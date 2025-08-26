明報新聞網
副刊

旅遊

日本北陸溫泉鄉 森林環抱泡湯 無盡海景放空

【明報專訊】過了立秋後，大家是時候為日本賞楓溫泉之旅做好準備。除了草津、下呂、箱根等熱門溫泉勝地，若想避開人潮，尋覓一處更靜謐、更有在地風情的溫泉秘境，石川縣是不二之選。這裏有被日本「俳聖」松尾芭蕉譽為「扶桑（日本）三名湯」之一的加賀山中溫泉，擁有美不勝收的溪谷風光；而經歷去年初大地震的北部能登半島，亦有不少溫泉酒店重新開業，和倉溫泉正是其中之一，大家可浸泡在無邊際溫泉浴池眺望七尾灣，將海天一色的美景盡收眼底。

自從有了香港直飛石川縣小松市航線，前往日本北陸地區變得更方便。事實上，石川縣擁有眾多優質溫泉，其中最著名的莫過於南部以「加賀四湯」聞名的加賀溫泉鄉，以及北陸地區唯一海中湧泉的和倉溫泉，無論是偏愛山林隱逸，還是海濱風光，都能找到心儀的住宿。

山中溫泉賞溪谷美景 歎川牀茶席

加賀溫泉鄉由栗津、片山津、山代與山中溫泉這4個溫泉區組成，合稱「加賀四湯」。其中山中溫泉歷史悠久，開湯至今已有1300年，四周由鬱鬱葱葱的山林包圍着，著名的鶴仙溪美景更是近在咫尺，為這片溫泉區增添幾分仙氣。據說，日本詩人俳聖松尾芭蕉曾專程造訪山中溫泉，並讚歎山中與有馬、草津並列為「扶桑三名湯」，甚至為此揮筆寫下俳句歌頌。

從前由香港前往石川的山中溫泉，需從東京搭乘北陸新幹線至加賀溫泉站，再轉乘穿梭巴士約3個多小時；現時香港有航線直飛小松機場，到達後只需乘搭接駁巴士，大約45分鐘即可輕鬆開啟溫泉假期。今次記者下榻的「かがり吉祥亭」，是一間沿着鶴仙溪而建的溫泉旅館，樓高9層。無論是客房、餐廳，還是溫泉浴池，幾乎所有窗戶均對着鶴仙溪，無論哪個季節到訪，都可將四季變換的溪谷美景盡收眼底。

說到最重要的溫泉設施，男女溫泉均設有露天及室內風呂。特別是面向溪谷的露天風呂，在被森林環抱的環境下，一邊浸泡在溫暖的泉水中，一邊聆聽潺潺流水聲，感受微風拂過臉頰，無論是春夏的森林、秋日紅葉，還是冬季雪景，都別有一番風味。這裏的泉水清澈，浸泡後疲勞一掃而空，療癒感十足。

旅館提供「一泊二食」的住宿方案，晚上泡完湯後，可到餐廳品嘗懷石料理套餐，由10月開始，將會供應豐盛的松葉蟹會席料理；部分套餐更包括任食即炸天麩羅，只見老師傅即場將新鮮蔬菜和海鮮炸得金黃酥脆，香氣四溢。

來到山中溫泉，除了享受溫泉的滋養，漫步於鶴仙溪遊步道，更是放鬆身心靈的體驗。蜿蜒步道穿過山中溫泉附近的茂密樹林，從上游蟋蟀橋到下游黑谷橋，全長約1.3公里，路途平坦易行。記者在清晨出發，空氣格外清新，沿途綠樹成蔭，溪水潺潺，讓人心情不自覺放鬆下來。途中會經過川牀茶席，遊客可一邊品嘗茶飲及和菓子，一邊享受遠離喧囂的寧靜時光。

步道的另一焦點是造型獨特的「綾取橋」，粉紅色的S形橋身，設計靈感源自日本傳統的「翻花繩」遊戲，充滿現代感。回程時不妨到溫泉主街「ゆげ街道」走走，街道兩旁有不少售賣山中漆器、九谷燒等傳統工藝品的店舖，還有各式各樣的紀念品店、咖啡館和餐廳，是挑選伴手禮及打卡的好去處。

和倉溫泉海天一色 水族館探鯨鯊、企鵝

從山林深處轉向海濱，記者來到了能登半島知名的海之溫泉——和倉溫泉。這片擁有1200年歷史的溫泉地，以海中湧泉聞名，泉質溫潤，含鹽量豐富，據說在美肌方面有不錯效果。然而，2024年元旦的一場地震重創了整個地區，許多溫泉酒店及旅館也被迫停業。令人欣慰的是，今年已有不少酒店陸續重新開幕，大江戶溫泉物語旗下「TAOYA和倉」便是其中之一，在JR和倉溫泉站乘搭接駁巴士約15分鐘便可抵達。

酒店設施完善，主打全包式度假體驗，入住期間可免費享受酒店內的浴場及早晚餐，大堂亦提供各式飲品及深夜小吃。所有客房均擁有無敵海景，不過，最大亮點自然是那個與海平面連成一線的無邊際露天溫泉，尤其是在夕陽西沉時，金色餘暉灑滿海面，景色實在令人難忘。餐飲方面，酒店提供以當地新鮮食材為主的自助餐，涵蓋當地蔬菜、海鮮、能登牛、丼飯和特色甜點，還可以品嘗即點即製的料理。

對有小朋友的家庭來說，記者建議順道參觀距離酒店約30分鐘車程的能登島水族館。這座水族館是日本少數可欣賞到鯨鯊的水族館，可惜的是同樣在去年地震中遭受破壞，許多海洋生物不得不被暫時遷往其他地區的水族館。現時水族館在各方支援下重新開放，還迎來一條新的雌性鯨鯊「Momo」。館內也陸續恢復了各種有趣的互動活動，如海獺餵食秀和可愛的企鵝散步時間，遊客能近距離接觸海洋生物。展館中還有一個觸摸池，可以親手觸摸海星、海參等海洋生物，是非常適合親子同往的景點。●

かがり吉祥亭

地址：加賀市山中溫泉こおろぎ町二１番地１

房價：一泊二食標準和室44,000日圓（約2331港元）起，2人入住

查詢：kagari-kisshotei.com

TAOYA和倉

地址：七尾市和倉町ヨ部91-1

房價：一泊二食標準客房35,200日圓（約1865港元）起，2人入住

查詢：pse.is/82spaz

能登島水族館

地址：七尾市能登島曲町15-40

入場費︰1890日圓（約100港元）

查詢：pse.is/82spyt

●旅遊錦囊

入境：持有效特區護照，毋須簽證；並於bit.ly/3TE6mHj網上辦理入境審查、海關申報

匯率：100日圓約兌5.3港元

航班：9月份香港快運往返香港與石川縣小松機場，逢周一、四、六出發；機票1502港元起（連稅，不連寄艙行李）

文：陳真紀

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

