副刊
Happy PaMa 教得樂 第568期

Happy Pa Ma

上一課：參賽作品利用AI協助創作 小學生探索太空之旅圓夢

【明報專訊】踏入新時代，小太空人也與時並進。每年能成為「萬通保險小太空人訓練計劃」的小太空人都是學界精英，記者與今年其中兩名小太空人傾談時，得知他們的參賽作品均有利用AI協助創作，而且對新科技的掌握也十分熟練。面對來勢洶洶的AI，小太空人又是以什麼心態去迎接它呢？

文︰顏燕雯

「萬通保險小太空人訓練計劃」不知不覺已來到26個年頭，今年8名小太空人貝頌思、陳米、陳梓霖、蔡紫晴、許柏森、伍梓信、蘇睿婕及吳姈嶺剛完成為期9天的美國「太空探索之旅」，談到旅程點滴，每個人都表現得十分興奮。

升小六的陳米（Mick）自K2開始拍YouTube，更希望將來做科學家KOL，把複雜沉悶的科學原理，用有趣易明的方法分享給大眾。記者看他自信滿滿，表達能力極佳，以為他參加小太空人是一擊即中，志在必得，怎知原來這是他第三年參加這個比賽，毅力十足。

結合武功與宇宙 創意無限

Mick今次參賽的創意作品是一本以AI創作的圖書《八大行星武功大決戰》，媽媽陳太認為，吸收前兩年試過拍片等經驗，覺得或許試試做一本實體書會比較好。由於Mick近年熱中看武俠小說，看完《射鵰英雄傳》後，構思把武功與宇宙結合，並運用AI創作文字和圖片，帶出夢想不應受到任何局限的信息。Mick說：「我主要用ChatGPT生成圖畫，若不滿意便再給prompt（指令和描述）改進。」平日Mick也喜歡用AI去探索有關太空的資訊，例如太空旅行的資料，他興奮地指太空酒店有望2027至2030年開幕，2030年更可能出現太空蜜月團、飄浮音樂會，還可以在太空中拍攝畢業相等。

「AI是用來學習，不是用來問結果」

作為小學生，Mick對AI的運用拿揑得宜，例如有關太空的資訊，他普遍都會相信，「但若有懷疑，我也會再上網求證，若有錯再糾正AI，由我們教它，它下次便會改正。我覺得AI可幫助我們改進和理解不同範疇的事物，也令我們節省了不少時間，例如做功課，我會確保自己努力完成、自我檢查過後，才再請AI幫我指出一些可加強的地方。當然，這也很靠同學們的自律，因為AI是用來學習，不是用來問結果，如果直接問AI答案，那便是本末倒置」。

AI「助手」為繪本製作圖畫

另一個小太空人許柏森（Samuel），同樣以繪本作為他的參賽作品，當中講述一個生活在未來世界的11歲小男孩跟朋友達成夢想，於太空船探索宇宙的故事。繪本中的故事和文字由Samuel創作，但因為不擅長畫畫，所以用了AI來製作圖畫。「其實用AI作畫也有難處，例如第一張圖跟第二張圖的主角，樣子出來都不一樣，所以在生成圖時要有更仔細的考量，要花點心思時間不斷修改。」他透過YouTube學習AI運用，更指在教師指導下，明白AI是一個「助手」而非人類代替品，「如果我們懂得好好運用它，它不但不會取代我們，更可幫助我們學習，獲取回饋。」

校長：價值觀教育更為重要

Samuel就讀港大同學會小學，校長黃衛宗亦有在分享午宴中到場支持。他同意教導學生使用AI，並不是教他們「按鍵」，「小學生一般都認識AI，如我們的學生報也會用AI做圖，所以老師在教學時，會着重在道德、價值觀上，舉例如改圖，善用這個技巧會有什麼功用？若使用不當，又會帶來哪些結果、對別人有什麼影響？希望學生明白，哪些鍵應該按，哪些不應該按。價值觀教育，比教他們怎樣去用更為重要」。

