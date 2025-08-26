明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第568期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：奇妙音樂旅程

【明報專訊】到加拿大後第一次穿省過市自駕遊，一連9日，目的地是班夫國家公園。事前工夫不少，除了預訂住宿，還有每天行車路線和活動安排。少年都長大了，我們決定每人規劃兩天，一來分擔，二來可以加入各自感興趣的活動。因為女兒，我們挑戰密室逃脫，慌亂又刺激；回程時，兒子特意安排繞到農場參觀，因為那兒的現製雪糕看來相當吸引。

開設共同歌單 自駕遊音樂伴隨

當中最教少年着緊的，卻是路上播放的音樂。他倆平素愛把大耳機戴頭上，倘若耳機沒電，彷彿人也沒電了。這回為了好好運用車上音響系統，女兒出發前已開設共同歌單，提醒大家預先選曲和下載，以防路上信號不穩。

自孩子長成少年後，我們已經很少在這樣狹小的空間裏相伴那麼久了。車窗外的風景更迭：一會兒是靜謐的小鎮，一會兒是遼闊的草原；有時掠過碧綠的湖水，有時則是巍峨的山影——有深深淺淺的綠，也有白裏透藍的冰雪。

由不搭調而訕笑 到盡興合唱

美景當前，車廂內卻隨機播放着大家的歌單。請想像：達明的十個少年剛救火失敗，One Ok Rock就嘶喊着let me let you go，TXT緊接進場以勁舞要人say my name，然後毫無預警地換上Hamilton深沉回顧人生，慨嘆着 who lives, who dies, who tells your story……（誰掌生死、誰個述說你的故事）

能想像，那是怎樣的一幅音樂亂象嗎？

有趣是，這當中自有一種奇妙。

大家先是為各種不搭調而訕笑，然後慢慢地，我們發現自己都能把彼此的歌哼出個輪廓。兒子能跟着女兒的 J-pop舞曲唱上一段；半句日語都聽不懂的我，亂哼兒子的日式搖滾；至於音樂品味本就像時空旅人兼很會唱的妹妹，更是老中青通吃，幾乎不管播什麼都能接上，包括爸爸的《難為正邪定分界》。後來我們一致通過完整播放Les Misérables的歌曲，一氣呵成，盡興合唱。

我們都有自己的音樂喜好，卻又都能保持開放，慢慢走近彼此。這也是我喜歡的，家庭的其中一種模樣。

期待以後能走近的，不止音樂，還有其他。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第568期]

相關字詞﹕親子筆陣 蘇美智 小學雞媽媽 Happy PaMa 教得樂 第568期

上 / 下一篇新聞