽媽的追問下，那副若無其事的表情，反而讓媽媽異常忐忑。不管是加害者還是受害家長，當欺凌到達一種他們無法理解的程度，家長才第一次發現，自己其實一直不認識自己的子女。

承認自己無知是知的開始

這對看着子女長大的家長來說真的十分震撼。英劇《混沌少年時》講述一名13歲少年殺害另一名女生，家長事前看不到任何徵兆，事後一直難理解，因為他看起來很正常，只是一直躲在房間裏。家長不知道，房間裏連接上互聯網的電腦，已經是一個血肉模糊的森林。

最近一套引來議論的動畫《章魚嗶的原罪》，亦以欺凌為主題，故事講述外星人章魚嗶如何目睹欺凌，如何想改變但苦於無法改變，最終只能承認面對人間困苦，他無法知道該怎麼辦，只是知道，兩個人之間真誠對話，可以讓難過的心情變得好過一點。故事中孩子的欺凌行徑十分邪惡，固然讓人不安，但是，想深一層，令人驚訝的是，在孩子受創的路上，幾乎沒有大人身影出現。

知道自己不知道，大概是家長應對孩子遭遇欺凌的第一步。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

