明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

俠醫仁心：越南船民

【明報專訊】中大醫學院和威爾斯親王醫院在過去40多年，站在香港數個大型醫療衛生事故的風眼。除了廣為人知的八仙嶺山火、SARS和新冠疫情外，還有1975至2000年間的越南船民事件。當年因為越南政局不穩，大量越南人坐船越洋過海，投奔到東南亞不同國家。然而大部分國家都不願接收他們，甚至把他們坐的破船拖出公海。港英政府基於人道立場，將香港列為第一收容港，政府為了應付大量湧入的越南人，在香港不同地方設立羈留中心，其中一個鄰近威院的就是馬鞍山白石羈留中心。

羈留中心大多數以禁閉模式管理，羈留人士只能在營內活動。政府在1988年開始強制遣返，引發營內騷動，而來自南越、北越的人亦經常在營內爭執和打鬥。1990年代初出茅廬的我，經常要處理從羈留中心送來威院的急症病人。語言不通當然是其中一個挑戰，病症的複雜程度更是超乎想像。部分被送入醫院的「病人」，實際上是希望找機會逃走，「急性疾病」只是一個藉口。

針筒注溝渠水入肚 詐病逃走

威院在開院時因病牀不足，各專科都會派出第一層候召的駐院醫生到急症室，評估哪些急症病人真正需要入院治療。還記得當年差不多每晚都要處理來自羈留中心的急症病人，最常見病症不外乎幾類：半夜3點從3層牀跌下，或凌晨2點因不同類型球賽受傷而送院。間中亦有特別嚴重的病情，例如有越南人為了假扮腹膜炎而把溝渠水用針筒注入腹部！

醫生診斷腹膜炎主要憑着檢查身體時的體徵，包括腹部觸診時發生痛楚（tenderness）、反跳痛（rebound tenderness）和肌肉僵硬（guarding），而這類假扮腹膜炎的病人都有着所有的體徵。當年電腦掃描檢查並未普及，外科醫生要憑經驗判斷腹膜炎和決定做手術，大多數病人在接受診斷性腹腔鏡手術後，並未能確定腹膜炎的真正成因，然而微創手術清洗腹腔卻成為最有效的治療方法。當年微創手術剛起步，病人在術後因傷口痛楚大大減低而加快恢復活動能力。許多越南人因越戰而接受過軍事訓練，微創傷口對他們來說絕對是「小兒科」。相對於羈留中心，醫院守衛比較鬆散，讓這些手術後快速復元、一心想逃走的越南病人有機可乘。

「搔癢神功」喚醒「昏迷病人」

另外，我處理過最特別的越南人病例是「扮昏迷」，因他們完全不怕痛，我們用盡方法都不能令他們蘇醒。我的高級醫生想出一個方法，就是在腋窩下施展「搔癢神功」，令他們立即醒過來。

有天早上我巡房時，看到胸肺外科小組接收了一名兩邊肺部急性氣胸的越南病人，外科醫生把胸腔引流管放進兩邊胸腔，釋放空氣從而令兩邊肺葉再次完整擴張。醫學生臨牀考試的其中一條必答題，便是胸腔引流管術後處理，因胸腔內壓力會隨着呼吸周期從正壓變為負壓，所以引流管必須放在水底下，預防在負壓時空氣會被吸進胸腔內而再次引發氣胸。當年那些連接引流管的水下密封瓶設計簡陋，基本上是一個大玻璃水瓶，但這兩邊各一個大玻璃水瓶並沒有減低越南病人逃走的意欲。我親眼目擊這名「兩脇插管」的病人，雙手拿起接連引流管的玻璃水瓶，從威院4樓病房跳到2樓平台逃跑，最後跑到沙田第一城時被警察捉回。

我兩年前獲邀出席在胡志明市舉行的亞洲上消化道癌症周年大會，感受到越南在過去數十年迅速發展，當地民眾和我30年前醫治的越南人形成強烈對比，反映出戰爭的禍害。作為醫者，我只希望世上從此不再發生戰爭！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕越南船民 中大醫學院 趙偉仁 威爾斯親王醫院 越南 俠醫仁心 健康

上 / 下一篇新聞