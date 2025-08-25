持續不安 易倦易怒 影響生活 自殺前半數有焦慮症狀

研究顯示，焦慮症患者的死亡率較一般人高，有自殺行為的人在自殺前1周，有一半都有焦慮症狀。然而焦慮是正常情緒反應，每個人面對壓力、陌生環境或未知情况時，都會擔心、驚慌、恐懼；出現心跳急促、坐立不安、肌肉繃緊、失眠等身體反應。怎樣才算是患上焦慮症？

焦慮症（anxiety disorders）在《精神疾病診斷準則手冊》第五版（DSM-5）中被歸類為一組精神疾病，定義為持續、過度、不合理的焦慮、恐懼或擔憂，而這些情緒會對患者日常生活、工作和社交造成困擾。

廣泛焦慮症屬焦慮症一種 易混淆

香港中文大學醫院精神科專科醫生林煒指出，焦慮症是一個統稱，有多種分類，當中包括廣泛焦慮症（generalized anxiety disorder，簡稱GAD）、驚恐症（panic disorder，詳見「知多啲」）、廣場恐懼症（agoraphobia）及社交焦慮症（social anxiety disorder）等；很多人把廣泛焦慮症直接稱呼為焦慮症，容易混淆。

DSM-5對廣泛焦慮症（GAD）的診斷標準包括：

1.在日常生活中有過度焦慮和擔憂，且持續至少6個月

2.感到難以控制這些焦慮和擔憂的情緒

3.伴隨着至少3項下列症狀：坐立不安、容易疲倦、注意力不集中、易怒、肌肉緊張、睡眠障礙

4.對患者的社交、職業或其他重要領域的功能造成顯著影響

林煒引述瑞典國家病歷研究，有自殺行為的人在自殺前1周，有一半都有焦慮症狀；而有焦慮症狀的患者亦較易有嚴重的抑鬱病徵、濫藥頻率、失眠等。所以當出現上述情况，應及早求醫。GAD確診需要精神科醫生或臨牀心理學家專業評估，專家會運用DSM-5或《國際疾病分類》（ICD-11）等診斷標準，亦通過與患者訪談，留意臨牀症狀，使用心理評估工具，以及排除其他身體疾病可能來判斷。林煒指出，由於各種焦慮症的症狀相似，容易混淆，宜找精神科醫生或臨牀心理學家評估，迅速診斷並安排適當治療，以防病情惡化。

生理、心理、環境因素互動結果

林煒表示，GAD暫時未有確切成因，但是醫學界普遍相信是生理、心理和環境因素互相影響而引起。生理因素如腦部內神經傳導物質（例如血清素）失衡、基因遺傳傾向（例如有家族史）、濫用藥物等；環境影響如童年時被虐待；心理因素如容易焦慮的性格、負面情緒等，另外其他疾病，如糖尿病、抑鬱症等也會增加患GAD的風險。

臨牀心理學家梁重皿補充，各種焦慮症的成因，是多個因素的互動結果，包括先天因素如家族遺傳基因，腦部結構功能異常（例如掌管恐懼區域的杏仁核過度活躍，掌管情緒調節的前額葉功能減弱，腦部物質例如血清素的傳遞失調）；加上後天因素及處境，包括人際關係、父母離婚、親友離世、童年創傷、過度要求完美、負面及災難化思維、孤獨感、學業和工作上的競爭及比較等；不同因素催化下，因而形成焦慮症。

肌肉疼痛 腸胃不適 有逃避行為

至於病徵，林煒及梁重皿均表示，GAD與其他各種焦慮症病徵相似，包括過度焦慮、持續恐懼、忐忑不安、容易疲倦、暴躁、集中力變差、肌肉疼痛、失眠、腸胃不適、心跳加促、冒汗手震、有逃避行為，以及對日常生活或工作上的瑣碎事宜都擔憂不已等。患者大部分時間覺得焦慮及緊張，難以放鬆。

藥物、心理治療 糾正歪曲思維

治療焦慮症，藥物處方及心理治療是不二法門，可分開或同時採用。在藥物治療上，林煒指出由於該症成因跟腦部傳導物質血清素的不平衡有關，所以會處方例如血清素調節劑（SSRI）及新一代藥物（如SNRI）等。

心理治療方面，梁重皿指包括：認知行為治療（cognitive behavioral therapy，簡稱CBT），糾正患者歪曲的思維；暴露療法讓患者在安全環境中，逐漸接觸讓他們恐懼或焦慮的情境、物體或想法，以減少恐懼反應；靜觀訓練（mindfulness），又稱正念訓練，透過專注於當下，培養對自身感受，訓練患者不受雜亂和焦慮思維所影響及深陷當中。梁重皿補充，在心理治療上，與患者傾談是主要的溝通渠道。

個案

工作家庭壓力夾擊引爆

「你有壓力，我有壓力」，每個人都承受着來自工作、家庭及學業等各方面的壓力。臨牀心理學家梁重皿指出，遇上壓力，焦慮是正常情緒反應，一般人懂得調節壓力；但當未能將壓力自行調節和解除，導致長期處於焦慮的狀態，就可能發病。精神科專科醫生林煒則指，焦慮症是常見情緒病，不同職業不同階層的人都有可能患上。

梁重皿指出，因工作壓力而引發焦慮症的情况很常見。她分享一個病人經歷：45歲已婚男性，擔任建築公司主管，監管多個大型建築項目，不時要與「腌尖」客戶周旋，客戶亦不停致電或電郵查問，他因而疲於奔命，即使家庭日陪同妻子及子女遊玩，其間每每忙於回覆客戶。妻子因而有微言；又因建築項目有拖延，受客戶苛刻責難。夾在工作與家庭壓力下，他出現失眠、唞不到氣、不想返工、事事擔心。幸好他察覺自己不妥，懂得求醫，確診為廣泛焦慮症，在藥物及心理治療雙管齊下，並向老闆坦言病况並獲體諒，半年後病情好轉。

師長責備下出現「拒學症」

新學期即將展開，莘莘學子因學業壓力而患焦慮症亦很普遍。有學生因師長責備，而出現school refusal（拒學症），亦屬焦慮症症狀的一種；亦有學生因擔憂跟不上學科進度，出現一些生理反應，如肚痛、「唞唔到氣」，甚至「入唔到課室」等情緒反應。梁重皿提醒家長，子女們一旦有上述情况，就需要注意及處理。

文：林康民

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

