明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

持續不安 易倦易怒 影響生活 自殺前半數有焦慮症狀

【明報專訊】由林夕填詞、陳奕迅主唱的金曲Shall We Talk，曾療癒大眾的心靈，惟兩人先後飽受焦慮症煎熬。其中陳奕迅早前在演唱會紀錄片中，自爆因無窮無盡的壓力，對自己演出要求嚴苛，錯一粒音也會發脾氣，無法控制一些莫名而來的緊張，最終確診焦慮症。

研究顯示，焦慮症患者的死亡率較一般人高，有自殺行為的人在自殺前1周，有一半都有焦慮症狀。然而焦慮是正常情緒反應，每個人面對壓力、陌生環境或未知情况時，都會擔心、驚慌、恐懼；出現心跳急促、坐立不安、肌肉繃緊、失眠等身體反應。怎樣才算是患上焦慮症？

焦慮症（anxiety disorders）在《精神疾病診斷準則手冊》第五版（DSM-5）中被歸類為一組精神疾病，定義為持續、過度、不合理的焦慮、恐懼或擔憂，而這些情緒會對患者日常生活、工作和社交造成困擾。

廣泛焦慮症屬焦慮症一種 易混淆

香港中文大學醫院精神科專科醫生林煒指出，焦慮症是一個統稱，有多種分類，當中包括廣泛焦慮症（generalized anxiety disorder，簡稱GAD）、驚恐症（panic disorder，詳見「知多啲」）、廣場恐懼症（agoraphobia）及社交焦慮症（social anxiety disorder）等；很多人把廣泛焦慮症直接稱呼為焦慮症，容易混淆。

DSM-5對廣泛焦慮症（GAD）的診斷標準包括：

1.在日常生活中有過度焦慮和擔憂，且持續至少6個月

2.感到難以控制這些焦慮和擔憂的情緒

3.伴隨着至少3項下列症狀：坐立不安、容易疲倦、注意力不集中、易怒、肌肉緊張、睡眠障礙

4.對患者的社交、職業或其他重要領域的功能造成顯著影響

林煒引述瑞典國家病歷研究，有自殺行為的人在自殺前1周，有一半都有焦慮症狀；而有焦慮症狀的患者亦較易有嚴重的抑鬱病徵、濫藥頻率、失眠等。所以當出現上述情况，應及早求醫。GAD確診需要精神科醫生或臨牀心理學家專業評估，專家會運用DSM-5或《國際疾病分類》（ICD-11）等診斷標準，亦通過與患者訪談，留意臨牀症狀，使用心理評估工具，以及排除其他身體疾病可能來判斷。林煒指出，由於各種焦慮症的症狀相似，容易混淆，宜找精神科醫生或臨牀心理學家評估，迅速診斷並安排適當治療，以防病情惡化。

生理、心理、環境因素互動結果

林煒表示，GAD暫時未有確切成因，但是醫學界普遍相信是生理、心理和環境因素互相影響而引起。生理因素如腦部內神經傳導物質（例如血清素）失衡、基因遺傳傾向（例如有家族史）、濫用藥物等；環境影響如童年時被虐待；心理因素如容易焦慮的性格、負面情緒等，另外其他疾病，如糖尿病、抑鬱症等也會增加患GAD的風險。

臨牀心理學家梁重皿補充，各種焦慮症的成因，是多個因素的互動結果，包括先天因素如家族遺傳基因，腦部結構功能異常（例如掌管恐懼區域的杏仁核過度活躍，掌管情緒調節的前額葉功能減弱，腦部物質例如血清素的傳遞失調）；加上後天因素及處境，包括人際關係、父母離婚、親友離世、童年創傷、過度要求完美、負面及災難化思維、孤獨感、學業和工作上的競爭及比較等；不同因素催化下，因而形成焦慮症。

肌肉疼痛 腸胃不適 有逃避行為

至於病徵，林煒及梁重皿均表示，GAD與其他各種焦慮症病徵相似，包括過度焦慮、持續恐懼、忐忑不安、容易疲倦、暴躁、集中力變差、肌肉疼痛、失眠、腸胃不適、心跳加促、冒汗手震、有逃避行為，以及對日常生活或工作上的瑣碎事宜都擔憂不已等。患者大部分時間覺得焦慮及緊張，難以放鬆。

藥物、心理治療 糾正歪曲思維

治療焦慮症，藥物處方及心理治療是不二法門，可分開或同時採用。在藥物治療上，林煒指出由於該症成因跟腦部傳導物質血清素的不平衡有關，所以會處方例如血清素調節劑（SSRI）及新一代藥物（如SNRI）等。

心理治療方面，梁重皿指包括：認知行為治療（cognitive behavioral therapy，簡稱CBT），糾正患者歪曲的思維；暴露療法讓患者在安全環境中，逐漸接觸讓他們恐懼或焦慮的情境、物體或想法，以減少恐懼反應；靜觀訓練（mindfulness），又稱正念訓練，透過專注於當下，培養對自身感受，訓練患者不受雜亂和焦慮思維所影響及深陷當中。梁重皿補充，在心理治療上，與患者傾談是主要的溝通渠道。

個案

工作家庭壓力夾擊引爆

「你有壓力，我有壓力」，每個人都承受着來自工作、家庭及學業等各方面的壓力。臨牀心理學家梁重皿指出，遇上壓力，焦慮是正常情緒反應，一般人懂得調節壓力；但當未能將壓力自行調節和解除，導致長期處於焦慮的狀態，就可能發病。精神科專科醫生林煒則指，焦慮症是常見情緒病，不同職業不同階層的人都有可能患上。

梁重皿指出，因工作壓力而引發焦慮症的情况很常見。她分享一個病人經歷：45歲已婚男性，擔任建築公司主管，監管多個大型建築項目，不時要與「腌尖」客戶周旋，客戶亦不停致電或電郵查問，他因而疲於奔命，即使家庭日陪同妻子及子女遊玩，其間每每忙於回覆客戶。妻子因而有微言；又因建築項目有拖延，受客戶苛刻責難。夾在工作與家庭壓力下，他出現失眠、唞不到氣、不想返工、事事擔心。幸好他察覺自己不妥，懂得求醫，確診為廣泛焦慮症，在藥物及心理治療雙管齊下，並向老闆坦言病况並獲體諒，半年後病情好轉。

師長責備下出現「拒學症」

新學期即將展開，莘莘學子因學業壓力而患焦慮症亦很普遍。有學生因師長責備，而出現school refusal（拒學症），亦屬焦慮症症狀的一種；亦有學生因擔憂跟不上學科進度，出現一些生理反應，如肚痛、「唞唔到氣」，甚至「入唔到課室」等情緒反應。梁重皿提醒家長，子女們一旦有上述情况，就需要注意及處理。

文：林康民

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]

相關字詞﹕陳奕迅 精神病 精神科 精神健康 焦慮症

上 / 下一篇新聞