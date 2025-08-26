明報新聞網
情緒不穩：有效溝通 助孩子釋放內心苦痛免自傷

【明報專訊】從事心理輔導逾10年的香港樹仁大學輔導暨研究中心註冊輔導心理學家黃家盈（Shirley），除了處理過許多想輕生的學生個案，也接觸過不少自傷的學童，最常見的，就是「𠝹手」。她說，自傷與自殺個案的共通之處，就是當事人當刻的情緒都極不穩定，情感上覺得受傷害、沒有人在乎自己，亦難以控制自己的行為。「但自傷的人，其實那刻是無想過要死的，只不過是因為他們內心有極大的痛苦，卻無法用言語表達出來，於是通過𠝹手、自殘，把內在的痛外化出來，用身體的痛楚去釋放內心的傷痛。換言之，他們是在找方法，去幫助自己處理痛苦，只是用了一個不健康的方法。」

然而，有自傷習慣的青少年，邁向自殺的風險會較其他人高。Shirley解釋：「經常𠝹手的人，本身對於怎樣去傷害自己並不陌生。雖然在一般情况下，他們是很懂得如何避開一些要害位置，但當有一天，他們真的感到絕望，要徹底放棄時，就會跨越那條界線，整件事便會變成不再是想宣泄痛苦，而是想了結自己的生命。」

面對這類內心充滿掙扎的孩子，Shirley提醒家長，不要單單聚焦在他們的行為上，「在我們的個案裏面，很多時，父母都是知道子女𠝹手的，但不懂得怎樣回應，常常採取責罵、阻止的方式，有些為確保孩子生命安全，索性把他們送往醫院，但在年輕人眼中，這像是被關起來，是一種懲罰」。她強調，青年人陷入情緒黑洞，並非一時三刻的事，而是日積月累的問題，因此，父母不要再使用無效的溝通方式，而是應該耐心聆聽子女的說話，嘗試理解他們的感受，讓孩子知道，他們是被聽見、被明白，並可以通過跟家人傾訴，讓情緒、痛苦有宣泄的出口，不用傷害自己。

