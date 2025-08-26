精神健康：零焦慮迎接開學 不自我批判否定 重燃生命之光

文︰沈雅詩

近年教育局持續推出不同措施，呼籲學校關注學生的精神健康，除鼓勵推動正向教育，營造幸福校園文化，亦於中學推行三層應急機制，以盡早識別有較高自殺風險的學生。香港心理學會輔導心理學部榮譽外務秘書黃麒錄（Louis）認同局方的工作，但提議學界可以做得更深入、更有針對性，「我不認為單單叫學生『諗正面些』、『要積極』，或者教他們每天寫3件感恩的事，就足以幫到孩子。有時太過強調正面校園、幸福校園，反而好像限制了同學表達不開心的感受。所以，更加理想的做法，是多些教導學生如何建構內在安全感和自我價值」。

如關懷朋友般關懷自己

我們從小到大，都被灌輸要關心別人、要有同理心的觀念，卻鮮有被教導怎樣「自我關懷」，但這正正是莘莘學子，特別是那些已陷入情緒困擾、傷痕纍纍的學生，最迫切需要的教育。Louis指出，「自我關懷」（self-compassion）有別於商業社會所推崇「對自己好點」的想法，不純粹是食好些、買些禮物逗自己開心，它更是一種與自己相處的方式。「簡單來說，『自我關懷』就是像關懷朋友一樣去關懷自己。」他反問，當好朋友遭遇不開心、情緒低落時，我們會否恥笑對方呢？抑或會聽好友訴苦，再一起想辦法解決，陪伴摯友跨越這個難關？對待自己，亦應該用同樣的方式與態度。

他補充，「自我關懷」包含3個元素，其一是自我覺察，即需要有意識、專注地去感受自己當刻的身心狀况，「我現在很不開心，我感到整個肩膀都很繃緊，它（不開心）在這個位置壓着我」，重新注視身體正在發出的警號；再者，是認知到人皆有苦難的共通性，明白每個人都會經歷痛苦、面對困難，自己並非孤單一個；此外，要善待自己，「接納自己在這件事情上感到難過，給自己一些體諒和慈悲的說話，而不是反應式去批判自己『我又衰咗』、『我真係無用』」。

事實上，慣性自我批判、自我否定的人，會深化「我不值得被愛」的信念，容易把自己推向懸崖邊，因此，減少「自我污名」（self-stigma）的想法，是自救的重要一環。「在我接觸的中學生個案中，有不少都會用『垃圾』、『廢人』、『怪物』來形容自己，其實這些本來都是身邊人用來貶損他們的說話，但因為孩子的腦袋，不斷接收到這些信息，於是他們也逐漸相信和認同，自己就是大家口中所講那樣差勁的人。」

減少「自我污名」 轉化態度

面對上述情况，Louis很多時會嘗試引導學生，把那些很影響他們的語句、聽到會很不開心的事情寫在紙張上，然後張貼出來，「此舉是想孩子把自我污名的負面想法掏出來，那就可以跟它有一個距離，這樣會更加幫到自己站在一個較為客觀的位置去檢視這個問題，認清自己只是『與問題互動』的人，而並非問題的本身」；並透過反覆練習，每當腦海浮現負面語句時，便停一停，問自己：「這真的是事實，還是當下情緒的說話？」從而幫助受情緒困擾的學生，慢慢轉化對自己的態度。

[Happy PaMa 教得樂 第568期]