明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

醫學滿東華：腦力鍛煉 預防認知障礙

【明報專訊】全球人口老齡化，認知障礙症（cognitive impairment）發病率持續上升，預計到2030年，香港每10名65歲或以上長者中，可能就有1人患上認知障礙症。這趨勢突顯了早期識別、預防與有效管理的重要和迫切。

認知障礙症是影響大腦功能的病症，包括阿茲海默症，主要影響記憶、思考、行為及情緒。早期徵兆包括：短期記憶力減退（如遺忘近期事件），而長期記憶可能未受影響；語言表達困難，對話時難以找到適當詞彙；執行日常任務出現困難（如煮食、打掃或處理財務）；在熟悉環境中迷路，出現時間與地點的混淆；視覺空間能力下降，影響駕駛或閱讀地圖變得困難；判斷力與決策能力下降；情緒與行為改變，例如易怒、焦慮與抑鬱等。

健康生活控慢性病 社交減孤獨感

預防策略方面，健康生活方式至關重要，包括均衡飲食、定期運動、充足睡眠及戒煙限酒。多做腦力鍛煉（如閱讀、寫作、玩智力遊戲），有助大腦活躍。與家人、朋友保持聯繫，參與社區活動，有助減少孤獨與抑鬱情緒。控制慢性疾病（如控制高血壓、糖尿病、高膽固醇），亦可降低患認知障礙的風險。接受認知訓練（如記憶訓練與專注力訓練）可以幫助維持和提升認知能力。同時，保持良好心理狀態，在需要時尋求專業心理諮詢，對維護心理健康至關重要。

作為醫生，我們強調早期診斷與介入的重要。一旦出現上述徵兆，應盡快安排專業評估。透過綜合預防策略與早期干預，有助應對認知障礙症的挑戰，提升老年人的生活質素。

總結而言，預防認知障礙症需要患者、家屬、醫療人員和社區共同努力。透過健康生活方式、腦力鍛煉、社交活動、慢性病管理，推動健康老齡化，減少認知障礙症的影響。面對香港認知障礙症患者人數上升趨勢，我們更應積極採取行動，攜手應對這一項公共衛生挑戰。

文：徐和邦

（東華三院長者醫療外展服務醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕腦退化症 阿茲海默症 心理健康 東華三院 糖尿病 認知障礙 健康 醫學滿東華 人生下半場

上 / 下一篇新聞