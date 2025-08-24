明報新聞網
民間故宮：香港特技人無名30年 西班牙影迷追出真身 喚醒塵封記憶 女兒為父出書記錄

【明報專訊】包裹全身、只露雙眼，僅憑眼神認出那個人，這是得有多熟悉才能做到？「我看到他的眼神，我知道他是我爸爸，但放在一百雙眼裏，我認不出來。」吳津津說。但Jesús Manuel Pérez Molina做到了，他是津津之父吳偉業的狂熱影迷，他喜歡看吳偉業參演的動作電影——不是吳跑龍套的《警察故事》、《英雄本色》等，而是「IFD（通用影藝有限公司）電影」，他追尋吳偉業30年，兩人終於見面，更把其關於IFD電影的書送給吳偉業。

【尋找吳偉業】

不同電影演員表 不同名字版本

IFD電影是低成本、用不同片段東拼西湊的Z級片，不太在乎鏡頭和動作細節，電影多於海外發行。津津嘗試翻找吳偉業出演的IFD電影《法網危城》（1988）（War City 5: Law of Honour）影片，她看一遍已受不了。吳偉業身穿T恤牛仔褲扮演香港偵探，在電影結尾有場激烈槍戰，英勇奮戰的他突然中槍，讓主角獨自追殺反派，「他作為亞洲人下線了（完成戲分）」，鏡頭便聚焦在金髮碧眼的白人主角上，津津只覺這離奇突兀的一幕有點搞笑。

「那齣戲真的很難看，畫面模糊，又斷斷續續，演員的台詞又差。」津津笑言自詡有品味的人未必愛看IFD電影。她續說拍攝IFD電影是吳偉業不曾向她提及的往事，直至Jesús Manuel出現。

Jesús Manuel 住西班牙，據說他兒時興租碟看戲，「租一齣成龍演的電影所花金錢是租我爸爸演的十齣」，津津稱小朋友看戲重量不重質，花同樣價錢會選後者，而且「覺得也是香港製作，應不大分別」。看了多部IFD電影後，Jesús Manuel誤以為吳偉業是香港知名演員，嘗試在小書店找吳偉業的人物傳記，卻只找到李小龍和成龍等人的。他於1998年至2009年間及2015年屢次赴港追星，卻遍尋吳偉業不獲。

吳偉業在電影演員表上出現過許多名字，有Danny Ng、Tai Wai、Ng Wai-Yip，Wu Wei-Ye等，他甚至因花名「大偉」會叫喚作David——他身分證上則是Ng Wai Ip, Denny，這增加Jesús Manuel的尋人難度。津津忽爾想起她因寫書，早前訪問資深特技演員「火星」，才知道「火星」原名蔣榮法，而非蔣榮發。她更覺唏噓，「你一個電影人，或者藝術家創作了一些作品，你的名字應該要被記住」，但其名字往往以不同版本呈現，到最後真名被磨滅掉。更何况是吳偉業這個名不經傳的特技人——他曾被香港電影資料庫網站標記為「Unknown Stuntman No.7 」（無名特技人七號）。

【無名武師】

云云片海認出中國眼睛

津津說爸爸吳偉業並非重要的大人物，她想不到有誰會執著於深究他的名字，而且IFD電影拍攝的動作素材，會被剪接到不同作品中，「可能同一齣電影會以不同片名賣到兩個國家，劇情剪輯也不一樣，其實拍IFD電影的人不清楚自己究竟『拍』了多少部」。

那麼Jesús Manuel如何從這云云片海識別出吳偉業的真身？他告訴津津他認得吳偉業的眼睛，他無數次從那些IFD電影中的忍者扮相，在頭帶與面紗中間，認出那雙與其他外國演員不同的中國眼睛。

後來他在facebook發布一則關於吳偉業帖文，獲土耳其網友回應說找到吳偉業本人的facebook帳戶。Jesús Manuel在facebook私信吳偉業，二人用唔鹹唔淡的英文密切交流，津津形容他們是在「神交」。就這樣成為網友隔空對話一年，Jesús Manuel邀請吳偉業到西班牙見面，他們終在2020年正式會面。

Jesús Manuel的家有個大櫃子放滿IFD電影光碟，其中吳偉業有參演的，無論是做替身，還是主角，加起來也有一座小山，這讓津津十分震撼，她從不知道父親拍了那麼多作品。Jesús Manuel花近30載找一個在香港本地默默無聞的特技人，津津問他吳偉業是否他最喜歡的演員，Jesús Manuel毫不猶豫地回答「是」。

吳偉業以武師身分參演過香港名作，津津作為其女兒，多少會有想炫耀的時刻，有時她教書，也會向學生播放爸爸演過的武打片段，「但你知道很多人比他更出名」。Jesús Manuel對吳偉業的喜愛才讓津津意識到爸爸的了不起，「他是別人的偶像，可能我爸爸在香港電影史上是一個無名人物，但在某時間點對於某個小朋友來說是一個大英雄」。

【拍IFD電影】

低成本趕工 有設計武打動作空間

吳偉業會把他從前在成家班拍戲的經歷，當成說給津津聽的小故事，但他從來沒提過他拍攝IFD電影的歲月。IFD電影按拍攝時數計算薪金，拍攝模式在業內看來「很奇怪」，譬如說會從菲律賓低價購入電影，在香港拍攝動作片段，將兩者混剪在一起，再分銷給不同國家，「其實不是正常的電影拍攝形式，變相他們（IFD演員）會覺得（提起拍IFD電影）大家看不起他們」。

但Jesús Manuel的出現是對吳偉業拍IFD電影的肯定，也是一劑強心針。吳偉業後來告訴津津他其實很享受在IFD工作的時光，雖然電影都是低成本製作，所有鏡頭拍得很急，「最好一日拍到80至100個鏡頭」，但他可以設計武打動作，嘗試新點子，有許多發揮空間。在成家班，整個武師團隊潛心打磨動作，但吳只是「執行的人，不是設計的人」。

聽上去IFD電影很低質，但參與拍攝的不乏人才。譬如吳偉業在IFD認識了動作喜劇電影《蛇形刁手》的攝影師張海和習得一手「鐵砂掌」的Mark Houghton（何麥）等，他們至今仍保持聯絡。他從張海身上學到電影的剪接技巧，了解動作在鏡頭呈現的視覺效果。何麥則學過中國功夫，他練「鐵砂掌」練到手背肌肉有硬繭，一掌能把油漆筒擊至對半凹陷。

許多IFD電影不曾在香港上映，卻有龐大的國際市場，Jesús Manuel告訴津津在這地球的另一端有不少人欣賞IFD電影，而她的父親吳偉業更不是無名氏——他2008年在德國的電影院看到吳偉業的大幅海報。

【認識特技人爸爸】

被打飛、被亂槍掃射、「跳樓」死而復生

1998年津津出生時，吳偉業早已離開特技人行業多年，津津沒參與過他的現場拍攝。她有「爸爸很厲害」的概念是小學親子旅行日，小朋友「上下上下」跳彈牀，爸爸卻在空中劈叉做空翻，津津意識到他會點體操。有時她和吳偉業路過一些建築，吳偉業也會犯起動作設計的癮，引導津津思考那個場景可以拍什麼武打動作。

有次吳偉業夫婦吵架，吳去了「跳樓」，津津以為爸爸死掉，豈料第二朝爸爸如常出現，「看到他沒事，我很意外」。原來對吳偉業這特技人來說，那屬於減壓的行為。「我覺得他是神經病，怎麼會有人跟老婆吵架去跳樓，還被女兒目擊？」

年少時津津對爸爸舊業略有耳聞，卻並未深入了解，只知爸爸的社交關係是建立於電影拍攝的武師團隊。吳偉業愛播動作武打片給津津看，港產片如成龍主演的作品，荷李活電影如《未來戰士》等。津津長久以來對吳偉業的特技人形象都留在《警察故事》，吳偉業被一腳踢飛出窗外，硬摔在地上的一剎那……

吳偉業的鏡頭通常只有幾秒，津津坦言若非爸爸告知，她未必認得出來，「那時的他跟現在的樣子分別很大」。也是為了寫下爸爸的故事，津津才一一把爸爸每個鏡頭瞧得鉅細靡遺，「我知道他在《天使行動》被電單車撞，在《英雄本色》中被亂槍掃射……」

看着父親不是被打飛，就是被一槍斃命，津津總是揪着一顆心，尤其是難得在電影露臉，眉心卻被子彈貫穿，「眼見爸爸額頭穿了一個洞，流血不停，那種衝擊真的很大」，明明觀影時吳偉業安然無恙地坐她身旁，但她仍是難受得止不住淚水。這些都是她知道爸爸參與過的電影片段，還有許多爸爸做替身，她從沒注意到的，譬如《賭俠》中劉德華跳水躲避槍擊的情景，「那個跳水動作原來是我爸爸做的」。

【從成家班到IFD】

硬食高危動作 努力難被看見

吳偉業於1984年由恩師王坤帶入行，在成家班待了9個月後離開，拍了幾年IFD電影，其間也接拍其他電影的特技人工作。《賭俠》是吳偉業拍的最後一齣電影，他之後轉行賣保險，也做過文員。有人問他當初為何要離開成家班？為何不再做電影特技人？

津津說《英雄本色》影響猶深，戲內吳偉業要在船上向Mark哥（周潤發飾）開槍，後被Mark哥擊中，要自船邊翻身落地。吳偉業從約10呎高處跳下，落到沒任何保護裝置的石屎地上，「他硬食了那個動作」，最後該鏡頭卻以遠景呈現，心裏難免有點落差，「他會覺得他拼了命，但沒被拍下來，好似自己的努力沒有價值」。

當然吳偉業淡出的原因不止是因為一齣戲，一個鏡頭，可能是看見陳強拍攝《天使行動》出意外而半身癱瘓，也可能是家有妻女要顧，他不想冒險。吳偉業也從沒要求津津繼承他的衣缽，只曾讓津津學點詠春，讓王坤教了津津基本功。津津在大學劇社活學活用吳偉業教她的知識，例如用利賓納混合枇杷膏製作逼真的血漿，為演員化特技妝。

早在10年前，中學生津津便有要為吳偉業寫書的念頭，奈何她當時筆力不夠，對特技人行業理解粗淺，未能成事。但粉絲Jesús Manuel的故事讓父親整段特技人經歷更為完整，津津再次起念動筆。直至去年，津津收到快60嵗的父親確診多發性骨髓癌的消息，她決定加緊腳步，在父親健在時把書出版。《無名特技人七號——八十年代香港特技行業記趣》是她寫給吳偉業和Jesús Manuel的書，「我想告訴Jesús Manuel，他兒時喜歡的特技人，他在書店找不到那特技人的書，現在有人寫了一本」。完成著作，她感慨不是所有子女都有機會參與父母年輕的時光。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

