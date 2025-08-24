本報日前的跟進報道揭出選中鑫鼎鑫的招標文件，比對上一期合約招標時少了一項涉及技術層面的評分基準，原因為何尚待解答，而今次是首次有內地水——以最低價——中標。雖然新聞不時仍有類似劣質假貨Labubu一類的冒牌造假消息，但疫後市民從網購到北上消費均已漸成習慣，甚至北上買藥盛行，市面的飲食版圖也漸見此消彼長；飲用內地生產的瓶裝水，也可看成一個順勢而生的轉變？但從公務員寧願自備飲用水的反應，似乎又不然。

特首昨日巡區主動提及事件時則對day day採購的物流署大表失望。內地政府部門又是否經常遇到冒牌貨？內地的採購機制又如何？有沒有可供香港參照堵塞署長所言的漏洞？AL（並寫了津巴布韋COP15大會現場紀錄）與堅記反而提到一種不說穿的「人情世故」文化。

水是透明的，當你以為什麼都可以看通透，卻原來內裏暗藏真假，擊潰信任，牽連關係。忽然記起葉曉燕老師早前在「A to Z藝術字典」介紹過超現實主義（Hyperrealism），便問吳浚匡可以用超現實主義畫一杯水嗎？他交來了兩個圖檔，說其中一個比另一個更具透明感，你看得出是哪個？

當世道變幻，打假也要隨之進化，林康琪交來另一AI造假老作的案例，玩好大，偽造美國史。又說AI無法取代的工種會更馨香，但在這天降臨前，有一個「阿妹」正不懈地為取消剝削基層的外判制度而努力。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao