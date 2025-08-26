知多啲：跑8公里 + 8項體能挑戰 鬥快完成

根據官網資料顯示，2025年全球有80多場HYROX賽事，預計吸引逾55萬名運動員、35萬名觀眾參與，而8項體能挑戰的最新完成距離及次數分別為：滑雪機（1000米）、雪撬推進（50米）、負重繩索拖拉（50米）、波比蛙跳（80米）、划船機（1000米）、（壺鈴）農夫走路（200米）、沙袋負重弓箭步（100米）、藥球擲扔（100次）。官方強調賽事不設時限，而過往參賽者的平均完成時間約1小時32分鐘。

賽事結合跑步與8項體能挑戰，基本流程是跑步與體能挑戰交替，參賽者每跑完1公里，便要順次序完成其中一項體能挑戰，直至跑完8公里及完成所有體能挑戰項目為止。考慮到參賽者在性別、年齡及體能方面的差異，因此大會設有多個組別，讓每名參賽者都能找到適合自己的挑戰。

首先大會按參加者年齡分組，個人及雙人賽一般以每5歲分成一組；4人接力則只分為40歲或以下，以及40歲以上兩大組；而每組可再分為Pro及Open組別，前者的體能挑戰項目的負重會較高，以男子組的雪橇推進為例，Pro組別的雪橇重量為175公斤，而Open組則為125公斤。

此外，參賽者可選擇報名參加個人、雙人或4人接力組別，當中雙人組的每項體能挑戰項目可交替合力完成，但每人仍需跑8公里；4人接力則每名參賽者需跑2公里及獨力完成2項體能挑戰項目。

參賽費用按舉辦地區而定，一般約每人100美元（約780港元）。剛完成的港區分站賽事，個人組別報名費為1050元，4人接力組別為每人785元。明年港區分站賽事將於5月8至10日舉行。●

查詢：hyrox.com