足浴敷洗 通絡止痛癢 中藥抗基孔肯雅熱

患者感染蚊叮引發的發熱性傳染病如基孔肯雅熱，中醫有何抗疫治療方法？

基孔肯雅熱主要臨牀症狀包括中低發熱、關節痛及皮疹；重症及併發症較登革熱少，亦沒有像寨卡病毒感染孕婦後導致胎兒小頭畸形。然而，感染基孔肯雅熱後會關節痛，四肢小關節特別明顯。此病需要跟其他急性傳染病相互鑑別，如流感、麻疹、風疹、瘧疾、風濕熱症、系統性紅斑狼瘡、類風濕關節炎、反應性關節炎。

首發關節痛 2至5天出現皮疹

基孔肯雅熱屬於中醫濕溫病範疇，為蚊蟲疫毒，發病初期為「衛分疾病」，症狀如一般感冒、傷風，惡寒、肌肉疼痛、紅疹。疫症大爆發需要配合各種因素：

‧此病多於夏天蚊蟲繁殖旺季爆發

‧南方潮濕多雨，過往在東莞及雲南爆發

‧夏季為旅遊旺季，不少家庭外出旅遊

此病潛伏期為1至12天，大多為3至7天。主要症狀包括：

1. 發熱：

急症低中熱為主，部分出現高熱。發熱1至7天，可伴有惡寒、頭頸背痛、全身肌肉痛、畏光，以及消化道症狀如惡心、嘔吐。

2. 關節痛：

為首發症狀。患者最先開始出現單個或雙關節疼痛，在24至48小時內出現多個關節疼痛腫脹、壓痛，並呈對稱分佈；嚴重者可出現關節積液。主要發於遠端小關節，例如手指、腳指、手腕、腳踝關節，也可延及大關節如膝關節、肩關節等。患者運動時疼痛加重，關節活動受限，活動伴有僵硬感。

大部分患者關節疼痛僵硬可在數天內康復，也有超過12周或18個月未癒。

3. 皮疹：

大部分患者在2至5天出現皮疹，見於身體軀幹、四肢、手掌、足底及面部。疹的形狀可見斑疹、丘疹、瀰漫性紅疹，部分有搔癢感，數天後消失，可見有輕度脫屑。

當出現下列重症指標，就要盡早求醫，不能掉以輕心。

‧持續高熱或退熱後病况加重

‧神經系統症狀，如劇烈頭痛、煩躁不安、嗜睡

‧心血管系統症狀，如心悸、心跳紊亂、胸悶、胸痛、四肢厥冷、尿量減少等

‧呼吸系統症狀，如呼吸急促或困難

‧出血症狀，如皮膚有瘀斑、黏膜出血、大便出血

急性期清熱化濕 恢復期益氣健脾

參考國家衛生健康委員會基孔肯雅熱診療方案（2025年版），治療分為急性期及恢復期。

˙急性期

臨牀表現：發熱或伴惡風、口渴、疲倦、乏力、四肢關節疼痛，可伴其他大小關節腫脹及全身肌肉痠痛

皮疹：四肢軀幹出現瀰漫性紅斑或丘疹，或伴瘙癢

舌象：舌淡或淡紅，舌苔白膩或黄膩，脈濡滑

治法：清熱化濕，疏風透疹

推薦處方：藿香、葛根、羌活、滑石、赤芍、淡豆豉、淡竹葉、生地黃、連翹。皮膚瘙癢較重患者，可配用地膚子、荊芥。高熱者，可在處方加入生石膏、香薷、青蒿。羚羊角、鈎藤可預防抽搐。患者若出現嚴重狂躁、譫語神昏、四肢抽搐需送院治療，中醫使用清瘟敗毒飲或安宮牛黃丸。皮下出血者，用水牛角，古代用犀牛角入犀角地黃湯治療疫毒的高熱出血。

˙恢復期

1. 濕阻經絡

臨牀表現：關節疼痛纏繞難癒，四肢關節活動屈伸不利，或呈游走性疼痛、疲倦乏力，身體有沉重感

舌象：舌淡、苔白或白膩，脈細或濡緩

治法：除濕蠲痹

推薦處方：羌活、獨活、肉桂、秦艽、海風藤、桑枝、當歸、川芎、乳香、木香、甘草

2. 肺脾氣虛證

臨牀表現：疲倦乏力、氣短（說話走路時自覺氣不足）、汗多、胸悶、胃口不佳、大便稀爛或質黏、泄瀉

舌象：舌淡，苔白膩，脈細弱

治法：益氣健脾

推薦處方：黨參、黃芪、茯苓、陳皮、白扁豆、麥芽、巴戟天、麥冬、五味子、炙甘草

3. 肝鬱脾虛、心血不足

臨牀表現：口苦口乾、心煩、難入睡、易醒、心情緊張、易驚、心悸、胃脘脹、胃口欠佳

舌象：舌淡紅苔少，脈弦細

治法：疏肝健脾，滋養心神

推薦處方：浮小麥、酸棗仁、麥冬、茯神、女貞子、白扁豆、白芍、陳皮、山藥、炙甘草

詳情應諮詢中醫。

外治法解肌止痛除熱

另外，國家衛生健康委員會亦推薦了外治法：

1. 足浴

適用於肌肉痠痛、身熱。以藿香、淡竹葉各30克，水煎5分鐘後足浴。有助清熱祛濕、解肌止痛除熱

2. 敷洗

‧適用於關節疼痛者：以忍冬藤、威靈仙、寬筋藤各30克，煎煮20分鐘後取藥汁，棉塊或紗布沾藥後冷敷於疼痛關節面。有助清熱祛濕、通絡止痛。

‧適用於皮疹搔癢：以黄柏、馬齒莧各30克，煎煮15分鐘後，放涼濕敷患處，每日2次。有助清熱收斂。蠶豆症患者忌用。

文：陳姵璇

（香港中文大學中醫專科診所暨臨牀教研中心醫師兼任臨牀導師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

