副刊

Happy Pa Ma

化身守門員：「情緒教練」5部曲 做子女最佳支援

【明報專訊】在孩子成長過程中，家庭理應是他們的重要支援，但很多時，家庭偏偏成為他們的壓力來源，導致小小腦袋不斷累積負面情緒，甚至萌生自傷或自殺的念頭。黃家盈（Shirley）說，綜合不同研究分析及親身臨牀個案所見，會作出如此激烈行為的學童，本身一直與家人溝通不好，「這不等於父母不疼愛他們，父母是愛、是關心的，只是用上不對的方式，導致大家的溝通一直無效，甚或引起衝突」。

學業問題，經常是親子摩擦的來源。Shirley稱，本港家長普遍緊張子女成績，總希望他們專心讀書，考上大學，好使將來找到好工作，生活得到保障。因此，若孩子表現未如家長所願，例如經常打機、外出玩樂，父母很多時會極限施壓，嚴格如限制他們上網或採取「門禁」，但這些舉措，往往適得其反，更會破壞親子關係。「我很理解父母的心腸，但成年人亦要明白，孩子的腦袋尚未完全發育，他們只能感受到眼前所見，哪怕我們說上千遍萬遍，他們都是想像不到遙遠的未來。」

惟她同時指出，成年人亦有盲點，總以為「我們經歷過的就是事實」。但其實世界變化得很快，未來的事，未必一定如今天我們所想像般發生，「上一代經歷過香港最繁華的80年代，那時候，他們有很多向上流動的機會，但來到我們這一代，又是否這樣發生呢？不是啊。世界一直在變化，很多研究都說，現在大學生修讀的科目，將來可能很多都沒有用了，因為那些工種已經消失」。Shirley奉勸父母毋須強迫子女複製前人的路，重點反而是幫助他們發展自己的興趣及專長。

投身學校及社區精神健康推廣工作逾10年的黃麒錄（Louis），也鼓勵家長強化守門人的角色，並以美國華盛頓大學心理學教授John Gottman提倡的「情緒教練」5部曲，去引導子女從小到大，學習如何調整情緒和解決問題，這對於他們的情緒商數（EQ）有正面影響，長遠有助保持良好的精神健康。

「情緒教練」5部曲包括︰

1. 多為意——細心觀察子女的語言及非語言的情緒表達，若留意到他們發出情緒信號，要主動了解，並引導孩子表達感受。

2. 轉心態——當子女鬧情緒時，勿解讀為「發脾氣」、「跟我作對」，換個角度看，其實他們正在經歷困難，需要處理情緒。家長更可視為與子女溝通、連結和教導的良機。

3. 用心聽——保持開放態度，專心聆聽子女的說話，並以同理心理解，接納他們的感受，不作出批判或否定。

4. 述心情——孩子未必懂得具體表達感受，可能只是拋出一句「好䒐」、「好煩」，家長可嘗試梳理，協助他們把情緒說出來，例如：「你覺得很煩惱，因為同學不跟你玩，你不知怎樣跟他們相處」。

5. 定限制、同解難——家長要灌輸子女，他們可表達情緒，但就不是所有行為都能被接納，要替他們的行為設限，並一起訂立解決問題的方法。

