副刊

健康

姿治通鑑：水療改善強直性脊椎炎

【明報專訊】如果有一天，你脊椎的骨頭黏連在一起，變得像一根硬竹子般無法彎曲，你的生活會有什麼影響呢？這是強直性脊椎炎（ankylosing spondylitis，AS）患者每天的寫照。

八成人30歲前首現病徵

AS是自身免疫系統失調而導致的關節炎，主要影響脊椎及骶髂關節，亦會影響髖關節、膝蓋、腳踝等關節。其中一項病理特徵為肌腱端炎（enthesitis），即肌腱或韌帶附着於骨頭處的慢性發炎反應，最終可能導致脊椎關節纖維化與骨性黏連，令脊椎骨頭黏連在一起，形成竹節狀脊椎（bamboo spine），像一根硬竹子般無法彎曲。AS成因目前尚未明確，但學者發現HLA-B27基因與AS有關，約90% AS患者均帶有HLA-B27基因。患者一般在15至35歲發病，八成患者在30歲前首現病徵，男女比例大概3:1。

脊椎活動受限 轉身彎腰抬頭都難

AS症狀因人而異。早期最常見症狀是慢性腰背痛，痛楚特徵與機械性腰背痛不同。AS患者的炎症性背痛特徵包括：晨僵持續超過30分鐘（即早上起牀或長時間靜止後背脊僵硬，需要活動一段時間才能緩解）、夜間痛醒（特別是在後半夜）、休息時疼痛加劇而活動後改善，且疼痛多起源於骶髂關節區域，可能放射至臀部並呈交替出現。隨着病情進展，患者會逐漸失去脊椎的正常曲線與活動度：胸椎後突增加，腰椎前突減少，頸椎活動受限，最終可能形成固定的駝背姿勢。脊椎活動度受限會影響患者的基本動作如轉身、彎腰、抬頭等，使日常活動如駕駛、穿衣、梳洗變得困難。隨着胸廓擴張受限，肺活量減少，患者會出現呼吸困難。社交活動也常因疼痛和疲勞而減少，導致社會孤立。這些問題都需要多方面治療來改善，而水中物理治療是其中一項選擇。

34℃水溫助放鬆 水阻鍛煉肌肉

水的浮力可以減輕體重對關節的壓力，讓動作變得更輕鬆。加上水療池溫度維持在32℃至34℃，能幫助放鬆肌肉；而水阻能鍛煉肌肉，又不會傷關節；在水中可以做很多陸地上做起來會痛的伸展運動。研究顯示，規律的水中物理治療可顯著改善AS患者的脊椎活動度、肺功能、疼痛程度與生活品質，效果優於單純的陸地運動，而團體水療課程還能提供社交互動，改善心理狀態。結合藥物治療與陸地運動計劃，水中物理治療為AS患者提供全方位復康方案，幫助提升生活品質。

香港中華基督教青年會物理治療服務提供痛症治療及不同運動班，例如水中物理治療課程及肌力強化復康運動班，詳情可瀏覽hcp.ymca.org.hk或致電2743 1702查詢。

文：王凱婷

（香港中華基督教青年會物理治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕強直性脊椎炎 姿治通鑑 水療

