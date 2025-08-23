明報新聞網
副刊
好去處

旅遊

看展覽領養EMO仔 接納無處安放情緒

【明報專訊】「你快樂嗎？」一條看似簡單的問題，回答起來毫不容易，情緒如浪湧至，卻卡在喉嚨難以吐出，說不出口，或許寫下來，與人圍爐，比起獨自emo，可舒心幾分。推動精神健康機構Not a Gallery在校園與社區舉行展覽「我想告訴你」，第二站來到南豐紗廠，與同樣關注精神健康的「定啲嚟情緒餐廳」合作，開放空間讓大家匿名分享心聲，在一張張掏心掏肺的心聲卡中，尋找共鳴。

定啲嚟情緒餐廳沒有廚房、沒有食物，供應的，是一個個滋養情緒的「情緒餐」，以有趣好玩的方式探討情緒的各種面向。展覽期間，餐廳掛起一塊塊彩色膠板，無論是膠板抑或牆壁，都貼滿一張張寫滿字的心聲卡。向來關注學生情緒、成長困擾的Not a Gallery，今次來到社區，選擇以成年人的感情煩惱、原生家庭為主題，讓大家傾訴親密關係中無法說出的話。「伴侶在側，內心卻在long d」，明明是親密不已的伴侶，卻不理解對方情緒，言語上互相傷害，一段關係就在無力與疲憊間慢慢凋謝。這一堵滿滿的心聲牆，就像把都市人的戀愛經歷濃縮：有人為追求被愛感覺，一次次愛上錯誤的人受到傷害；有人寫下以為佔有等於愛，抓得太緊反而失去愛情；亦有父母離異，孩子受過的傷害在成長路上如影隨形。這些真切的分享在陽光下展現，就像撫慰那些躲在暗角獨自療傷、不知所措的人們。

南豐集團世界之約總策展人盧樂謙指，這些掏心掏肺的內容，是需要參加者對項目有很強的信任才能出現；平時大家很難接觸到其他人的情緒，透過展覽，可以找到共鳴。「我相信看（這些心聲），內心會有迴響；有些事情即使一直視而不見，假以時日契機出現，就會被迫正視。」回應情緒的方法並不複雜，但不少人只選擇坐困愁城，希望情緒能自動消失，Not a Gallery創辦人之一梁靜韻鼓勵大家，分享是第一步，與陌生人、朋友、家人訴說，慢慢地說，愈說得多，「情緒是愈辯愈明的，愈講你不開心的事，對思考與梳理情緒愈有幫助」。

除了向身邊人傾訴，毛茸茸的公仔也可以是情感伙伴。今次企劃除了分享心聲，逢周六日還有期間限定活動——「領養EMO仔」。EMO仔是定啲嚟情緒餐廳設計的情緒角色，代表無處安放的情緒，或傷感、或頹廢、或不滿等。每隻看似一模一樣的EMO仔，各有不同性格與棄養原因，領養活動就像下決心重新接納這種情感一樣。有興趣帶EMO仔回家的朋友，除了付出180元，還需填寫一張領養申請表，回答過去壓抑情緒的經歷、對待EMO仔的態度，立下領養決心，同時也是定下照顧好自己情緒的承諾。之後還可設計布織帶，將一些與情緒、壓力有關的刺繡熨布貼裝飾在織帶上，打造獨一無二的飾物。

定啲嚟情緒餐廳×「我想告訴你」企劃

日期：即日至9月2日（周一休息）

時間：中午12:00至晚上6:00

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠M層M02織刻文藝

查詢：Instagram@emo_house_

