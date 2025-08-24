明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日生活

星期日生活

圖文城市：《紐西蘭遊記》

【明報專訊】註腳：最近我在整理創作資料，找到一堆我2011年在紐西蘭駐村時畫的繪畫，看上去好像我在2015年以後創作的噩夢牆紙。於是我搜回當時拍的照片查看，發現有些影像、想法和創作都相當有趣，跟後來的創作有關連。我把一部分的紀錄整理了出來（由上而下）：（1）這兩頁在2011-7-21回程的飛機上繪畫，題為《漣漪上/踏在兩個球體上的人》，文字：「黑色是靜止的水，白色是滾動的水……湖是為了盛載月亮而出現。」（2）當時去過小城Christchurch，大地震後不久還有餘震，我在災場拾了一些石頭回港。當我把石頭擺放在不同物件上，物件就會鎮靜下來，像一個儀式。我緊張時會握一塊石頭在手。（3）2011-7-18由Auckland通宵坐巴士去Waimangu火山區探險，在路上畫的一張圖畫。人從沒有大山的黑夜中見到的月亮有如太陽般光亮，大自然有一種神秘的魔力。（4）句子：「有沒有一日在香港是沒有人出生的或死亡的？2011-7-10……在恐懼裏有一種寧靜。2011-7-11」（5）2011-7-15我在Dowse美術館的展覧開幕，當時由原住民的巫師帶領我們在展場行了一個為藝術品接通神靈的儀式。（6）攝於2011-7-5，朋友開車帶我到Christchurch山區，山上剛融雪，沒有人知當天是我生日。（7）《月夜/送葬的人》2011-7-13（8）我2011-6-24抵達Wellington，館方安排我住在一個墳場裏面的一間小屋，歷史可以追溯到1857年，晚上我在房間時總覺得客廳有鬼，要開着燈才敢睡覺。我在這住了24日。（8）在這期間我在網上找旅客來這裏的遊記，再到他們去的景點做一張對應時空的合照，這作為我在Wellington的旅遊路線。

相關字詞﹕星期日生活

上 / 下一篇新聞