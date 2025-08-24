周日話題：大罷免大失敗 民望尋底 綠營如何能求勝

不過，7月26日的大罷免變成大失敗，綠營支持者一時間大迷失，不知怎麼面對。那麼，昨日的公投及小罷免頓成雞肋。由於大罷免「輸晒」，綠營支持者似乎對今次公投及小罷免轉為「大冷待」，部分支持者，更期望公投會因為投票人數不達門檻而失敗。至於7名藍營立委的小罷免，幾乎無聲無息了。現在人們的注意力，就轉為賴清德政府將如何調整內閣，扭轉執政低迷的政治現狀。

島內政治，島內解決，我們這些處身外圍的「花生友」，本來就不該說三道四。不過，外界擔心的，是這次大罷免失敗之後，賴清德政府會否為了贏得2026年縣市長選舉，以及2028年的連任選舉，作出一些比較激烈的兩岸議題操作：一或主動掀起矛盾，令地緣政治變得不穩定，讓他在選戰從中得益；又或者他會否因應外部勢力的壓迫，令他被迫採取極端反制措施，令東亞地區政治形勢變得緊張。

經濟發展不均 加重「被剝奪感」

近十多年，全球極右思潮的政治影響力愈來愈大。極右思潮興起的經濟原因，在於經濟發展極度不平均。有錢人愈來愈有錢，但大部分老百姓沒有受惠，青年人更加無能為力，這是「被剝奪感」（deprivation）。在疫情之後，全球經濟體大都恢復元氣，但青年一樣「食蕉」，這個經濟形態有稱為「復蘇一樣無工開」（jobless recovery）。近年掀起的「人工智能」（AI）熱潮，讓AI相關的產業在股市屢創新高，金融及科技業的高層人士當然賺到笑哈哈，但其他產業則被指會被AI趕盡殺絕。如果你是一名營營役役的青年，你會有何反應？

各國主流政黨面對「被剝奪感」的社會問題，最多只能見招拆招。例如英帝工黨，認為青年「被剝奪感」的其中一個原因，是沒有辦法買樓「上車」，於是最近就傳出想搞稅制改革：取消樓宇印花稅，將其轉為財產稅，即是每名業主都要交稅，樓房愈貴就交稅愈多，至於某個數額例如50萬英鎊（約500萬港元）以下的樓房，就有極為優惠的稅項，幫青年「上車」。問題是，上到車就可以解決「被剝奪感」嗎？部分啦。

全球主流政黨被「懲罰」

但正如有學者指出，「被剝奪感」的出現，原因複雜，例如所謂階級流動失效，青年無法透過知識增長，以往讀完大學之後，可以做專業「上位」的路徑失效，青年讀完書即失業，於是，就產生了「就算我點努力，都冇辦法攀上社會的階級」的感覺。又例如工作崗位上，青年及老百姓覺得他們的工作機會被其他人，特別是外勞搶走了，於是他們就覺得，有需要限制以至驅逐外來勞工。又例如前幾年好流行，政府呼籲青年去讀編程（coding）或者信息分析師（data analyst）的課程，迎接未來資訊發展的需要，但近半年卻說因為AI的興起，權貴都說編程及分析交給AI「仲好仲快」，那麼前幾年讀這些課程的青年該怎樣？失業乎？正因全球主流政黨都無法有效處理「被剝奪感」的問題，這些青年及老百姓，會將選票投去第三勢力，即是那些支持「排外」，拆掉固有體制的新勢力，以「懲罰」主流政黨。

我想強調，這些都是全球主流政黨都要面對的問題，台灣也不例外。但是，全球政黨都束手無策，頂多採取短期止咳的措施。例如青年及老百姓的工資一直都沒有增長，政黨就只會想到派現金，將「多收」的稅金派出去，製造財富再分配，但是，青年每年多收一萬幾千元現金，對向上流動有多大作用？又例如外來人士搶工作，政黨就會想到限制外勞輸入，但一些工種例如老人院工作，連本地人都不想做，只能夠依賴外勞，沒有外勞的話，福利機構又怎麼辦？

由於主流政黨基本上無法處理「被剝奪感」的議題，部分就轉移視線，將「排外」與「國家安全」掛鈎，將國安因素無限放大，把「排外」變得理所當然。於是，即使是合法的外來移民，政黨往往會再設重重關卡，讓他們難以申請永居以至入籍，有的甚至將已入籍的人，重新走過入籍程序，要證明他們與原生國家或地區完完全全脫離關係。

為贏選舉 或挑動統獨爭議

我想再強調，全球主要政黨都未有一套有力的政策，處理「被剝奪感」的問題，所以我們也看不到賴清德政府有任何良方妙法處理此事。因此，東亞周邊國家會擔心賴清德政府，會否因為2026年的地方選舉「殺埋身」，以至2028年選舉連任的壓力，轉而以激烈的政治議題，即是以「排外」、「國家安全」為主軸，挑動島內藍綠陣營關於統獨議題的爭議，將兩岸議題升溫，將「被剝奪感」的議題壓力，轉為一場統獨議題以至兩岸瀕臨戰爭的大對決，以利選情呢？

為何周邊國家有如此擔心呢？一來，由於賴清德政府一直民望不起，綠營內部必然有一股強大的壓力：與其嘗試搞些政策去改善被剝奪感（也不保證成功），不如搞短期操作，將兩岸升溫並把選舉轉成又一場的統獨大對決，博一鋪呢？其二，對岸看見賴清德政府的民望、政治及政策弱勢，相信內部也有誘因，「趁你病攞你命」，借提升兩岸的對立形勢，逼賴清德政府也要提升對策回應，令局勢升溫呢？這兩個可能，就讓外界及周邊國家擔憂。

賴清德政府民望一直尋底，筆者係局外人，不想就其內部經濟政策說三道四。但從局外人看，賴清德政府至少能夠穩定兩岸情勢，上任以來兩岸沒有出現劍拔弩張的態勢，是其政績之一。但是，其穩健的兩岸政策，卻招致大罷免的大敗，因為大罷免團體的主軸，是將有關投票，提升至統獨大對決，更是民主最後一戰的對決。這個層次與選民的體驗，落差極大。選民看到，現在既沒有飛彈威脅，也不見對岸武嚇，社會一片昇平，感受不到迫在眉睫的緊張感，自然就覺得眼前的「被剝奪感」比起「統獨對決」來得迫切。那麼，假如當初在大罷免之前，綠營提升兩岸對峙的態勢，會否令大罷免變成大成功呢？歷史沒有如果，大罷免已成過去。

執筆之時，賴清德政府有三名閣員請辭，內閣改組正在逐步推行。大家不妨看看，新內閣能否帶來新氣象了。如果一年之內，新內閣沒有新氣象，那麼選舉險中求的壓力，又多一重了。

文˙王慧麟

編輯˙王翠麗

