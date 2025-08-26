本周FOCUS．採訪手記：生命的守門者

主動關懷 不批判態度聆聽對方想法

香港心理學會輔導心理學部榮譽外務秘書黃麒錄（Louis）坦言，每當他意識到個案有強烈自殺念頭時，都會覺得很緊張，擔心自己做得不夠好，會令對方更難受。所以，他會時刻提醒自己，要更加專注、更加敏銳地去聆聽和理解個案內心的真正需求，「無論是成人或小朋友，要去到這一步，當中一定經歷很多痛苦和掙扎，但他仍然願意來到輔導室，就代表他還是想捉着生命最後的光、救命稻草的。所以，最重要的是，如何幫助他看到除了『死』這條路以外的其他出路」。

雖然我們不是專業人士，但一樣可以成為生命的守門者。香港樹仁大學輔導暨研究中心註冊輔導心理學家黃家盈（Shirley）說，大部分有自殺意圖的人都有迹可尋。她舉例，在言語上，當事人可能會說「我頂不順了」、「好厭倦」、或直接說「想死」、「想離開」、「不在就好了」；情緒可能很低落，又或者突然很平靜，「因為他已經作出決定，覺得自己很快會得到解脫」；行為則包括把珍貴的東西交給別人，或躲避不見人，甚至寫下遺書；至於身體，當事人或會表現得很疲倦、缺乏能量，也不太打理自己。Shirley呼籲，萬一大家真的接收到這些信號，第一步是主動關懷，並直接提問對方是否有自殺的意圖，再以不批判的態度去聆聽他的想法，並適時尋找專業協助。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第568期]