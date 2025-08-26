明報新聞網
副刊

旅遊

旅遊情報：北京機場貴賓室 賞畫呷茶 快速「叉電」

【明報專訊】一個人在旅途上最想念的是……

一碗家鄉麵條、一口溫潤清澈茶湯？還是最關注哪裏可找到電源為手機、平板電腦充電？位於北京首都國際機場三號航站樓的國泰航空北京貴賓室（下稱貴賓室）剛重新開幕，正好整合旅客需要，在匆忙的旅途上給大家一個喘息空間。作為「飛常」旅客，國泰集團客運董事彭彧（Erica）經常穿梭各大機場，「（很多人）很趕入到去（機場貴賓室），有時距離上機還有20分鐘，可以放鬆一下，叉吓電，或者吃少許東西」。因此今次貴賓室正是以「舒適愜意」及「以人為本」為設計理念。

整個設計跟剛完成翻新的香港國際機場內的逸連堂貴賓室（The Bridge）有着一脈相連的熟悉感，櫻桃木飾面家具，柔和燈光，再加幾位藝術家的書法及畫作，包括有香港著名書法家徐沛之以黑墨勾勒出的「翱翔」二字，香港藝術家林偉而的一系列畫作則以登機證為創作靈感，還有內地藝術家徐累及章燕紫的畫作，整體有種低調不張揚的大度格局。

為回應現代旅人「無處不叉電」的需求，貴賓室特設不少電源接口、電源插座和無線充電設備，部分桌面更設有無線充電設備，記者試坐在最適合I人的泰逸椅（Solo Chair）上，把手機隨意放在桌上，即可充電，速度還相當不錯。整個貴賓室均設無線網絡，方便各位旅人。

餐飲方面，「風味坊」（Noodle Bar）除有香港乘客最熟悉的雲吞麵和擔擔麵，更提供老北京風味的北京炸醬麵，烏溜溜的麵醬配上蘿蔔絲、青瓜絲、香芹粒、芽菜、扁豆，還有道地的彈牙的白麵條。作為老北京的Erica坦言對炸醬麵十分有要求，她和同事花了不少時間研製醬料的味道，希望將最地道的炸醬麵風味帶給乘客。風味坊還供應筍絲薺菜素湯麵配鹵豆腐、宮保雞丁、小籠包等。至於開放式餐飲區域「嘗味坊」（Food Hall）則有芝士、凍肉、麵包、沙律、檸檬芝士蛋糕等。北京貴賓室還特別將香港貴賓室獨有的「茗茶坊」（Teahouse）帶到北京來，聘請4名專業茶藝師為乘客即場現泡JING的各款精選名茶，包括雲南茉莉銀針、福建鐵觀音、湖南玉劍茶、雲南熟普洱、安徽菊花茶等，記者私心推介鳳凰蜜蘭香，在一口烏龍茶中嘗盡桃香、蘭香和蜂蜜香，茶湯入口絲滑、果香豐富，呷一口，心就自然靜下，忘卻人間塵世事。●

國泰航空北京貴賓室

位置：北京首都國際機場三號航站樓近登機口E20

開放時間：每天上午5:00 至最後一班航班起飛（以航班時刻表為準）

●有片睇

直擊國泰航空北京貴賓室

link.mingpao.com/84917.htm

文：陳詠詩

