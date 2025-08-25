羈留中心大多數以禁閉模式管理，羈留人士只能在營內活動。政府在1988年開始強制遣返，引發營內騷動，而來自南越、北越的人亦經常在營內爭執和打鬥。1990年代初出茅廬的我，經常要處理從羈留中心送來威院的急症病人。語言不通當然是其中一個挑戰，病症的複雜程度更是超乎想像。部分被送入醫院的「病人」，實際上是希望找機會逃走，「急性疾病」只是一個藉口。

針筒注溝渠水入肚 詐病逃走

威院在開院時因病牀不足，各專科都會派出第一層候召的駐院醫生到急症室，評估哪些急症病人真正需要入院治療。還記得當年差不多每晚都要處理來自羈留中心的急症病人，最常見病症不外乎幾類：半夜3點從3層牀跌下，或凌晨2點因不同類型球賽受傷而送院。間中亦有特別嚴重的病情，例如有越南人為了假扮腹膜炎而把溝渠水用針筒注入腹部！

醫生診斷腹膜炎主要憑着檢查身體時的體徵，包括腹部觸診時發生痛楚（tenderness）、反跳痛（rebound tenderness）和肌肉僵硬（guarding），而這類假扮腹膜炎的病人都有着所有的體徵。當年電腦掃描檢查並未普及，外科醫生要憑經驗判斷腹膜炎和決定做手術，大多數病人在接受診斷性腹腔鏡手術後，並未能確定腹膜炎的真正成因，然而微創手術清洗腹腔卻成為最有效的治療方法。當年微創手術剛起步，病人在術後因傷口痛楚大大減低而加快恢復活動能力。許多越南人因越戰而接受過軍事訓練，微創傷口對他們來說絕對是「小兒科」。相對於羈留中心，醫院守衛比較鬆散，讓這些手術後快速復元、一心想逃走的越南病人有機可乘。

「搔癢神功」喚醒「昏迷病人」

另外，我處理過最特別的越南人病例是「扮昏迷」，因他們完全不怕痛，我們用盡方法都不能令他們蘇醒。我的高級醫生想出一個方法，就是在腋窩下施展「搔癢神功」，令他們立即醒過來。

有天早上我巡房時，看到胸肺外科小組接收了一名兩邊肺部急性氣胸的越南病人，外科醫生把胸腔引流管放進兩邊胸腔，釋放空氣從而令兩邊肺葉再次完整擴張。醫學生臨牀考試的其中一條必答題，便是胸腔引流管術後處理，因胸腔內壓力會隨着呼吸周期從正壓變為負壓，所以引流管必須放在水底下，預防在負壓時空氣會被吸進胸腔內而再次引發氣胸。當年那些連接引流管的水下密封瓶設計簡陋，基本上是一個大玻璃水瓶，但這兩邊各一個大玻璃水瓶並沒有減低越南病人逃走的意欲。我親眼目擊這名「兩脇插管」的病人，雙手拿起接連引流管的玻璃水瓶，從威院4樓病房跳到2樓平台逃跑，最後跑到沙田第一城時被警察捉回。

我兩年前獲邀出席在胡志明市舉行的亞洲上消化道癌症周年大會，感受到越南在過去數十年迅速發展，當地民眾和我30年前醫治的越南人形成強烈對比，反映出戰爭的禍害。作為醫者，我只希望世上從此不再發生戰爭！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]