副刊
Happy PaMa 教得樂 第568期

Happy Pa Ma

親子筆陣．看得起遊戲：發掘東涌好玩秘地

【明報專訊】根據2021年人口普查的數字顯示，東涌人口約有116,000人，過去10年增幅達47.9%，為新市鎮之冠；有55%居民居於公營租住房屋，以普通話、英語及其他為慣用語言之居民達三成，對比全港則只有約一成；至於年齡分佈，15歲以下佔離島區總人口的12.8%，東涌市中心更達14.0%，對比全港則只佔10.9%。

在這個人口增幅強勁、兒童人口多、種族多元的東涌社區中長大的小朋友，可以玩嗎？有遊戲的機會嗎？有遊戲的空間嗎？

東涌的社區公園看來不夠……

居民想前往市區遊玩，少不了長途跋涉……

鋼筋大廈重門深鎖，結織玩伴有點困難……

專注推動兒童遊戲的社福機構？似乎沒有……

在香港社會服務聯會的統籌下，我們於2020年10月獲太古基金資助，啟動了「營造東涌」社區項目，以一「Group」人的形式合力於東涌定期舉辦「智樂遊戲谷」，以遊戲連繫一眾街坊，建立好玩鄰里關係。其後，我們再獲兩年資助，推行覆蓋範疇更廣、模式多元多變的社區遊戲計劃。

招募街坊 培訓成為遊戲義工

延續過去的有效模式，我們與東涌的社福團體——鄰舍輔導會少數族裔支援服務中心（TOUCH）結盟，傾囊相授推行社區遊戲的知識、經驗和方法後，社福界伙伴已完全接手，定期於每月首個星期六早上舉行「遊戲谷」，至今已舉辦11節活動。我們又透過離島婦聯招募有志街坊，經培訓後成為遊戲義工，每兩星期於當區舉行輕巧版社區遊戲活動「遊戲熱點」，吸引鄰近小街坊定時定候落街玩。

「智樂遊戲谷」另有「好玩社區特使」環節，由東涌的幼稚園、中小學及街坊招募而來；我們早前收集了首批「好玩社區特使」對好玩社區的童心想法，並把這些小點子精製成一套5張的好玩遊戲QQ卡，連同項目單張，即日起於東涌的不同地點免費派發，歡迎街坊前來索取。

好玩秘地打卡 建立新熱點

當領取好玩遊戲QQ卡後，請用心理解QQ卡的童心小點子，再在東涌四處遊走，並在你細選的好玩秘地影相打卡，然後把傑作於2025年10月1日前上載至指定網址。為鼓勵大家分享秘地的小故事及玩法，我們將設立兩個獎項，包括最具故事性及最具社區特色獎；獲選的街坊可獲特級獎品，並獲邀出席項目的成果展。

我們將集東涌各家之大成，一步一步建立東涌的好玩地圖，讓小朋友根據街坊的推薦，多一個可玩遊戲的公共空間新據點，你的好玩點推薦更有機會成為實踐東涌小街坊想法的好玩新熱點！

好玩遊戲QQ卡派發地點包括：

離島婦聯賽馬會社會服務中心——東涌逸東邨二號停車場R/F 01

鄰舍輔導會少數族裔支援服務中心（TOUCH）——東涌海濱路15號A座左翼地下

鄰舍輔導會東涌綜合服務中心——東涌逸東邨2號停車場天台2室

香港聖公會東涌綜合服務——東涌富東邨富東廣場2樓

基督教香港信義會道恩堂——東涌文東路映灣園一期對面（鄰近足球場及中電發電站）

基督教香港信義會學前單位社工服務——東涌東薈城一座5樓502A室

香港聖公會東涌綜合服務迎東分址——東涌迎東邨綜合服務中心地下

文：黃佩儀（智樂兒童遊樂協會 遊戲及遊戲工作服務發展總監）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕智樂兒童遊樂協會 親子筆陣 黃佩儀 看得起遊戲 Happy PaMa 教得樂 第568期

