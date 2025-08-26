全球大熱「自虐」健身賽 走出舒適圈 挑戰自身弱項

「去年中開始接觸HYROX，沒想到今年已可以站上頒獎台。」盧宏海（Ocean）過去主力玩單車運動，對於重力訓練並無特別興趣，只因好友郭家汶（Crystal）邀請，二人去年才首次組隊參加HYROX香港區分站賽事，更在短短1年間已深陷其中，先後飛到上海、台北及北京等地參賽。而剛於今年7月舉辦的香港分站，Ocean亦與其他隊友奪得40歲以上男子4人接力Pro組別冠軍，以及男子雙人Pro組別季軍；最近又考獲HYROX官方基礎課程證書，可在特定健身室教授官方推薦訓練方法。而隊友Crystal本身是健身教練，在香港站賽事，不但與另一名隊友奪得女子雙人Pro組別亞軍，同時更獲明年參加瑞典舉辦的HYROX世錦賽（HYROX World Championships）賽事資格，與全球好手一較高下。「一開始是因為我很喜歡看Ninja Warrior和《體能之巔：百人大挑戰》這類體能挑戰節目，後來在社交平台看到HYROX賽事，覺得很有趣，就邀請Ocean組隊。」她坦言對負重項目得心應手，惟跑步和划艇等有氧運動，是她最具挑戰的部分。

多人追求力量與靈活兼備

HYROX是一項結合有氧與無氧運動的體能挑戰（詳見「知多啲」），要求參賽者同時鍛煉力量與心肺耐力。Ocean的強項是踩單車鍛煉出來的心肺耐力，而Crystal則擅長負重與爆發力，故二人必須走出各自的舒適圈，挑戰自己的弱項。自去年7月開始備戰，經過3個多月密集操練，二人終於捱到11月參賽。Crystal笑說：「賽前大家都話玩一次就算，不會再參加，怎知完賽當日，已即刻報名其他地區賽事！」談到為何有此變化，Ocean表示是被現場氣氛吸引。「現場氣氛實在太熱血，所有參賽者都好努力和盡力完成每項挑戰，當我們二人完成所有項目衝過終點線時，都好激動和感動。」Crystal補充，完賽後想到幾經辛苦訓練出來的體能，若不繼續參賽便很快「打回原形」，「而且自己已經回不去以往哪種比較單調的負重訓練模式，HYROX帶來的挑戰及成就感很難取代」。

談及HYROX熱潮，她認為與體能競技節目的興起密不可分。「以前做負重訓練，很多人只追求大塊肌肉，避免跑步等有氧運動以防肌肉流失。但看過《體能之巔：百人大挑戰》後，愈來愈多人追求力量與靈活兼備的最強體格。」HYROX正好契合這趨勢，賽事涵蓋多種功能動作，有氧與無氧動作交替，要求參賽者平衡力量和講求身體靈活。Crystal表示，練HYROX可激活全身肌肉，讓身材比例均稱，不再只是單純的肌肉賁張。Ocean則認為練HYROX的好處是有助提升其他運動項目表現，「以前練單車，只能在單車賽事發揮，練HYROX後，讓我在划艇等新項目也能取得好成績」。例如他今年首次參加室內划艇比賽便意外連奪兩場季軍。

動作做到極致爭佳績

隨着參賽人數和水平提升，HYROX賽事難度也逐年增加，以藥球擲扔（wall balls）項目為例，去年大會只要求參賽者將藥球拋高75次，但今年已增至100次。Ocean認為這是大會根據參賽者整體水準提高的安排。「因為每個月都有賽事，完成時間也愈來愈快，以今年4人接力為例，我隊以1小時7分奪冠，僅比亞軍快50秒，但其實已比去年冠軍的1小時16分足足快了9分鐘。」他指世界級選手仍比他們快10多分鐘，可見還有很大進步空間。

要在高水平競爭中取得佳績，Ocean說必須將每個動作做到極致，例如波比蛙跳（burpee broad jump），規則要求參賽者定點跳時，雙腳必須同時起跳，落地後準備做俯臥撐時，雙手觸地距離不得超過腳尖30厘米，胸口必須貼地，否則會被罰加時。「為了不浪費定點跳前的距離，雙手觸地時要盡量貼近30厘米極限，而完成俯臥撐起身時重心要維持向前傾，方便直接起跳，省時又省力。」Crystal說HYROX每個項目都大有學問，「平時大家會與隊友反覆練習和討論，這也是HYROX圈子特別熱鬧的原因」。●

●專家教路

新手改善動作省力省時

