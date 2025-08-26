小學雞媽媽：奇妙音樂旅程

開設共同歌單 自駕遊音樂伴隨

當中最教少年着緊的，卻是路上播放的音樂。他倆平素愛把大耳機戴頭上，倘若耳機沒電，彷彿人也沒電了。這回為了好好運用車上音響系統，女兒出發前已開設共同歌單，提醒大家預先選曲和下載，以防路上信號不穩。

自孩子長成少年後，我們已經很少在這樣狹小的空間裏相伴那麼久了。車窗外的風景更迭：一會兒是靜謐的小鎮，一會兒是遼闊的草原；有時掠過碧綠的湖水，有時則是巍峨的山影——有深深淺淺的綠，也有白裏透藍的冰雪。

由不搭調而訕笑 到盡興合唱

美景當前，車廂內卻隨機播放着大家的歌單。請想像：達明的十個少年剛救火失敗，One Ok Rock就嘶喊着let me let you go，TXT緊接進場以勁舞要人say my name，然後毫無預警地換上Hamilton深沉回顧人生，慨嘆着 who lives, who dies, who tells your story……（誰掌生死、誰個述說你的故事）

能想像，那是怎樣的一幅音樂亂象嗎？

有趣是，這當中自有一種奇妙。

大家先是為各種不搭調而訕笑，然後慢慢地，我們發現自己都能把彼此的歌哼出個輪廓。兒子能跟着女兒的 J-pop舞曲唱上一段；半句日語都聽不懂的我，亂哼兒子的日式搖滾；至於音樂品味本就像時空旅人兼很會唱的妹妹，更是老中青通吃，幾乎不管播什麼都能接上，包括爸爸的《難為正邪定分界》。後來我們一致通過完整播放Les Misérables的歌曲，一氣呵成，盡興合唱。

我們都有自己的音樂喜好，卻又都能保持開放，慢慢走近彼此。這也是我喜歡的，家庭的其中一種模樣。

期待以後能走近的，不止音樂，還有其他。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

