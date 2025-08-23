明報新聞網
副刊
趁「熱」食

元州街名物 即烤薯片雞趁熱斬件脆卜卜

【明報專訊】長沙灣元州街食肆主打街坊生意，2018年開業的棠棠居海鮮菜館，便以價格親民的新派粵菜深得街坊愛戴。今年4月推出皮脆肉滑的即烤三黃薯片雞後，更在社交平台上人氣急升。

這款即烤三黃薯片雞，廚師們花了3個月構思製作。為了做到皮脆肉嫩多汁，不惜工本購置旋轉吊爐。雞先上「皮水」（用麥芽糖為主）上色，吊乾至少12小時，再放進吊爐高溫吊燒約30分鐘，逼出多餘水分和油分。一出爐要立刻趁熱斬件，大廚吳鶴鳴說：「這時候的雞皮是最薄脆的，不趁熱斬件，雞皮會變軟，不會像薯片般咁脆。」雞皮薄脆，雞肉嫩滑，連雞胸肉也濕潤不柴，值得一試。由於每日供應約20份，宜提早預訂。

新增吊爐後，餐廳亦陸續創作燒烤類菜式，新推出的即烤蜜味排骨（原價$158）亦大受歡迎。烤好出爐，侍應在客人面前剪成8支骨，排骨不斷冒煙並散發陣陣肉香，令人口水直流！

海鮮控可試金兜小炒海鮮匯（原價$368），靈感源自美國海鮮桶，以中式椒鹽調味，材料豐富，有炸新鮮大連鮑魚、炸大海蝦、牛油蒸活沙白、炸銀魚仔、炸紅腸等配料，冶味可口。吳鶴鳴也從鮑魚撈飯中取得靈感，創作出黃金芝士長腳蟹釜飯。在釜鍋內加珍珠生米、雞湯、帶子粒、蝦粒煲飯，最後加入mozzarella芝士及車打芝士，並加進日本5L長腳蟹腳肉和飛魚子。將材料全部撈勻，拉出芝士絲，鮮味芳香。而蝦肉爽彈的前菜黑松露蝦多士亦很高人氣，記者私心推介自家製鴨屎香手打檸檬茶（每杯$36），茶底清香，可選原味、苦瓜、百香果或鹹話梅味，堂飲或外賣均可！

棠棠居海鮮菜館

地址：長沙灣元州街231至247號潤發大廈地下

查詢：2886 8186

註：另加一及茶芥

