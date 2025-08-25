醫學滿東華：腦力鍛煉 預防認知障礙

認知障礙症是影響大腦功能的病症，包括阿茲海默症，主要影響記憶、思考、行為及情緒。早期徵兆包括：短期記憶力減退（如遺忘近期事件），而長期記憶可能未受影響；語言表達困難，對話時難以找到適當詞彙；執行日常任務出現困難（如煮食、打掃或處理財務）；在熟悉環境中迷路，出現時間與地點的混淆；視覺空間能力下降，影響駕駛或閱讀地圖變得困難；判斷力與決策能力下降；情緒與行為改變，例如易怒、焦慮與抑鬱等。

健康生活控慢性病 社交減孤獨感

預防策略方面，健康生活方式至關重要，包括均衡飲食、定期運動、充足睡眠及戒煙限酒。多做腦力鍛煉（如閱讀、寫作、玩智力遊戲），有助大腦活躍。與家人、朋友保持聯繫，參與社區活動，有助減少孤獨與抑鬱情緒。控制慢性疾病（如控制高血壓、糖尿病、高膽固醇），亦可降低患認知障礙的風險。接受認知訓練（如記憶訓練與專注力訓練）可以幫助維持和提升認知能力。同時，保持良好心理狀態，在需要時尋求專業心理諮詢，對維護心理健康至關重要。

作為醫生，我們強調早期診斷與介入的重要。一旦出現上述徵兆，應盡快安排專業評估。透過綜合預防策略與早期干預，有助應對認知障礙症的挑戰，提升老年人的生活質素。

總結而言，預防認知障礙症需要患者、家屬、醫療人員和社區共同努力。透過健康生活方式、腦力鍛煉、社交活動、慢性病管理，推動健康老齡化，減少認知障礙症的影響。面對香港認知障礙症患者人數上升趨勢，我們更應積極採取行動，攜手應對這一項公共衛生挑戰。

文：徐和邦

（東華三院長者醫療外展服務醫生）

