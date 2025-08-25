明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

口齒生香：長者「口乾」易蛀牙

【明報專訊】口乾症是長者常見口腔問題。根據香港2021年口腔健康調查，每5個65歲以上長者中便有一個有口乾不適的問題。口乾症是因唾液分泌減少而造成，會導致說話、咀嚼和吞嚥困難，亦會增加口腔感染、蛀牙和牙齦疾病等牙齒問題的風險。因此，必須了解唾液分泌不足的原因、影響和處理措施，才有助改善長者的口腔健康和生活質素。

唾液由唾液腺產生，可滋潤口腔，幫助咀嚼、說話和吞嚥，因此唾液對口腔健康極為重要。唾液分泌不但有助清潔口腔中的食物殘渣和細菌，它更含有抗菌特性酶素，可以抑制有害細菌的生長並預防口腔感染。另外，唾液還含有鈣和磷酸鹽等礦物質，可讓琺瑯質再礦化，有助修復早期蛀牙並強化牙齒。

糖尿、高血壓 影響唾液腺功能

但唾液分泌會隨着年齡增長而減少，而且變得帶有黏性，大大降低滋潤功能。當唾液分泌降至比較明顯的程度，長者便會感覺口乾和口腔不適。唾液分泌減少除了因年老令唾液腺功能退化外，還可歸因於其他方面，如藥物副作用、慢性疾病和生活方式等。慢性疾病如糖尿病和高血壓，會影響唾液腺功能。此外，使用抗組織胺、利尿劑和抗抑鬱藥等藥物，亦會導致口腔乾燥，減少唾液流量。吸煙亦會減少唾液分泌。

針對處理長者口乾症問題，牙醫會採取以下措施，以紓緩症狀，提升唾液分泌和預防口乾症導致的口腔疾病：

1.補水：攝取足夠液體對抗口乾並促進唾液分泌

2.口腔衛生：保持良好口腔衛生習慣，例如早晚刷牙和使用牙線，並使用含氟化物牙膏，有助預防蛀牙和牙齦疾病。鼓勵定期檢查牙齒，及早處理牙患

3.飲食調整：避免食用會加劇口乾的食物和飲料，如乾糧、偏鹹和偏酸的食物，以及含有咖啡因和酒精的飲料

4.藥物審查：諮詢家庭醫生，審查藥物並研究對唾液產生影響較小的代替方案

5.建議使用唾液代替品：使用唾液代替品或潤滑凝膠有助緩解口乾症狀，改善口腔舒適度

6.口腔肌肉運動：有研究指出定期做口腔肌肉運動，長者可以提高口腔肌肉力量和協調，改善唾液分泌，從而增強口腔健康和舒適度。口腔肌肉運動包括舌頭、臉頰、唇部和下顎肌肉鍛煉和吞嚥練習，亦可咀嚼無糖香口膠以鍛煉口腔肌肉

牙醫因應患者情况，適時調整治療方法，並與其家庭醫生密切合作，以便能更有效減輕口乾症對長者的影響，保持他們最佳的口腔健康。

文：陳潔盈（香港大學牙醫學院修復牙科科學臨牀助理教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕口腔健康 口乾症 口齒生香

上 / 下一篇新聞