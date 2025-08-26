明報新聞網
副刊
飲食

武夷山名茶中菜對對碰 大紅袍氣泡茶清新減膩

【明報專訊】福建武夷山不僅以壯麗的丹霞地貌聞名，更是名茶勝地。中菜廳麗晶軒行政總廚劉耀輝，早前聯同主廚鄭文生、茶藝師莫嘉傑、本地氣泡茶品牌Mindful Sparks創辦人Winston Lau，以及緣緣堂茶藝師劉振俊，一同出發到武夷山探索取材，精選當地食材與名茶，設計出共6道菜的「武夷山茗茶宴」限定午餐。

茗茶宴由「岩骨花香冷萃氣泡茶」打頭陣，這款麗晶軒聯乘Mindful Sparks的創意之作，以武夷岩茶「四大名叢」之一的大紅袍為基調，融入白桃的清甜，再注入細緻氣泡，清新爽口的茶味，中和「陳皮欖角脆鱔拼蝦籽花枝脆鮑魚卷」這款前菜的香口膩滯。

接下來是近年在內地人氣極盛的「正山小種——妃子笑」。正山小種是全發酵紅茶，帶有松香，原產於武夷山桐木關。而妃子笑則是採用新工藝製作的正山小種茶，茶湯呈琥珀色，帶荔枝香，回甘持久，生津順滑，配以「廚師點心拼盤」的紫芽藍蝦餃、海參萵筍上素餃、茶熏鵪鶉蛋燒賣和翡翠瓜白玉蒸帶子，即時將點心鮮味提升。

還有武夷山另一經典——岩茶「不可思議——水金龜」。水金龜屬半發酵烏龍，乃武夷岩茶「四大名叢」之一。據《話說武夷茶》記載，水金龜樹枝縱橫如龜背花紋，綠葉濃密發亮宛如大金龜，故得名水金龜。茶湯色呈金黃，兼備鐵觀音甘醇與綠茶清香，大廚巧妙地與「熟蝦醬龍岩甜筍伴鹽燒鹿兒島和牛」，以及魚湯斑球稻庭麵配搭。最後以潤喉的老陳皮冰糖燉西西里檸檬，搭配「鹽漬山桔黃耳龍眼馬蹄爽伴大紅袍茶酥」，留下悠長茶香，讓人不禁再三回味。●

麗晶軒：武夷山茗茶宴（午市）

價錢：每位 $1398（另加一）

日期：即日至9月21日

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下

查詢：bit.ly/45qgMQW

