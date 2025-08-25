明報新聞網
副刊
人生下半場

健康

健康點滴：痣斑變癌？ 看ABCDE

【明報專訊】皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，較常見有基底細胞癌、鱗狀細胞癌和黑色素瘤3種，當中黑色素瘤不但和過度暴曬有關，也和皮膚上的痣關係密切。

多痣，近親曾患黑色素瘤，曾長時間暴曬（尤其兒時），皮膚白皙不易曬黑但易灼傷，免疫系統較弱，工作上常接觸某些油類化學品，曾患皮膚癌，曾接受放射治療等人士，都屬於患不同類型皮膚癌包括黑色素瘤的較高風險群組。

黑色素瘤約佔整體皮膚癌個案5%，患者皮膚常會出現新的斑點，或原有的痣或斑等變大、變形或變色，轉變過程可長達數星期甚至數月。患處可以在面部、腿部、軀幹等；值得注意的是，亞洲人較常見於足底、手掌、甲牀或黏膜等位置出現黑色素瘤。

黑色素瘤增生快易擴散

正常的痣或斑，通常顏色均勻，四周邊界清晰，但黑色素瘤通常形狀不規則，邊界不清晰，表面凹凸不平，顏色不一，例如可能有褐、黑、藍、紅、白、淺灰等顏色，甚至出現痕癢、流血、潰瘍等症狀。所以，若能分辨出痣或斑的不正常情况，及早做適當檢查，有較大機會在早期確診出黑色素瘤，治療效果也較理想。

綜合皮膚痣或斑外觀上可疑特徵，可歸納成「ABCDE法則」，若察覺痣或斑有疑似特徵，建議盡快諮詢醫生：

A（Asymmetry）：左右不對稱

B（Border）：邊緣不清晰或不規則

C（Color）：顏色不均，甚至同一顆痣有多種顏色

D（Diameter）：直徑大於6毫米，尤其後天出現的痣或斑，有這情况更需留意

E（Evolution）：出現快速變化，例如變大、凸起，表面出現潰瘍或流血等

黑色素瘤另一特點是，相對其他類別皮膚癌的增生速度較快，且通常在早期已有擴散趨勢，例如擴散至局部的淋巴結，或遠端器官例如肺、大腦等。即使亞洲人患黑色素瘤的風險較白種人低，大家也不可輕視，必須做好皮膚防曬，並留意自己皮膚有沒有不尋常的變化。治療黑色素瘤最理想是在早期發現，透過手術將腫瘤徹底切除。若晚期才確診，患者或需接受標靶治療、免疫治療、化療、放射治療等。

文：胡惠福（皮膚及性病科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕癌症 黑色素 黑色素瘤 皮膚癌 皮膚及性病科專科 人生下半場

