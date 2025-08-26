明報新聞網
副刊
飲食

上海名店招牌菜 限時南下亞博館 鮑魚紅燒肉香濃顯功架

【明報專訊】要吃濃油赤醬的上海本幫菜，相信不少人第一時間想起上海老吉士酒家。這家開業30年的館子，多年來俘虜不少名人明星顧客，也有不少遊客慕名而來。2018年，餐廳南下深圳，於深圳灣萬象城開設分店，不少香港老饕亦北上品嘗。近期，老吉士來港，與中菜餐廳「澐．NUVA」聯乘，帶來「老吉士」限定經典滬饌菜單——吉士招牌鮑魚紅燒肉、熟醉膏蟹、「葱香鴉片魚頭」等，由於今次聯乘只限5日，據聞部分日子已有七八成滿，有興趣的話，速速預訂！

美食不怕巷子深。中菜廳「澐．NUVA」（下稱「澐」）雖位於偏遠的亞洲國際博覽館，卻憑精緻中菜，贏得老饕和旅客芳心。餐廳在2019年開幕，3年前開始與不同餐廳合作，積極聯乘各路名廚，如與Ocean Table主廚Jaakko Sorsa、上海佘山世茂洲際酒店「彩豐樓」合作，為客人帶來不同美食體驗。9月份，將與上海「老吉士酒家」（下稱老吉士），掀起一場正宗本幫菜旋風。

亞洲國際博覽館餐飲行政總經理徐國強（Kenneth）表示，今次選擇上海菜的原因，不僅因大家愛吃，更希望藉着知名餐廳吸引港人留港消費。「身邊很多朋友，包括自己到上海旅遊或出差公幹時，便會到老吉士酒家，因此突發奇想不如與他們合作，於是嘗試接觸老吉士，看看能否找人來餐廳做一星期交流。」

1995年於上海徐匯區天平路開業的老吉士酒家，主打濃油赤醬上海本幫菜，招牌菜有紅燒肉、蟹粉小籠包等，連李安、梁朝偉等導演明星都來捧場。2018年，於深圳灣萬象城開設分店「老吉士．上海菜（深圳）」，由主廚汪加金坐鎮。入廚逾20年的他，精通上海本幫菜精髓，過往亦曾帶領深圳老吉士團隊與香港美利酒店合作。Kenneth強調今次菜單全交老吉士主廚主導，「會保留鮑魚紅燒肉、蟹粉小籠包、鹹雞、海鮮酸辣湯、竹笙燉老雞湯等經典招牌菜」。最終設計出單點菜單，以及午、晚市套餐。汪加金指出，全部招牌菜將由深圳老吉士團隊主理，堅持原汁原味，不會「本港化」，但他也不諱言，隨時代演變，現今上海菜已不再大甜大鹹。為了保持原汁原味，「澐」跟足老吉士的要求採購食材，惟小量如鰈魚頭、烤麩則由老吉士供應。

黃酒燜紅燒肉不加一滴水

記者問二人「最能代表老吉士的菜式」？他們不約而同選了紅燒肉。Kenneth稱最喜歡老吉士的紅燒肉，香濃的醬汁撈飯一流，「香港很少有師傅做到紅燒肉質感」。汪則說：「紅燒肉看似家常，實則最見功夫，從選肉、配料到文火慢煨，每一步都講究。」

他選用豬腩中間最四方的五花肉，稱為「修正五花肉」，5層分明均稱。先蒸至定形，然後切成方塊，與薑、葱爆炒，加老抽和糖炒至上色，再加黃酒、花雕酒以大火燜煮約30分鐘。「過程中，不加一滴水，用黃酒燜煮，那樣紅燒肉才夠香。」接着轉中火，令肉質燜至鬆化；最後改為文火收汁入味，令醬汁變濃稠。汪加金表示最後的火候控制十分關鍵，「因為我們不加芡汁，要自然收汁入味，但紅燒肉有糖分，如果火稍微大一點，很容易燒焦」。高級版更增添厚肉鮮鮑魚，於轉中火時與紅燒肉同燜，鮑魚吸收黃酒與肉香；上桌時散發陣陣酒香，每塊紅燒肉與鮑肉呈琥珀色帶光澤，鮑魚柔軟且具彈性，豬肉酥而不爛，香腴Q彈，掛上醬汁，鹹甜適中，完全展現濃油赤醬的本幫菜風味。汪加金還堅持紅燒肉要即日製即日賣，「放過入雪櫃，肉會變柴，不好吃」。

記者則推介「葱烤鴉片魚頭」，此乃老吉士開業至今的熱賣菜式，在內地美食流動應用程式「大眾點評」亦好評如潮。汪加金解釋「鴉片魚」即鰈魚或比目魚，選用約1000克重的鰈魚頭，處理後用秘製醃汁略醃，另將葱炸香，魚頭加進炸葱的油內略炸，放進焗爐烤7分鐘。其賣相樸素，墨綠色葱條如稻草般密集，撥開後卻驚現魚頭。魚頭的魚肉雪白細嫩肥美，毫無腥味，在葱香加持下，香口得令人吃個不停。

熟醉膏蟹酒香四溢

冷盤如熟醉膏蟹、吉士鹹雞、四喜烤麩亦是招牌菜。膏蟹以白酒清洗後蒸熟，浸泡於青梅酒、花雕酒、白酒、檸檬等製成的醃汁約數小時，酒香四溢，蟹肉蒸熟後鮮味更突出。吉士鹹雞選用老雞，肉質紮實，先放於含有葱、薑的湯汁，再以冰水浸泡，之後再抹上鹽等調味，待靜置入味，皮脆肉微鹹。蟹粉類如蟹粉拌飯、小籠包一向大受歡迎，而在尊尚晚餐中有一道蟹粉燴花膠，是汪加金特別以「澐」的招牌濃湯花膠雞絲羹作為創作靈感，以爽口的花膠配蟹粉，口感像高級版的蟹粉粉皮。

$380加餐酒搭配

喜歡小酌的話，晚餐還可加配餐酒，前菜醋紅海蜇頭、熏䱽魚、四喜烤麩及吉士鹹雞，配新西蘭白酒「Kumeu River Coddington Chardonnay 2023」，酸度適中，果香圓滑。熟醉膏蟹則配「冬趣初過濾紹興酒2009」，陳香的紹興酒香甜，提升蟹肉鮮味。吉士招牌鮑魚紅燒肉可配「風土的表達者——小維爾多2020」紅酒，醇厚酒香與香濃醬汁甚夾，此酒丹寧重，亦可減肉膩。蟹粉拌飯將配斯洛文尼亞「Movia Sivi Pinot Grigio 2021」白酒，橙皮香平衡蟹粉味。●

澐．NUVA：「老吉士」限定經典滬饌菜單

價錢：午餐 每位$1180起/4位起；晚餐 每位$1880起/4位起，加配餐酒 每位$380；另設單點；另加一

供應日期：9月10至14日

地點：大嶼山香港國際機場亞洲國際博覽館2樓

查詢：3606 8818

註：登記成為AsiaWorld-Expo流動應用程式會員，可享食品8折優惠（按原價加一；不適用於餐酒）

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

