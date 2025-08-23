明報新聞網
舊警署化身隱世茶室旅館 調景嶺半山「露營」充電

【明報專訊】不時見到café以「隱世」作招徠，都是想切中都市人渴望逃離繁囂的心態，不過往往到訪後發現喧鬧不已，只好急急離開。位處靈實醫院附近的將軍澳風物汛，被綠色山嶺包圍，隱於半山之中，光是到訪都需花一定腳骨力，可謂真正隱世。

從舊調景嶺警署活化而成的將軍澳風物汛，環境清幽，除了有歷史資料館，還有社企café和旅館，無論是來此歎啡放空，抑或周末來趟兩日一夜的getaway，都很適合都市人逃離日常，與城市「斷線」，為身心充電。

8月天氣飄忽，不是黑雨、打風，就是被悶熱非常的高溫籠罩。打風前一日到訪將軍澳風物汛，頂着毒辣太陽，從靈實醫院下車後，要爬坡15分鐘，在兩側樹影的盡頭，一幢白色建築就在眼前。推開鐵閘，盡是大大小小的黃色笑臉氣球，偶有微風吹過，奏起清脆風鈴聲，縱使天氣悶熱，心頭卻捎來一絲清涼。

茶室「笑臉」迎賓 彈牙大蝦沙律清新

於2022年開幕、位於調景嶺山上的將軍澳風物汛本身是座歷史資料館，附近還設社企café「嶺上茶室」和旅館「靈風雅舍」。掛有一串串三角旗幟、露營燈，設有帳篷和露營桌椅，以露營風設計的嶺上茶室，充滿度假氛圍，還放有多個笑臉氣球，適合打卡！茶室提供的食物款式豐富，all day breakfast、意粉、bagel等一應俱全。天氣炎熱，特上泰式金柚大蝦鮮野菜沙律最開胃，沙律豐富澎湃，一隻隻彈牙爽口的大蝦勾在盒邊，配上自家製青檸辣汁，非常冶味。名物特濃爆芒鮮製楊枝甘露一上桌已與眾不同，滿滿的芒果粒香氣四溢，金柚與西柚的甘甜為楊枝甘露增添層次，讓人忍不住一口清光。茶室除了供應各式咖啡，還有多款自家製養生特飲，如羅漢果茶。吃好、喝好後，鑽入一旁的資料館，吹吹冷氣，還可看看歷史。

保留建築外觀 還原警署當年樣貌

將軍澳風物汛的「汛」，是古代軍事或駐地單位，不難猜想命名與此地歷史有關。風物汛前身是1961年設立的調景嶺警署，負責監察調景嶺平房區的治安。不少經歷過國共內戰的國軍及其家眷逃難到港，部分人被政府安置在調景嶺山頭，經年累月建立起民生社區。1980、1990年代隨着將軍澳新市鎮發展計劃，平房區漸被清拆，居民陸續遷往其他地方，警署於1992年正式關閉。警署曾租予佛教團體，其後政府決定活化，由基督教靈實協會營運。基督教靈實協會營運總經理鄺家良悠悠說起歷史，「當時清拆調景嶺（平房區）時，只剩下這間警署，以及我們隔壁的警員宿舍」，在新市鎮色彩濃厚的將軍澳區內，這兩幢建築物絕對是調景嶺從平房區蛻變成現今面貌的重要見證，故活化後的將軍澳風物汛成為資料館，講述這段歷史。

活化後的舊調景嶺警署保留原本建築外觀，純白建築物外突出的圓柱形結構，當年作為哨崗之用，雖然原意是監察山下的難民，甚至在必要時鎮壓，但活化項目團隊做口述歷史時接觸過曾駐守此警署的警員，實際上並沒有出現過這些場面，哨崗反而多作通訊用，如颱風時掛上旗幟通知居民。警署牆身有9個方形窗洞，可打開窗蓋往外射擊，這些窗洞獲全數保留，還同時展出生鐵窗蓋，讓遊客嘗試拿上手。警署內部盡量還原當年樣貌，L形報案櫃位、羈留室，在入口側還重現防止犯人逃脫的「雙重門」，鄺家良解釋，因羈留室接近警署門口，犯人最易從雙重門逃走，但這扇門有兩層設計，一道推、一道拉，當犯人焦急起來沒留意，就可能被卡在兩道門中間，避免犯人逃脫。團隊亦從警隊博物館借來小量展品，如警棍、防暴盾牌、舊式電話等，貼近舊貌。

資料館範圍不大，藏品不多，鄺家良指這裏以有限的空間和展品，為調景嶺舊區歷史留下印記。團隊與當年曾住平房區的居民做口述歷史訪問，蒐集他們在區內讀書、謀生、節慶，乃至拆遷時的經歷，他們的故事以一個個舊式信箱盛載，打開信箱，就會流淌出上世紀回憶。館內還藏有1970年代住戶繳付的房屋許可證費用收條、1969年的中電電費單和書信等。

部分客房設帳篷 體驗室內露營

毗鄰舊警署的警署職員宿舍，則活化成旅舍靈風雅舍，提供10至14間客房。房間以2人房為主，可額外容納1名6歲或以下小童。與café的露營風設計如出一轍，部分客房以露營為主題，放有帳篷與露營桌椅，可吹着冷氣體驗室內露營，深受小朋友歡迎。家庭客以外，鄺家良指有行山客特意來此過夜，以便翌日一大早登山；亦有客人喜歡這裏環境清幽，沒有電視機，可專注靜修。房間每晚房租900元，包晚餐與早餐。

將軍澳風物汛

開放時間：周二至日上午9:30至下午5:30

地址：將軍澳寶琳南路160號

查詢：Instagram@tko_heritagepost

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕好去處 將軍澳風物汛 活化 調景嶺警署

