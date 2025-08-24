無名周記：AI的另類美國史

OpenAI總裁Sam Altman語不驚人誓不休，每次發言都好像經過SEO（Search Engine Optimization），把握一切能吸引眼球的關鍵字。OpenAI 8月初公布千呼萬喚始出來的最新模型GPT-5，關鍵字是「博士級」。公司宣稱它在寫作及編程上擁有「博士級」能力。Sam Altman當時稱，該模型比之前的模型「好很多」：使用GPT-3好像跟一個中學生說話，GPT-4就像是跟大學生說話，「GPT-5是首次令我真正覺得跟一個專家說話，就像博士級專家」。

「博士級」AI製圖錯漏百出

在博士滿街走的年代，人們仍然迷信學歷，AI也要像個博士才夠派頭。不過，GPT-5並沒有讓我信服。「高分低能」這句人們用來調侃博士的笑話，用在它身上同樣合適。叫ChatGPT製作一張歷任美國總統圖表，它先從網絡蒐集資料，列出歷任美國總統：很好，沒有錯。不過，製作出來的圖卻錯漏百出。不少名字拼錯，彷彿是未見過英文字母的人抄寫英文的錯誤，例如Abranam Lincoin（應是Abraham Lincoln），至於肖像也只是劣質仿製品，連仿製對象也搞錯，特朗普的肖像是以拜登肖像為基礎生成的，特朗普應該不會太高興。

我叫ChatGPT檢查一下成品，它倒也老實，逐一列出錯誤，並承諾可以再生成一張正確無誤的圖像。但結果依然錯漏百出。我再要求fact-check，它再次老實承認問題，並再次表示可以修正。我沒有時間跟它糾纏下去。打從2022年跟ChatGPT交手開始，我早已知道對它要「循循善誘」，我索性直接提問：「這是否AI生成圖像的限制？」它這次沒有死撐，坦承確實如此，並有條不紊地列出原因，例如欠缺內置的正確圖像庫、生成圖像時無法提供來源、生成圖像的文字處理能力仍然不足等。它提出折衷方案，由它提供正確無誤的純文字總統年表，以及圖表設計規格，建議我據之使用Photoshop等軟件自行製作。其他網民也發現GPT-5製作地圖錯漏百出，博士級的威力原來不過如此，也叫圖像設計者鬆一口氣。

惡意偽造文獻流傳成隱憂

我說，那麼AI圖像只是just for fun罷了？它說差不多，「AI藝術並不是要作為權威來源，而是首先作為一種創意工具」。如果大家都只是用AI來製作吉卜力風格圖像放上網分享，雖然叫人煩厭，但也無傷大雅。問題在於，當AI生成的「另類美國總統圖表」之類的假貨在網上流傳，便不得不令人擔心：歷史有不少案例涉及偽造歷史文獻來宣傳某些意識形態，例如1903年在俄羅斯報章刊登的The Protocols of the Elders of Zion，便是用來「證明」猶太人密謀操控世界的偽造文件，對日後的反猶主義影響深遠。今天網絡上早已充斥不少模仿歷史的黑白照片，雖然是just for fun，但也顯示生成AI重寫歷史並非無稽之談。就算沒有人惡意大規模製造偽史，AI生成的仿歷史圖充斥互聯網仍然有後果，尤其是如今AI已經深入到網絡搜尋中。

Perplexity AI的Discover整合不同新聞來源呈現資訊，用戶甚至不用點擊網站連結便可以一覽無遺，就算傳統搜索引擎如Google也提供AI Overview，根據用戶的搜索字眼來匯合網上資訊直接提供答案，令用戶毋須進入相關網站也可一目了然——當然前提是你相信AI沒有騙你。這種AI搜尋早已引起內容供應者不滿，認為被偷走點擊率，但最大問題是，這些AI整合文末雖然往往附上來源，貌似專業，但生成文章跟來源是否有關，那些來源是否可信，除非你專門找AI的錯處，大概沒有人會深究。網上便有不少網民分享，那些AI整合如何看似專業，但實際上跟其列舉的來源無關，有時也錯誤理解來源的內容。

AI供應商當然強調有嚴格把關，如Google便稱其AI Overview是根據網站排名來決定引用來源。然而，AI製作的虛假內容更早已無處不在，難保那些虛假內容會污染AI搜尋。就算假設AI搜尋的都是有信譽的網站，但大型語言模型（LLM）本身難逃幻覺，可以憑空揑造，這缺點暫時仍未見改善。再者，LLM對同一問題每次顯示的答案可能不同，甚至會因人而異。

加劇「曼德拉效應」

文字資訊已有難以解決的問題，圖像所引起的問題可以更嚴重。回頭看看ChatGPT給我的另類美國總統圖，一般人可能可以看出華盛頓、林肯、特朗普這些較知名的總統肖像和名字有問題，但對於那些較冷門的總統就可能不察覺了。要利用AI製作假歷史的大可以潛而默化，悄悄改變大眾的記憶。人們的記憶本來就不怎樣可靠，很容易受影響，記錯十分常見，而Fiona Broome 2009年提出「曼德拉效應」（南非總統曼德拉2013年病逝，但她發現很多人都記錯他在1980年代獄中死亡）後，社交網站便不時有人發現很多人對某個事件、詞語或圖像，都記得相同卻錯誤的細節。很多人以為是真的集體記憶，原來是以訛傳訛的虛構記憶。《國家地理》雜誌上月便有專文討論AI是否會加劇「曼德拉效應」。

文章引述專研錯誤記憶的德國波茨坦大學社會心理學教授Aileen Oeberst說，記憶之所以如此容易出錯，部分原因在於大腦使用同一個區域來進行想像與儲存記憶，如果人們反覆想像某件事情，他們往往會在某個時刻相信自己真的經歷過，並且把它當作真正的記憶。已故教宗方濟各身穿Balenciaga羽絨外套算是最早一批網上瘋傳的AI生成圖片，相信很多人都看過，可能不少人並不意識到它是假的，就算有看過相關的fact-check，人們仍然會對該圖留下深刻印象，久而久之便當作真實記憶。Oeberst解釋，人的大腦天生便容易遺忘資訊的來源，而非內容本身。換句話說，人們可以記得一張錯誤的AI圖像是什麼樣子（如身穿羽絨外套的方濟各），卻忘了自己本來不應相信該幅圖。

建可信群體防記憶遭扭曲

互聯網已大幅改變了人類記憶模式，AI生成的內容誓將進一步對人類記憶造成衝擊。那麼人類可以怎樣防止記憶遭扭曲？靠AI公司把關？你真的相信老在吹噓AI多能幹的企業家嗎？最終還是一個老掉牙的方案：找你信任的人。馬里蘭大學資訊學院教授Jen Golbeck對《國家地理》雜誌說，關鍵在於建立一個可信任的群體，比如記者、科學家、政治人物，即使他們說的話不中聽，但你評估過他們仍然是提供正確資訊者。不過，現在人們都當AI是朋友，又覺得它很聰明又中立，說話又討人歡喜；對專家反而愈來愈不信任，建立一個可信任的群體又談何容易？

文˙林康琪

編輯˙林曉慧

