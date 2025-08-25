明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

足浴敷洗 通絡止痛癢 中藥抗基孔肯雅熱

【明報專訊】基孔肯雅熱跟大家熟知的登革熱皆是由蚊子傳播的發熱性疾病。1952年在坦桑尼亞首次發現基孔肯雅熱病毒，至今傳播至119個國家及地區。繼鄰近珠江三角洲出現爆發，香港亦開始有感染個案。基孔肯雅熱病源為伊蚊，包括白紋伊蚊及埃及伊蚊。杜絕蚊患及防蚊是重要的預防策略。

患者感染蚊叮引發的發熱性傳染病如基孔肯雅熱，中醫有何抗疫治療方法？

基孔肯雅熱主要臨牀症狀包括中低發熱、關節痛及皮疹；重症及併發症較登革熱少，亦沒有像寨卡病毒感染孕婦後導致胎兒小頭畸形。然而，感染基孔肯雅熱後會關節痛，四肢小關節特別明顯。此病需要跟其他急性傳染病相互鑑別，如流感、麻疹、風疹、瘧疾、風濕熱症、系統性紅斑狼瘡、類風濕關節炎、反應性關節炎。

首發關節痛 2至5天出現皮疹

基孔肯雅熱屬於中醫濕溫病範疇，為蚊蟲疫毒，發病初期為「衛分疾病」，症狀如一般感冒、傷風，惡寒、肌肉疼痛、紅疹。疫症大爆發需要配合各種因素：

‧此病多於夏天蚊蟲繁殖旺季爆發

‧南方潮濕多雨，過往在東莞及雲南爆發

‧夏季為旅遊旺季，不少家庭外出旅遊

此病潛伏期為1至12天，大多為3至7天。主要症狀包括：

1. 發熱：

急症低中熱為主，部分出現高熱。發熱1至7天，可伴有惡寒、頭頸背痛、全身肌肉痛、畏光，以及消化道症狀如惡心、嘔吐。

2. 關節痛：

為首發症狀。患者最先開始出現單個或雙關節疼痛，在24至48小時內出現多個關節疼痛腫脹、壓痛，並呈對稱分佈；嚴重者可出現關節積液。主要發於遠端小關節，例如手指、腳指、手腕、腳踝關節，也可延及大關節如膝關節、肩關節等。患者運動時疼痛加重，關節活動受限，活動伴有僵硬感。

大部分患者關節疼痛僵硬可在數天內康復，也有超過12周或18個月未癒。

3. 皮疹：

大部分患者在2至5天出現皮疹，見於身體軀幹、四肢、手掌、足底及面部。疹的形狀可見斑疹、丘疹、瀰漫性紅疹，部分有搔癢感，數天後消失，可見有輕度脫屑。

當出現下列重症指標，就要盡早求醫，不能掉以輕心。

‧持續高熱或退熱後病况加重

‧神經系統症狀，如劇烈頭痛、煩躁不安、嗜睡

‧心血管系統症狀，如心悸、心跳紊亂、胸悶、胸痛、四肢厥冷、尿量減少等

‧呼吸系統症狀，如呼吸急促或困難

‧出血症狀，如皮膚有瘀斑、黏膜出血、大便出血

急性期清熱化濕 恢復期益氣健脾

參考國家衛生健康委員會基孔肯雅熱診療方案（2025年版），治療分為急性期及恢復期。

˙急性期

臨牀表現：發熱或伴惡風、口渴、疲倦、乏力、四肢關節疼痛，可伴其他大小關節腫脹及全身肌肉痠痛

皮疹：四肢軀幹出現瀰漫性紅斑或丘疹，或伴瘙癢

舌象：舌淡或淡紅，舌苔白膩或黄膩，脈濡滑

治法：清熱化濕，疏風透疹

推薦處方：藿香、葛根、羌活、滑石、赤芍、淡豆豉、淡竹葉、生地黃、連翹。皮膚瘙癢較重患者，可配用地膚子、荊芥。高熱者，可在處方加入生石膏、香薷、青蒿。羚羊角、鈎藤可預防抽搐。患者若出現嚴重狂躁、譫語神昏、四肢抽搐需送院治療，中醫使用清瘟敗毒飲或安宮牛黃丸。皮下出血者，用水牛角，古代用犀牛角入犀角地黃湯治療疫毒的高熱出血。

˙恢復期

1. 濕阻經絡

臨牀表現：關節疼痛纏繞難癒，四肢關節活動屈伸不利，或呈游走性疼痛、疲倦乏力，身體有沉重感

舌象：舌淡、苔白或白膩，脈細或濡緩

治法：除濕蠲痹

推薦處方：羌活、獨活、肉桂、秦艽、海風藤、桑枝、當歸、川芎、乳香、木香、甘草

2. 肺脾氣虛證

臨牀表現：疲倦乏力、氣短（說話走路時自覺氣不足）、汗多、胸悶、胃口不佳、大便稀爛或質黏、泄瀉

舌象：舌淡，苔白膩，脈細弱

治法：益氣健脾

推薦處方：黨參、黃芪、茯苓、陳皮、白扁豆、麥芽、巴戟天、麥冬、五味子、炙甘草

3. 肝鬱脾虛、心血不足

臨牀表現：口苦口乾、心煩、難入睡、易醒、心情緊張、易驚、心悸、胃脘脹、胃口欠佳

舌象：舌淡紅苔少，脈弦細

治法：疏肝健脾，滋養心神

推薦處方：浮小麥、酸棗仁、麥冬、茯神、女貞子、白扁豆、白芍、陳皮、山藥、炙甘草

詳情應諮詢中醫。

外治法解肌止痛除熱

另外，國家衛生健康委員會亦推薦了外治法：

1. 足浴

適用於肌肉痠痛、身熱。以藿香、淡竹葉各30克，水煎5分鐘後足浴。有助清熱祛濕、解肌止痛除熱

2. 敷洗

‧適用於關節疼痛者：以忍冬藤、威靈仙、寬筋藤各30克，煎煮20分鐘後取藥汁，棉塊或紗布沾藥後冷敷於疼痛關節面。有助清熱祛濕、通絡止痛。

‧適用於皮疹搔癢：以黄柏、馬齒莧各30克，煎煮15分鐘後，放涼濕敷患處，每日2次。有助清熱收斂。蠶豆症患者忌用。

文：陳姵璇

（香港中文大學中醫專科診所暨臨牀教研中心醫師兼任臨牀導師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞