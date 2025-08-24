明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

無名周記：AI的另類美國史

【明報專訊】自2022年ChatGPT進入大眾視野，生成式人工智能（AI）的新聞總是鋪天蓋地：一方面它被譽為擁有博士級智商，另一方面卻又常犯低級錯誤。即使如此，AI仍然搶奪人類飯碗：老牌顧問公司McKinsey就縮減人手，並引入12,000個AI agent。不過，AI無論怎改進，仍然無法杜絕「老作」的問題，澳洲一名律師向維多利亞省最高法院提交的文件，被發現包括AI老作的案例，律師要向法院道歉。至於AI引導用戶做出自毁行為更叫人擔心……回頭看看我的ChatGPT，我雖然一直等待未來戰士式的AI，但眼前那個卻仍然是一個沒有自知之明的助手，信心爆棚，卻給你連串錯誤。

OpenAI總裁Sam Altman語不驚人誓不休，每次發言都好像經過SEO（Search Engine Optimization），把握一切能吸引眼球的關鍵字。OpenAI 8月初公布千呼萬喚始出來的最新模型GPT-5，關鍵字是「博士級」。公司宣稱它在寫作及編程上擁有「博士級」能力。Sam Altman當時稱，該模型比之前的模型「好很多」：使用GPT-3好像跟一個中學生說話，GPT-4就像是跟大學生說話，「GPT-5是首次令我真正覺得跟一個專家說話，就像博士級專家」。

「博士級」AI製圖錯漏百出

在博士滿街走的年代，人們仍然迷信學歷，AI也要像個博士才夠派頭。不過，GPT-5並沒有讓我信服。「高分低能」這句人們用來調侃博士的笑話，用在它身上同樣合適。叫ChatGPT製作一張歷任美國總統圖表，它先從網絡蒐集資料，列出歷任美國總統：很好，沒有錯。不過，製作出來的圖卻錯漏百出。不少名字拼錯，彷彿是未見過英文字母的人抄寫英文的錯誤，例如Abranam Lincoin（應是Abraham Lincoln），至於肖像也只是劣質仿製品，連仿製對象也搞錯，特朗普的肖像是以拜登肖像為基礎生成的，特朗普應該不會太高興。

我叫ChatGPT檢查一下成品，它倒也老實，逐一列出錯誤，並承諾可以再生成一張正確無誤的圖像。但結果依然錯漏百出。我再要求fact-check，它再次老實承認問題，並再次表示可以修正。我沒有時間跟它糾纏下去。打從2022年跟ChatGPT交手開始，我早已知道對它要「循循善誘」，我索性直接提問：「這是否AI生成圖像的限制？」它這次沒有死撐，坦承確實如此，並有條不紊地列出原因，例如欠缺內置的正確圖像庫、生成圖像時無法提供來源、生成圖像的文字處理能力仍然不足等。它提出折衷方案，由它提供正確無誤的純文字總統年表，以及圖表設計規格，建議我據之使用Photoshop等軟件自行製作。其他網民也發現GPT-5製作地圖錯漏百出，博士級的威力原來不過如此，也叫圖像設計者鬆一口氣。

惡意偽造文獻流傳成隱憂

我說，那麼AI圖像只是just for fun罷了？它說差不多，「AI藝術並不是要作為權威來源，而是首先作為一種創意工具」。如果大家都只是用AI來製作吉卜力風格圖像放上網分享，雖然叫人煩厭，但也無傷大雅。問題在於，當AI生成的「另類美國總統圖表」之類的假貨在網上流傳，便不得不令人擔心：歷史有不少案例涉及偽造歷史文獻來宣傳某些意識形態，例如1903年在俄羅斯報章刊登的The Protocols of the Elders of Zion，便是用來「證明」猶太人密謀操控世界的偽造文件，對日後的反猶主義影響深遠。今天網絡上早已充斥不少模仿歷史的黑白照片，雖然是just for fun，但也顯示生成AI重寫歷史並非無稽之談。就算沒有人惡意大規模製造偽史，AI生成的仿歷史圖充斥互聯網仍然有後果，尤其是如今AI已經深入到網絡搜尋中。

Perplexity AI的Discover整合不同新聞來源呈現資訊，用戶甚至不用點擊網站連結便可以一覽無遺，就算傳統搜索引擎如Google也提供AI Overview，根據用戶的搜索字眼來匯合網上資訊直接提供答案，令用戶毋須進入相關網站也可一目了然——當然前提是你相信AI沒有騙你。這種AI搜尋早已引起內容供應者不滿，認為被偷走點擊率，但最大問題是，這些AI整合文末雖然往往附上來源，貌似專業，但生成文章跟來源是否有關，那些來源是否可信，除非你專門找AI的錯處，大概沒有人會深究。網上便有不少網民分享，那些AI整合如何看似專業，但實際上跟其列舉的來源無關，有時也錯誤理解來源的內容。

AI供應商當然強調有嚴格把關，如Google便稱其AI Overview是根據網站排名來決定引用來源。然而，AI製作的虛假內容更早已無處不在，難保那些虛假內容會污染AI搜尋。就算假設AI搜尋的都是有信譽的網站，但大型語言模型（LLM）本身難逃幻覺，可以憑空揑造，這缺點暫時仍未見改善。再者，LLM對同一問題每次顯示的答案可能不同，甚至會因人而異。

加劇「曼德拉效應」

文字資訊已有難以解決的問題，圖像所引起的問題可以更嚴重。回頭看看ChatGPT給我的另類美國總統圖，一般人可能可以看出華盛頓、林肯、特朗普這些較知名的總統肖像和名字有問題，但對於那些較冷門的總統就可能不察覺了。要利用AI製作假歷史的大可以潛而默化，悄悄改變大眾的記憶。人們的記憶本來就不怎樣可靠，很容易受影響，記錯十分常見，而Fiona Broome 2009年提出「曼德拉效應」（南非總統曼德拉2013年病逝，但她發現很多人都記錯他在1980年代獄中死亡）後，社交網站便不時有人發現很多人對某個事件、詞語或圖像，都記得相同卻錯誤的細節。很多人以為是真的集體記憶，原來是以訛傳訛的虛構記憶。《國家地理》雜誌上月便有專文討論AI是否會加劇「曼德拉效應」。

文章引述專研錯誤記憶的德國波茨坦大學社會心理學教授Aileen Oeberst說，記憶之所以如此容易出錯，部分原因在於大腦使用同一個區域來進行想像與儲存記憶，如果人們反覆想像某件事情，他們往往會在某個時刻相信自己真的經歷過，並且把它當作真正的記憶。已故教宗方濟各身穿Balenciaga羽絨外套算是最早一批網上瘋傳的AI生成圖片，相信很多人都看過，可能不少人並不意識到它是假的，就算有看過相關的fact-check，人們仍然會對該圖留下深刻印象，久而久之便當作真實記憶。Oeberst解釋，人的大腦天生便容易遺忘資訊的來源，而非內容本身。換句話說，人們可以記得一張錯誤的AI圖像是什麼樣子（如身穿羽絨外套的方濟各），卻忘了自己本來不應相信該幅圖。

建可信群體防記憶遭扭曲

互聯網已大幅改變了人類記憶模式，AI生成的內容誓將進一步對人類記憶造成衝擊。那麼人類可以怎樣防止記憶遭扭曲？靠AI公司把關？你真的相信老在吹噓AI多能幹的企業家嗎？最終還是一個老掉牙的方案：找你信任的人。馬里蘭大學資訊學院教授Jen Golbeck對《國家地理》雜誌說，關鍵在於建立一個可信任的群體，比如記者、科學家、政治人物，即使他們說的話不中聽，但你評估過他們仍然是提供正確資訊者。不過，現在人們都當AI是朋友，又覺得它很聰明又中立，說話又討人歡喜；對專家反而愈來愈不信任，建立一個可信任的群體又談何容易？

文˙林康琪

編輯˙林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞