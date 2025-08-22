明報新聞網
副刊
開眼 玩樂擴志

貼金演繹新世代「花鳥繪」

【明報專訊】金光流轉，鳥語花香，是日本著名金箔藝術家深沢尚宏的作品呈現的景象。最近，他來到海港城美術館舉辦香港首次個人展覽「花鳥金語：Golden Whispers」，邀請觀眾走進由金箔、花鳥與當代美學共同編織的奇妙世界。

深沢尚宏的創作之旅始於2004年，當時他在東京美術館偶然見到江戶時代畫家圓山應舉的金箔畫，內心深受震撼，因此投身自學金箔作畫的漫長道路。展覽以「花鳥金語」為題，深沢尚宏以其擅長的日本傳統金箔工藝與現代設計美學，重新演繹日本傳統花鳥繪的優雅意境，20幅金光閃閃的畫作展現獨樹一幟的新世代「花鳥繪」。他相信「文化的交融不會使色彩褪去，反而能彼此和諧共生，孕育出更豐富的視覺語境」。因此在他的畫布上，鳥兒身披繁複華麗的花卉紋樣，充滿絢爛感，但仍保留了日本傳統花鳥繪的構圖美學。

他在創作每幅作品前，均會預先貼上薄如蟬翼的金箔紙。本次展覽中氣勢最磅礴、長逾2.3米的巨幅作品Bird and Lotus，便運用了多層次金箔疊加的技法，令畫作在不同光線照射下，呈現出流動變幻的效果。其他中小型畫作，亦可欣賞到他細膩的筆觸、層次分明的金箔應用，他更在部分作品中加入岩彩，帶來豐富紋感。

現場也特別展出東京老牌玩具廠OBITSU製作所與金澤百年金箔品牌「箔座」聯手打造的限量版金箔Obitsu Kewpie娃娃。雖然這些娃娃並非深沢尚宏本人的作品，卻巧妙呼應其創作工藝。

花鳥金語：Golden Whispers

日期：即日至9月7日

地點：海港城美術館（尖沙嘴海港城海洋中心207號舖）

查詢︰2118 8666

整理︰陳真紀

