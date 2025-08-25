口齒生香：長者「口乾」易蛀牙

唾液由唾液腺產生，可滋潤口腔，幫助咀嚼、說話和吞嚥，因此唾液對口腔健康極為重要。唾液分泌不但有助清潔口腔中的食物殘渣和細菌，它更含有抗菌特性酶素，可以抑制有害細菌的生長並預防口腔感染。另外，唾液還含有鈣和磷酸鹽等礦物質，可讓琺瑯質再礦化，有助修復早期蛀牙並強化牙齒。

糖尿、高血壓 影響唾液腺功能

但唾液分泌會隨着年齡增長而減少，而且變得帶有黏性，大大降低滋潤功能。當唾液分泌降至比較明顯的程度，長者便會感覺口乾和口腔不適。唾液分泌減少除了因年老令唾液腺功能退化外，還可歸因於其他方面，如藥物副作用、慢性疾病和生活方式等。慢性疾病如糖尿病和高血壓，會影響唾液腺功能。此外，使用抗組織胺、利尿劑和抗抑鬱藥等藥物，亦會導致口腔乾燥，減少唾液流量。吸煙亦會減少唾液分泌。

針對處理長者口乾症問題，牙醫會採取以下措施，以紓緩症狀，提升唾液分泌和預防口乾症導致的口腔疾病：

1.補水：攝取足夠液體對抗口乾並促進唾液分泌

2.口腔衛生：保持良好口腔衛生習慣，例如早晚刷牙和使用牙線，並使用含氟化物牙膏，有助預防蛀牙和牙齦疾病。鼓勵定期檢查牙齒，及早處理牙患

3.飲食調整：避免食用會加劇口乾的食物和飲料，如乾糧、偏鹹和偏酸的食物，以及含有咖啡因和酒精的飲料

4.藥物審查：諮詢家庭醫生，審查藥物並研究對唾液產生影響較小的代替方案

5.建議使用唾液代替品：使用唾液代替品或潤滑凝膠有助緩解口乾症狀，改善口腔舒適度

6.口腔肌肉運動：有研究指出定期做口腔肌肉運動，長者可以提高口腔肌肉力量和協調，改善唾液分泌，從而增強口腔健康和舒適度。口腔肌肉運動包括舌頭、臉頰、唇部和下顎肌肉鍛煉和吞嚥練習，亦可咀嚼無糖香口膠以鍛煉口腔肌肉

牙醫因應患者情况，適時調整治療方法，並與其家庭醫生密切合作，以便能更有效減輕口乾症對長者的影響，保持他們最佳的口腔健康。

文：陳潔盈（香港大學牙醫學院修復牙科科學臨牀助理教授）

